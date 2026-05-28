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Kaka GFX GOAL
Thomas Hindle

Kakà a GOAL: "Con Ancelotti ho vissuto la parte migliore della mia carriera", le parole dell'ex Milan sui Mondiali, Neymar, Vinicius e Mourinho

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In un'intervista esclusiva a GOAL, Kakà ha ricordato la vittoria dei Mondiali a 20 anni, parlando anche della pressione che grava oggi su Vinícius Jr. e Neymar.

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Kakà ha trascorso grande parte dei Mondiali di Corea e Giappone del 2002 seduto in panchina a guardare i compagni. Aveva vent’anni, era appena uscito dal vivaio del San Paolo, un anno prima del suo arrivo in Italia. Un trasferimento che ha cambiato la sua carriera.

Ma in Corea del Sud e Giappone era solo un giovane allievo. Oggi, quasi un quarto di secolo dopo, lo stesso Kakà ammette che i maestri erano dei fenomeni.

“C’erano Ronaldinho, Ronaldo e Rivaldo. Li guardavo ogni giorno. Volevo vederli allenarsi, giocare e come si comportavano. Erano i miei maestri”, racconta Kakà aGOAL.

Un gruppo straordinario: tre Palloni d’Oro e campioni del mondo. Per 50 giorni rimase alla loro ombra, osservando e assorbendo tutto. In campo solo 25 minuti, ma il ricordo di quel trofeo alzato al cielo di Yokohama resta più nitido che mai.

"Incredibile".

Da allora il calcio brasiliano è cambiato molto e Kakà ne ha vissuto ogni passaggio. Oggi è considerato uno dei grandi del calcio moderno, ma la sua carriera in Seleção ha raggiunto l’apice presto e non ha mai più toccato quelle vette. A 24 anni di distanza, l'ex Milan osserva una squadra molto diversa, ma con lo stesso peso sulle spalle.

“La pressione è incredibile, è difficile da spiegare. Non c’è nulla che possa paragonarsi a quella che sentiamo. È qualcosa di speciale”, conclude.

  • Kaka 2002 World CupGetty

    "È UNA COSA CHE NON SI PUÒ ALLENARE"

    Tutti ricordano le imprese di Kakà con i club: due Champions League col Milan, il Pallone d’Oro 2007 e l’ingresso nel club dei dieci che hanno vinto Mondiale, Champions e Pallone d’Oro. È indubbiamente tra i migliori calciatori di sempre. Ma essere brasiliano e giocare a calcio significa molto di più: conta soprattutto vincere il Mondiale.

    Da un brasiliano si pretende la Coppa del Mondo. Kakà la vinse a 20 anni, ma non tornò mai più a quei livelli. Ha chiuso la sua avventura in Nazionale a 28 anni, partecipando nel 2006 e nel 2010: in entrambe le edizioni il Brasile è stato eliminato ai quarti.

    “È strano, perché non si può allenare. Non posso prepararmi per giocare in una Coppa del Mondo. Posso arrivare al meglio, emotivamente, fisicamente, tecnicamente, ma non posso allenarmi per essere in uno stadio pieno e affrontare l’Argentina, la Francia o un’altra squadra”, ha detto. “Non sai mai come reagirai.”

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  • Kaka 2010 World CupGetty

    "OGNI ANNO MI RENDEVO CONTO DI QUANTO FOSSE DIFFICILE"

    Non ha mai dubitato di sé. Nel 2006 pensava che il Brasile potesse vincere di nuovo: bastava guardare la formazione. In attacco c’erano Ronaldo, Ronaldinho, Adriano e Kakà: impossibile trovare quartetto più entusiasmante.

    Credeva davvero che avrebbero alzato di nuovo il trofeo, vista l’esperienza in squadra.

    “Sì, l’obiettivo era vincere di nuovo, sia nel 2006 che nel 2010. Ma per me era fondamentale capire quanto fosse difficile partecipare e vincere un Mondiale. Nel 2002, a 20 anni, pensavo fosse facile: andavi lì e vincevi”, ha detto Kakà.

    Eppure il Brasile era sbilanciato ed è stato eliminato nei quarti di finale. Nel 2010 venne espulso per un secondo giallo contestato nella seconda gara del girone e, pur firmando tre assist, uscì ancora ai quarti. A 28 anni quella fu la sua ultima Coppa. In nazionale giocò altre 10 volte, sacrificato dal rinnovamento della Seleção che puntava sui giovani.

    "Ogni anno capivo quanto fosse difficile giocare e vincere un Mondiale, e quanto contasse averne uno nel mio palmarès", ha concluso.

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  • Kaka - NeymarKINGS LEAGUE MENA

    "CON ANCELOTTI HO VISSUTO IL MOMENTO MIGLIORE DELLA MIA CARRIERA"

    La nazionale brasiliana che affronterà i Mondiali 2026 è costretta a convivere con una grande pressione. Quest'anno la Seleção è a un bivio: è una squadra diversa, guidata dal leggendario allenatore Carlo Ancelotti. Negli ultimi anni non ha ottenuto grandi successi: l'ultimo trofeo è la Copa América del 2019, un periodo di magra insolito per i suoi standard. Nel 2024 Ronaldinho li ha definiti "inguardabili".

    Ancelotti è chiamato a cambiare rotta. Rispetto agli ultimi ct del Brasile, l’italiano è più solido in difesa, difficile da battere e esperto in tornei. Kakà lo conosce bene: ha vinto il Pallone d’Oro sotto la sua guida al Milan.

