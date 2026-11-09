Kalulu infortunato in Fiorentina-Juventus: l’esito degli esami, i tempi di recupero e quante partite salta

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Continua a piovere sul bagnato, almeno per quanto riguarda gli infortuni, in casa Juventus. I bianconeri sono alle prese con una vera e propria emergenza e l’ultima tegola è legata a Pier Kalulu.

Il difensore francese è uscito per infortunio nel match del Franchi contro la Fiorentina, lamentando un problema muscolare.

Kalulu ha evitato di partire per la Francia, dove era stato convocato da Zidane per la Nations League, tornando invece a sottoporsi agli esami di rito a Torino. E le notizie non sono positive.