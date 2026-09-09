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Yves Bissouma Tottenham 2025-26Getty
GOAL

Juventus sugli svincolati Brozovic e Bissouma? Problema liste: perché non basta togliere Locatelli ma serve un altro taglio

Calciomercato
Juventus
M. Brozovic
I. Bennacer
Y. Bissouma
T. Ndombele
Milan
Lazio

Il ko del capitano azzurro apre un vuoto enorme a centrocampo per la Juventus che però non può sostituirlo con uno svincolato senza dover fare un altro taglio.

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Non ci voleva. Luciano Spalletti incassa l'ennesimo lungo infortunio della stagione 2026/2027 e dopo i ko di Yildiz e Thuram si vede costretto a rinunciare suo malgrado per quasi 5 mesi anche al capitano ManuelLocatelli.

Il centrocampista si è operato al ginocchio e la sua assenza apre inevitabilmente uno squarcio in un reparto in cui la Juventus si era già ritrovata "costretta" a riabilitare Douglas Luiz e a tenere quasi controvoglia anche Teun Koopmeiners. Oggi i due sono da considerare praticamente dei titolari perché le ipotesi di un colpo immediato a parametro zero si stanno scontrando inevitabilmente con un ulteriore problema regolamentare.


  • BROZOVIC E NON SOLO

    Il nome più caldo, anche perché trattato a lungo nel corso dell'estate e ancora vivo nelle idee bianconere è quello dell'ex-Inter Marcelo Brozovic. Il croato, su cui c'è anche la Lazio è rimasto senza contratto dopo la fine del suo accordo con l'Al Nassr e sta cercando un club per continuare la sua carriera ritornando, perché no, proprio in Italia.

    Gli altri profili proposti a Torino, riporta Tuttosport, sono quelli di Yves Bissouma, senza squadra dopo l'addio al Tottenham, di Ismael Bennacer, rimasto svincolato dopo l'addio al Milan ma promesso sposo per un approdo in Qatar e infine Tanguy Ndombele, passato in Italia dal Napoli e svincolato dopo l'addio al Nizza.

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  • IL PROBLEMA LISTE

    Il problema Locatelli per la Juventus è però molto più ampio. Perché la composizione delle rose deve essere fatta seguendo criteri rigidi e importanti sia a livello economico (l'ingaggio da dare all'eventuale colpo a zero andrà ad inficiare negli equilibri delicati del monte ingaggi bianconero già sotto la lente d'ingrandimento della Uefa) sia a livello tecnico-regolamentare.

    E proprio a livello regolamentare, il centrocampista italiano rappresentava un giocatore "particolare" per la Juventus nella questione delle liste consegnate a Uefa (non sostituibile) e Serie A. Locatelli è infatti un giocatore "FIGC trained" ovvero formato nei settori giovanili dei club italiani e va ad occupare uno dei 4 slot dedicati a questa tipologia di giocatore.

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  • PER UNO "STRANIERO" SERVE UN ALTRO TAGLIO

    La lista Serie A è modificabile e aggiornabile, ma per sostituire Locatelli con un giocatore "straniero" o meglio non formato nei settori giovanili italiani come Brozovic e gli altri profili citati, servirebbe infatti effettuare un altro taglio.

    La Juventus dovrebbe escludere un giocatore straniero oltre al fatto che, dopo capodanno, in quella lista dovrà comunque rientrare anche il già escluso Khephren Thuram.

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