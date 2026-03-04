Kaká lancia il Milan verso il derby: "Credo ancora nello Scudetto, 10 punti sono 4 partite e la strada è lunga"

Ricardo Kaká ne ha vissuti tanti, di derby tra Milan e Inter. Sa cosa significa giocarne uno, sa cosa significa segnare, sa cosa significa vincere.
Anche per questo, a quattro giorni dalla seconda stracittadina stagionale in programma domenica sera a San Siro, la Gazzetta dello Sport ha intervistato proprio lui, il grande ex, uno dei calciatori più forti dell'intera storia rossonera.
Il mantra di Kaká? Uno in particolare: crederci. Non solo in ottica derby: in ottica Scudetto. Un discorso che, a dispetto delle apparenze, secondo il brasiliano non deve essere ancora considerato chiuso.