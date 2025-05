Kalulu espulso, quante giornate di squalifica prenderà dopo il rosso in Lazio-Juventus: la sua stagione è già finita?

Lazio vs Juventus

Il difensore francese è stato allontanato dal campo tramite VAR da Massa: quanto dovrà rimanere lontano dai campi di gioco?

Due settimane dopo, un giocatore della Juventus c'è ricascato: contro il Monza era toccato a Kenan Yildiz, contro la Lazio è stato invece Pierre Kalulu a lasciare in inferiorità numerica i bianconeri.

L'episodio è accaduto nei primi minuti della ripresa della gara dell'Olimpico, con la Juventus in vantaggio per 1-0 grazie a un colpo di testa vincente di Kolo Muani: Kalulu è stato espulso direttamente, tramite VAR, per una manata a palla lontana a Castellanos.

Quante giornate di squalifica prenderà ora Kalulu dopo l'espulsione contro la Lazio? La sua stagione è già finita, considerando come alla conclusione del campionato manchino appena due giornate?