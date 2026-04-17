Kane oltre i propri limiti in campionato: lotta per il titolo di miglior marcatore al mondo

Per anni Harry Kane è stato un meme. Del resto la sua intera carriera pre-Bayern Monaco non aveva mai portato a un trofeo di squadra, persino nella sua prima annata bavarese.

Lo scorso anno, però, Kane ha interrotto questa particolare maledizione, tanto da aver conquistato Bundesliga e Coppa di Germania. Una maledizione ormai appartenente al passato, considerato come la vittoria della Bundes 2026 sia oramai a un passo.

A questa potrebbe aggiungersi anche il successo in finale di Coppa di Germania e quello in Champions, per cui il Bayern risulta essere favorito nonostante debba affrontare i Campioni in carica del PSG e dunque l'eventuale finale contro una tra Arsenal e Atletico Madrid.

Rispetto ad altri calciatori Kane non sembra mai aver dato grosso peso ai successi individuali e alle proprie statistiche, ma dopo l'ingaggio da parte del Bayern Monaco si è creata la perfetta unione tra chi segna a più non posso e chi, grazie a una squadra d'elite, sa sfruttare al meglio questa capacità.