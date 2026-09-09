Juventus sugli svincolati Brozovic e Bissouma? Problema liste: perché non basta togliere Locatelli ma serve un altro taglio

Il nome più caldo, anche perché trattato a lungo nel corso dell'estate e ancora vivo nelle idee bianconere è quello dell'ex-Inter Marcelo Brozovic. Il croato, su cui c'è anche la Lazio è rimasto senza contratto dopo la fine del suo accordo con l'Al Nassr e sta cercando un club per continuare la sua carriera ritornando, perché no, proprio in Italia.

Gli altri profili proposti a Torino, riporta Tuttosport, sono quelli di Yves Bissouma, senza squadra dopo l'addio al Tottenham, di Ismael Bennacer, rimasto svincolato dopo l'addio al Milan ma promesso sposo per un approdo in Qatar e infine Tanguy Ndombele, passato in Italia dal Napoli e svincolato dopo l'addio al Nizza.