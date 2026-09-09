Juventus sugli svincolati Brozovic e Bissouma? Problema liste: perché non basta togliere Locatelli ma serve un altro taglio

Non ci voleva. Luciano Spalletti incassa l'ennesimo lungo infortunio della stagione 2026/2027 e dopo i ko di Yildiz e Thuram si vede costretto a rinunciare suo malgrado per quasi 5 mesi anche al capitano ManuelLocatelli.
Il centrocampista si è operato al ginocchio e la sua assenza apre inevitabilmente uno squarcio in un reparto in cui la Juventus si era già ritrovata "costretta" a riabilitare Douglas Luiz e a tenere quasi controvoglia anche Teun Koopmeiners. Oggi i due sono da considerare praticamente dei titolari perché le ipotesi di un colpo immediato a parametro zero si stanno scontrando inevitabilmente con un ulteriore problema regolamentare.