Juventus-Verona è la partita di Vlahovic, dal debutto al possibile addio: quattro anni in bianconero tra alti e bassi

Intervistato da DAZN al termine di quel Juventus-Verona, Vlahovic svela i progetti in bianconero: "Devo ringraziare i miei compagni e il mister che mi hanno accolto benissimo e aiutato tanto, io sto cercando di capire prima possibile come funziona qui, devo solo continuare così e lavorare più forte: la cosa più importante è aver vinto oggi.

La cosa più importante è fare goal, oltre a quello vorrei migliorare anche gioco, palleggio, smarcamenti, tutte le cose che possono servire alla squadra: il mister non mi ha chiesto niente di particolare, mi ha solo detto di stare calmo, non avere ansia e andrà tutto bene”.

La prima mezza stagione con la Juventus si chiude con nove reti in ventuno presenze complessive tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Ma il meglio sembra dover ancora venire.



