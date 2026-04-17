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FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Francesco Schirru

Kane oltre i propri limiti in campionato: lotta per il titolo di miglior marcatore al mondo

Bundesliga
H. Kane
Bayern Monaco vs VfB Stoccarda
Bayern Monaco
VfB Stoccarda

L'attaccante inglese ha segnato 50 goal in stagione, di cui 31 in campionato: titolo di capocannoniere tedesco e Scarpa d'Oro vicini, ma può essere anche il numero uno considerando tutti i tornei mondiali.

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Il Mondiale sarà probabilmente decisivo per decretare il nuovo Pallone d'Oro, ma anche senza aspettare l'esito centro-nord americano e la finale di Champions, Harry Kane è sicuramente in una ridotta lista di possibili contendenti.

Dopo aver segnato caterve di reti durante il suo periodo inglese, una volta sbarcato in Bundesliga come bomber del Bayern Monaco, l'attaccante ha ulteriormente alzato l'asticella, tanto da arrivare a quota cinquanta nell'attuale annata.

Con un mese di Bundesliga, Coppa di Germania e Champions ancora da disputare, Kane punta quota sessanta reti, nonchè a divenire il più prolifico attaccante mondiale in un singolo campionato di massimo livello.

Oramai praticamente certo di vincere la classifica marcatori in Germania, nonchè la Scarpa d'Oro come miglior cannoniere europeo, l'ex Tottenham, attualmente a quota 31 goal, potrebbe anche diventare il giocatore con più reti in un singolo torneo nel corso del 2025/2026, anche lontano dall'Europa.

Vista l'impossibilità di confrontare i vari campionati mondiali, il giocatore in grado di segnare il maggior numero di reti in un torneo europeo viene considerato il numero uno anche a livello planetario, nonostante un più alto ammontare di goal fuori dal Vecchio Continente. Stavolta, però, Kane può ergersi a miglior marcatore di tutti i massimi livelli, di ogni continente.

  • CONFRONTARE I TORNEI

    Il miglior marcatore dei grandi tornei europei (Premier, Bundesliga, Liga, Serie A e Ligue 1) ha un vantaggio per vincere la Scarpa d'Oro, ovvero il coefficente di 2 da moltiplicare al totale di reti segnate. La decisione è stata presa in passato nel tentativo di confrontare i tornei, vista la difficoltà sulla carta superiore rispetto aad altre competizioni, più in basso nel Ranking UEFA.

    Tornei come quello portoghese ed olandese hanno per questo motivo un coefficente di 1.5, mentre altri come quello lettone e gallese di 1.

    Kane sta segnando ad un ritmo tale da essere primo nella Scarpa d'Oro in ogni caso, visto che nessuno in giro per l'Europa è riuscito a segnare 31 reti, tra l'altro in appena 26 partite.

    I detrattori del coefficente per la Scarpa d'Oro, dunque, non hanno alcun dubbio in questo 2025/2026, considerando come Kane abbia segnato più goal di chiunque nei massimi campionati europei.

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  • PORTO RICO

    In giro per il mondo, solamente due giocatori hanno segnato più reti di Kane in un campionato di massimo livello. Se l'ex Tottenham si trova a 31 reti, i colleghi Jorge RIvera e Kevin Hernandez (dati Transfermarkt) sono arrivati fin qui a 34.

    Rivera e Hernandez militano nel campionato di Porto Rico, non proprio un torneo giudicato tra i più complicati del pianeta (tanto che nella top ten dei migliori marcatori mondiali ben quattro provengono da questo). Fatto sta che la stagione di Kane è talmente imponente da aver praticamente raggiunto i due calciatori.

    Il dato di Porto Rico considera sia il campionato di apertura che di clausura, con quest'ultimo che si concluderà tra cinque turni. Gli stessi a disposizione di Kane per migliorare i propri dati.

    Certo, probabilmente Kane non penserà minimamente ad ottenere più goal possibili tali da superare Rivera ed Hernandez (che probabilmente neanche conosce), ma la statistica mostra ulteriormente quanto l'inglese all'età di 32 anni stia vivendo il suo punto più alto.

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  • TROFEI DI SQUADRA

    Per anni Harry Kane è stato un meme. Del resto la sua intera carriera pre-Bayern Monaco non aveva mai portato a un trofeo di squadra, persino nella sua prima annata bavarese.

    Lo scorso anno, però, Kane ha interrotto questa particolare maledizione, tanto da aver conquistato Bundesliga e Coppa di Germania. Una maledizione ormai appartenente al passato, considerato come la vittoria della Bundes 2026 sia oramai a un passo.

    A questa potrebbe aggiungersi anche il successo in finale di Coppa di Germania e quello in Champions, per cui il Bayern risulta essere favorito nonostante debba affrontare i Campioni in carica del PSG e dunque l'eventuale finale contro una tra Arsenal e Atletico Madrid.

    Rispetto ad altri calciatori Kane non sembra mai aver dato grosso peso ai successi individuali e alle proprie statistiche, ma dopo l'ingaggio da parte del Bayern Monaco si è creata la perfetta unione tra chi segna a più non posso e chi, grazie a una squadra d'elite, sa sfruttare al meglio questa capacità.

  • LA TOP TEN MONDIALE

    1. Rivera, Metropolitan (Porto Rico) - 34 goal

    2. Kevin Hernandez, SSC (Porto Rico) - 34 goal

    3. Kane, Bayern (Germania) - 31 goal

    4. Vargas, Caguas (Porto Rico) - 30 goal

    5. Nicolas Martinez, Mixco (Guatemala) - 29 goal

    6. Toney, Al Ahli (Arabia Saudita) - 27 goal

    7. Kevin Torres, Quintana (Porto Rico) - 27 goal

    8. Jordan Williams, The New Saints (Galles) - 26 goal

    9. Quinones, Al-Qadsiah (Arabia Saudita) - 26 goal

    10. Beljo, Dinamo Zagabria (Croazia) - 25 goal

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