    "Con Carlo ho vissuto il momento migliore della mia carriera, il periodo in cui ho giocato davvero bene", ha detto.

    In vista del torneo il Brasile deve fare i conti con alcuni infortuni: Rodrygo, che avrebbe dovuto essere protagonista, è out per lesione al legamento crociato anteriore, mentre il difensore del Real Madrid Eder Militao salterà la competizione per un problema muscolare.

    Il grande dibattito riguarda Neymar: i suoi giorni migliori sono alle spalle, ma Ancelotti lo convoca comunque.

    “Per me è importante che sia in squadra. Può aiutare dentro e fuori dal campo. È maturo, è il suo quarto Mondiale, sa come muoversi e giocare, e questo è bello”, ha aggiunto.

    Ancelotti lo definisce “un giocatore importante”, ma non garantisce il posto da titolare, anche perché Neymar deve ancora recuperare la forma dopo un recente infortunio muscolare.

  • Vinicius Jr Real Madrid HICGetty

    "VINICIUS HA DISPUTATO UNA GRANDE STAGIONE"

    Ci saranno aspettative enormi su Vinicius Jr. L’esterno offensivo del Real Madrid, talento straordinario, nel 2024 ha sfiorato il Pallone d’Oro, perdendolo per un soffio a favore di Rodri del Manchester City. Di recente è stato criticato, anche per la sua apparente mancanza di intesa con Kylian Mbappé.

    Kakà ritiene tali dubbi ingiustificati, ricordando che Vinicius ha segnato 21 gol e fornito 10 assist in 50 presenze.

    “Vinicius ha giocato un'ottima stagione. Al Real Madrid, però, se non vinci è sempre un flop. Ha segnato molti gol e ha giocato bene, ma la squadra non ha vinto nulla”, ha detto Kakà.

    Dopo una stagione deludente, i Blancos hanno ingaggiato un altro ex allenatore di Kakà, José Mourinho. Il portoghese aveva guidato il Real dal 2010 al 2013, lasciando dopo un clamoroso scontro con la dirigenza.

    Kakà rimase lì per tutti e tre gli anni del suo regno senza diventare titolare, nonostante i quasi 80 milioni di dollari spesi da Florentino Pérez per lui l’estate precedente. Kakà ammette ora che fu un periodo difficile.

    “I tre anni con lui a Madrid sono stati un momento molto interessante, un periodo impegnativo ma anche bello. Sono migliorato molto. Mi ha dato tanti buoni consigli. Ho fatto del mio meglio per giocare con lui in più occasioni, in più situazioni, ma gli auguro tutto il meglio”, ha detto.

    Mourinho subentrerà dopo i Mondiali e Kakà è curioso di vedere come impatterà il tecnico portoghese.

    “Ora a Madrid ha molti brasiliani, come Vinicius. Sarà interessante vedere il Real con lui in panchina”, conclude Kakà.

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  • Kaka Orlando CityGetty

    "MONDIALI IN CANADA, MESSICO E USA? IMPORTANTE PER LO SVILUPPO DEL CALCIO"

    Quei rapporti conflittuali sono ormai acqua passata. Oggi Kakà può rilassarsi: sta seguendo i Mondiali come collaboratore di DoorDash sul mercato americano, un ruolo che gli permette di restare vicino all’energia del torneo da una prospettiva diversa.

    "Il calcio è sempre stato sinonimo di momenti indimenticabili che tifosi, squadre e giocatori creano insieme, specialmente durante la Coppa del Mondo FIFA", ha detto Kakà. "So cosa significa vivere quella frenesia sia come giocatore che come tifoso, quindi so in prima persona quanto sia totalizzante essere completamente immersi nel torneo. La partnership con DoorDash significa supportare i tifosi con il miglior assist durante la Coppa del Mondo FIFA".

    Secondo lui, una Coppa del Mondo nordamericana può solo far crescere il gioco.

    “È fondamentale per il calcio americano: ospitare un torneo così mostra giocatori, allenatori e culture diverse”, spiega.



    Kakà segue anche le riforme del calcio universitario, convinto che il passaggio a un campionato annuale possa migliorare la crescita dei giocatori statunitensi.

    “Ho visto che la NCAA ha deciso di rendere la stagione universitaria annuale invece che semestrale. È un cambiamento positivo per la crescita dei giocatori statunitensi”, ha aggiunto.

    Un'analisi dettagliata per chi non calca più i campi americani dal 2017. Kakà confessa di seguire ancora i luoghi che hanno segnato la sua carriera.

    “Mi piace seguire le squadre e i Paesi in cui ho giocato. Conosco bene il Paese e i club, e resto aggiornato su ciò che accade e su come cercano di sviluppare il calcio negli Stati Uniti”, ha aggiunto.

    La MLS, dove ha chiuso la carriera con l’Orlando City SC, è destinata a crescere ancora, a suo avviso.

    "La MLS sta crescendo e attirando grandi nomi: ora c'è Leo Messi. È bello vedere il campionato svilupparsi", ha aggiunto.

    Oggi, con meno pressioni, Kakà vive da tifoso i Mondiali.

    Questa Seleção non è favorita, ma ha una chance. Per Kakà potrebbe bastare.

    “Spero che sia il momento giusto per il Brasile di vincere di nuovo la Coppa del Mondo”, ha detto. “Ci auguriamo che il Brasile conquisti la sesta stella, ancora una volta negli Stati Uniti”.