Kaka MilanGetty Images
Stefano Silvestri

Kaká lancia il Milan verso il derby: "Credo ancora nello Scudetto, 10 punti sono 4 partite e la strada è lunga"

Il grande ex a pochi giorni dalla grande sfida contro l'Inter: "Si può fare, nel calcio ne ho viste tante: io ci credo. Bisogna crederci e i ragazzi in campo lo faranno".

Ricardo Kaká ne ha vissuti tanti, di derby tra Milan e Inter. Sa cosa significa giocarne uno, sa cosa significa segnare, sa cosa significa vincere.

Anche per questo, a quattro giorni dalla seconda stracittadina stagionale in programma domenica sera a San Siro, la Gazzetta dello Sport ha intervistato proprio lui, il grande ex, uno dei calciatori più forti dell'intera storia rossonera.

Il mantra di Kaká? Uno in particolare: crederci. Non solo in ottica derby: in ottica Scudetto. Un discorso che, a dispetto delle apparenze, secondo il brasiliano non deve essere ancora considerato chiuso.

  • "SI PUÒ FARE, NE HO VISTE TANTE"

    "La mia sensazione da tifoso? Una bella sensazione. Siamo a dieci punti, ma io dico, si può fare, anche per lo Scudetto. Certo, considerata la classifica adesso sembra un’impresa difficilissima, però nel calcio ne ho viste tante e ripeto, io ci credo. Finché si può, bisogna crederci e i ragazzi in campo lo faranno". 

  • SU ALLEGRI E CHIVU

    "Io sono brasiliano e penso che il dibattito fra Jogo bonito e necessità di ottenere risultati ci sarà sempre. Nel mondo perfetto si dovrebbero unire le due cose, ma da milanisti bisogna guardare il lato positivo. Max conosce bene il calcio italiano, sta facendo un ottimo lavoro e mi inorgoglisce il fatto che il Milan sia di nuovo lì, secondo in classifica, e che sia in lotta per il campionato e possa tornare in Europa".

    "Chivu? L'ho visto al Mondiale per Club l'estate scorsa, la squadra non ha fatto benissimo in quel torneo, ma era agli inizi di una nuova avventura. Chivu ha costruito una squadra solida al debutto su una panchina importante: è una piacevole sorpresa".

  • Luka Modric AC Milan 2025-26Getty

    "MODRIC UNA FORZA DELLA NATURA"

    "Modric? Lukita è una forza della natura, è fantastico vedere quello che sta facendo a livello di entusiasmo, leadership e ovviamente tecnica. Ho giocato con lui a Madrid e conosco la sua mentalità. Sorprendente che sia ancora così motivato col numero di trofei che ha già vinto? Forse, perché è umano perdere un po’ di motivazioni quando hai già avuto tutto. Ma lui è pazzesco: ha ancora voglia di trasmettere il suo calcio, richiama i compagni, lotta sempre, ha energia e personalità. Il suo contributo al Milan è importante in partita e in allenamento e credo che la sua presenza faccia bene a tutto il calcio italiano". 

  • COSA GLI PIACE E COSA NO DEL MILAN

    "Cosa mi piace di questo Milan? Che sia tornato a lottare per lo Scudetto. Perché ripeto, io ci credo ancora: dieci punti sono quattro partite e la strada è lunga.

    Cosa non mi piace? I punti persi. Con tutto il rispetto per gli avversari, partite come quella col Parma in casa vanno vinte".

  • "L'UOMO DERBY? MODRIC"

    "L'uomo derby del Milan? Modric, senza dubbio. Con la sua esperienza e la sua classe farà la differenza. Ma anche Pulisic mi piace tantissimo, e poi c'è sempre Leao...".

    "Se Modric va o resta? La scienza adesso aiuta gli sportivi in ogni campo, ti allunga la carriera, ti dà una mano nei tempi di recupero fra una fatica e l'altra. Se pensiamo a quanto sia importante adesso Luka per la squadra penso che possa andare avanti ancora due o tre anni, ma chi lo sa: c'è la forma fisica e poi ci sono le decisioni del giocatore, le esigenze della famiglia, la voglia di tornare a casa. I fattori che ti spingono a chiudere una carriera sono tanti, ma per come lo vedo in campo io penso che possa giocare ancora a lungo senza problemi".

