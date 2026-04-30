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Vlahovic Juventus VeronaGetty Images
Lelio Donato

Juventus-Verona è la partita di Vlahovic, dal debutto al possibile addio: quattro anni in bianconero tra alti e bassi

Serie A
Juventus vs Hellas Verona
Juventus
Hellas Verona

Dusan Vlahovic aveva debuttato in bianconero proprio contro il Verona segnando il suo primo goal all'Allianz Stadium dopo pochi minuti. Oggi il suo futuro alla Juventus è in bilico.

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Domenica si gioca Juventus-Verona, una partita speciale soprattutto per Dusan Vlahovic.

L'attaccante serbo infatti aveva debuttato proprio contro la formazione scaligera in una nebbiosa serata del febbraio 2022 tra l'entusiasmo generale.

Quattro anni dopo Vlahovic ha vinto probabilmente molto meno di quanto si aspettava. E ha anche reso meno di quanto speravano sia la società che i tifosi al momento del suo arrivo.

Domenica, contro il Verona, il serbo potrebbe quindi chiudere il cerchio giocando quella che rischia di essere la sua penultima gara allo 'Stadium' con la maglia della Juventus.

  • UN COLPO DA 90 (MILIONI) NEL 2022

    Negli ultimi giorni del calciomercato invernale la Juventus acquista Dusan Vlahovic dalla Fiorentina.

    Un colpo fortemente voluto dall'allora dirigente bianconero Maurizio Arrivabene, che decide di non rinnovare il contratto di Paulo Dybala per puntare tutto sul bomber serbo.

    La Juventus investe su Vlahovic qualcosa come 70 milioni di euro, più bonus e oneri accessori per un totale che sfonda quota 90 milioni.

    Il nuovo attaccante dimostra subito grande personalità indossando la maglia numero 7 che era stata di Cristiano Ronaldo, anche perché la 9 è ancora occupata da Alvaro Morata.

    "Con l'ingresso di Vlahovic, Paulo non era più al centro del progetto e abbiamo preso questa decisioneL'arrivo di Dusan ha cambiato l'assetto tecnico della squadra e il progetto Juventus ha subito dei cambiamenti. Parte di questi cambiamenti riguardano il contratto di Dybala che non è stato rinnovato" spiegherà successivamente Arrivabene.


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  • IL DEBUTTO CONTRO IL VERONA

    Dusan Vlahovic, come detto, debutta ufficialmente con la Juventus il 6 febbraio 2022 quando allo 'Stadium' arriva il Verona.

    Il primo goal con la maglia bianconera arriva dopo appena tredici minuti, proprio su assist di Dybala col quale l'intesa verrà subito naturale.

    In quell'occasione Massimiliano Allegri, ancora tecnico della Juventus, lo schiera in un tridente con lo stesso argentino e Alvaro Morata.

    Vlahovic farà ancora meglio alla prima assoluta della sua carriera in Champions League, quando segna dopo pochi secondi nella gara contro il Villarreal diventando il più veloce esordiente di sempre a realizzare un goal nella massima competizione per club.

    Un predestinato, insomma, considerato come abbia appena compiuto 22 anni.

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  • LE SUE PRIME PAROLE IN BIANCONERO

    Intervistato da DAZN al termine di quel Juventus-Verona, Vlahovic svela i progetti in bianconero: "Devo ringraziare i miei compagni e il mister che mi hanno accolto benissimo e aiutato tanto, io sto cercando di capire prima possibile come funziona qui, devo solo continuare così e lavorare più forte: la cosa più importante è aver vinto oggi.

    La cosa più importante è fare goal, oltre a quello vorrei migliorare anche gioco, palleggio, smarcamenti, tutte le cose che possono servire alla squadra: il mister non mi ha chiesto niente di particolare, mi ha solo detto di stare calmo, non avere ansia e andrà tutto bene”.

    La prima mezza stagione con la Juventus si chiude con nove reti in ventuno presenze complessive tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Ma il meglio sembra dover ancora venire.


  • COSA NON HA FUNZIONATO

    Quattro anni e qualche mese dopo quel giorno, però, le cose non sono andate esattamente come sperato.

    La prima stagione intera di Vlahovic con la Juventus si chiude con sole 14 reti in 43 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Champions League ed Europa League. Poco, troppo poco per chi dovrebbe essere il finalizzatore di una grande squadra.

    Bottino che migliora sensibilmente nella stagione successiva, quando i goal di Vlahovic alla fine nonostante le critiche e qualche infortunio saranno diciotto in 38 presenze, tra cui quello decisivo nella finale di Coppa Italia vinta contro l'Atalanta. Ovvero quello che ancora oggi resta l'unico trofeo del serbo in bianconero.

    L'anno scorso sia Thiago Motta che Tudor inizialmente lo mettono al centro del progetto ma i soliti infortuni lo frenano ancora. E a gennaio, con l'arrivo in prestito di Kolo Muani, finisce spesso in panchina mentre si inizia a parlare tanto (forse troppo) del contratto in scadenza nel 2026.

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  • RINNOVO O ADDIO?

    Quello sul futuro di Vlahovic è peraltro un tormentone non ancora risolto, in un senso o nell'altro.

    Il grave infortunio alla coscia e la conseguente operazione lo hanno tenuto fuori per mesi. Così, nonostante la possibilità di firmare a parametro zero, al momento le pretendenti per Vlahovic non abbondano.

    Nelle ultime settimane i dialoghi per un possibile rinnovo ponte con la Juventus, di uno o due anni e a cifre nettamente più basse rispetto a quelle attuali, sembrano ripartite.

    Ma ad oggi non c'è alcuna certezza sul fatto che Vlahovic indosserà ancora la maglia bianconera nella prossima stagione.

    Ecco perché Juventus-Verona di domenica 3 maggio rischia davvero di essere ancora una partita snodo nella carriera del serbo: dal debutto al (possibile) addio dopo quattro anni di alti e bassi.

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