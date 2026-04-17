Kane oltre i propri limiti in campionato: lotta per il titolo di miglior marcatore al mondo

Il Mondiale sarà probabilmente decisivo per decretare il nuovo Pallone d'Oro, ma anche senza aspettare l'esito centro-nord americano e la finale di Champions, Harry Kane è sicuramente in una ridotta lista di possibili contendenti.
Dopo aver segnato caterve di reti durante il suo periodo inglese, una volta sbarcato in Bundesliga come bomber del Bayern Monaco, l'attaccante ha ulteriormente alzato l'asticella, tanto da arrivare a quota cinquanta nell'attuale annata.
Con un mese di Bundesliga, Coppa di Germania e Champions ancora da disputare, Kane punta quota sessanta reti, nonchè a divenire il più prolifico attaccante mondiale in un singolo campionato di massimo livello.
Oramai praticamente certo di vincere la classifica marcatori in Germania, nonchè la Scarpa d'Oro come miglior cannoniere europeo, l'ex Tottenham, attualmente a quota 31 goal, potrebbe anche diventare il giocatore con più reti in un singolo torneo nel corso del 2025/2026, anche lontano dall'Europa.
Vista l'impossibilità di confrontare i vari campionati mondiali, il giocatore in grado di segnare il maggior numero di reti in un torneo europeo viene considerato il numero uno anche a livello planetario, nonostante un più alto ammontare di goal fuori dal Vecchio Continente. Stavolta, però, Kane può ergersi a miglior marcatore di tutti i massimi livelli, di ogni continente.