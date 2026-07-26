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Andy Diouf InterGetty Images
Stefano Silvestri

Karlsruhe-Inter 1-2, pagelle e tabellino: Diouf opera una folle rimonta, Iddrissou ci prova, Maye sbaglia, Topalovic sfortunato

Amichevoli dei club
Karlsruher SC vs Inter
Karlsruher SC
Inter

Rimonta clamorosa dei nerazzurri in Germania: Civeja porta in vantaggio i padroni di casa all'inizio della ripresa, ma una doppietta del francese tra il 91' e il 94' fa sorridere Chivu.

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Piena di giovani, specialmente nel primo tempo, l'Inter opera una clamorosa rimonta in Germania: da 0-1 finisce 2-1 contro il Karlsruhe, formazione della seconda serie tedesca. E il merito è tutto di Andy Diouf, che trova le due reti vincenti al 91' e al 94'.

Primo tempo con diverse occasioni da una parte e dall'altra: Martinez viene impegnato dai tedeschi, Wanitzek va a un passo dal super goal da metà campo, mentre Iddrissou impegna il portiere di casa con un colpo di testa ravvicinato.

La partita si sblocca all'inizio della ripresa, pochi istanti dopo un contropiede solitario sprecato da Mosconi: Maye si fa soffiare ingenuamente palla da Broschinski, tocco di quest'ultimo in area per Civeja e destro piazzato alle spalle di Di Gennaro.

Topalovic e Pavard impegnano il portiere Bernat, sempre Topalovic va a un soffio dal pareggio dopo essere stato pescato in area da un tacco di Mosconi, mentre dalla parte opposta è Ponente-Ramirez a mancare il raddoppio.

A trovare il pareggio al primo minuto di recupero, quando la sconfitta appare ormai certa, è così Andy Diouf: il jolly francese riprende un calcio d'angolo battuto da Dimarco e messo fuori dalla difesa del Karlsruhe e con uno splendido sinistro di controbalzo non dà scampo al portiere di casa.

Finita? No, perché sempre Diouf completa al 94' una rimonta che ha del clamoroso: Bastoni pesca nuovamente l'ex Lens, che controlla e con una pennellata mancina incastona nuovamente il pallone nella porta dei tedeschi, regalando all'Inter una vittoria impensabile.

La squadra di Chivu tornerà ora in campo sabato 1° agosto in un'amichevole di assoluto prestigio: il prossimo avversario dei nerazzurri sarà infatti il Manchester City.


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  • PAGELLE KARLSRUHE-INTER

    Il protagonista è naturalmente Andy Diouf: splendida la doppietta nel recupero con cui l'ex Lens ribalta la partita da così a così. Iddrissou ci prova, ma viene murato dal portiere di casa Bernat. Barella non si mette in luce, pochi spazi per Esposito. Male Maye, che commette l'errore decisivo che porta al goal del Karlsruhe. Interessanti i cross mancini di Marello, mentre Dimarco e Zielinski portano maggiore qualità con il loro ingresso in campo. Sfortunato Topalovic

    INTER (3-5-2): J. Martinez 6 (46' Di Gennaro 6); Bisseck 6.5 (46' Pavard 6), Bovio 6 (46' Maye 5, 73' Lavelli sv), Carlos Augusto 6 (46' Bastoni 6); Luis Henrique 5.5 (46' Diouf 7.5), Barella 6 (46' Frattesi 5.5), Stankovic 6 (46' Akinsanmiro 6), Mkhitaryan 5.5 (46' Zielinski 6), Marello 6.5 (46' Dimarco 6); Esposito 5.5 (46' Mosconi 5.5), Iddrissou 6 (46' Topalovic 6). All. Chivu.

    • Pubblicità

  • TABELLINO KARLSRUHE-INTER

    KARLSRUHE-INTER 1-2

    Marcatori: 50' Civeja (K), 91' e 94' Diouf (I)

    KARSRUHER (3-5-2): Bernat; Jung, Kobald, Franke; Pinto Pedrosa (69' Ponente-Ramirez), Zor (46' Civeja), Wiethaup (53' Vaananen), Wanitzek, Ofli (62' Bergh); Fukuda (82' Scholl), Broschinski (69' Eichinger). All. Senft.

    INTER (3-5-2): J. Martinez (46' Di Gennaro); Bisseck (46' Pavard), Bovio (46' Maye, 73' Lavelli), Carlos Augusto (46' Bastoni); Luis Henrique (46' Diouf), Barella (46' Frattesi), Stankovic (46' Akinsanmiro), Mkhitaryan (46' Zielinski), Marello (46' Dimarco); Esposito (46' Mosconi), Iddrissou (46' Topalovic). All. Chivu.

    Arbitro: Schlager

    Ammoniti: Bovio, Civeja

    Espulsi: nessuno

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