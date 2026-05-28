Kakà a GOAL: "Con Ancelotti ho vissuto la parte migliore della mia carriera", le parole dell'ex Milan sui Mondiali, Neymar, Vinicius e Mourinho

Kakà ha trascorso grande parte dei Mondiali di Corea e Giappone del 2002 seduto in panchina a guardare i compagni. Aveva vent’anni, era appena uscito dal vivaio del San Paolo, un anno prima del suo arrivo in Italia. Un trasferimento che ha cambiato la sua carriera.

Ma in Corea del Sud e Giappone era solo un giovane allievo. Oggi, quasi un quarto di secolo dopo, lo stesso Kakà ammette che i maestri erano dei fenomeni.

“C’erano Ronaldinho, Ronaldo e Rivaldo. Li guardavo ogni giorno. Volevo vederli allenarsi, giocare e come si comportavano. Erano i miei maestri”, racconta Kakà aGOAL.

Un gruppo straordinario: tre Palloni d’Oro e campioni del mondo. Per 50 giorni rimase alla loro ombra, osservando e assorbendo tutto. In campo solo 25 minuti, ma il ricordo di quel trofeo alzato al cielo di Yokohama resta più nitido che mai.

"Incredibile".

Da allora il calcio brasiliano è cambiato molto e Kakà ne ha vissuto ogni passaggio. Oggi è considerato uno dei grandi del calcio moderno, ma la sua carriera in Seleção ha raggiunto l’apice presto e non ha mai più toccato quelle vette. A 24 anni di distanza, l'ex Milan osserva una squadra molto diversa, ma con lo stesso peso sulle spalle.

“La pressione è incredibile, è difficile da spiegare. Non c’è nulla che possa paragonarsi a quella che sentiamo. È qualcosa di speciale”, conclude.