Juventus-Verona è la partita di Vlahovic, dal debutto al possibile addio: quattro anni in bianconero tra alti e bassi

Domenica si gioca Juventus-Verona, una partita speciale soprattutto per Dusan Vlahovic.
L'attaccante serbo infatti aveva debuttato proprio contro la formazione scaligera in una nebbiosa serata del febbraio 2022 tra l'entusiasmo generale.
Quattro anni dopo Vlahovic ha vinto probabilmente molto meno di quanto si aspettava. E ha anche reso meno di quanto speravano sia la società che i tifosi al momento del suo arrivo.
Domenica, contro il Verona, il serbo potrebbe quindi chiudere il cerchio giocando quella che rischia di essere la sua penultima gara allo 'Stadium' con la maglia della Juventus.