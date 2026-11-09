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US Lecce v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

Kalulu infortunato in Fiorentina-Juventus: l’esito degli esami, i tempi di recupero e quante partite salta

Serie A
Juventus
P. Kalulu

Il difensore francese si è fatto male al Franchi: stop di 3 settimane, rischia di saltare quattro partite.

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Continua a piovere sul bagnato, almeno per quanto riguarda gli infortuni, in casa Juventus. I bianconeri sono alle prese con una vera e propria emergenza e l’ultima tegola è legata a Pier Kalulu. 

Il difensore francese è uscito per infortunio nel match del Franchi contro la Fiorentina, lamentando un problema muscolare.

Kalulu ha evitato di partire per la Francia, dove era stato convocato da Zidane per la Nations League, tornando invece a sottoporsi agli esami di rito a Torino. E le notizie non sono positive. 

  • L’INFORTUNIO DI KALULU

    Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Kalulu hanno confermato le brutte sensazioni emerse subito dopo la sostituzione. Il bollettino medico diramato dal club ha evidenziato una lesione ai muscoli ischiocrurali (la porzione posteriore della coscia). 

  • QUANTE PARTITE SALTA

    Oltre a Italia-Francia di Nations League, Kalulu poi dovrà star fermo per tre settimane circa, non riuscendo certamente a rientrare alla ripresa del campionato contro il Venezia. Più credibile il suo rientro per Juve-Udinese del 6 dicembre, con l’ex Milan che andrebbe poi a mancare anche le sfide con Como e Omonia in Europa League. 

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  • CHI GIOCA AL POSTO DI KALULU

    Lo stop di Kalulu rappresenta una rotazione pesante per lo scacchiere difensivo della Juventus, costretto già a fare i conti con diverse alternative contate nel reparto arretrato. Kalulu, del resto, era il giocatore di movimento più utilizzato da Spalletti. Per sopperire alla sua assenza, il tecnico bianconero potrà affidarsi a Gatti, convocato da Mancini in Nazionale, e Kelly, con la linea a tre poi completata da Bremer e Lucumì.

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