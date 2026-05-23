Juventus "sfigurata" senza Bremer e Yildiz: chi gioca il derby di Torino al loro posto e la probabile formazione

A guaio si è aggiunto guaio. Ed è diventato il doppio guaio di dover fare a meno dei due giocatori migliori della rosa, almeno sulla carta, nella partita decisiva della stagione.
Né Gleison Bremer né Kenan Yildiz giocheranno il derby contro il Torino. Gara che per la Juventus vale tantissimo: il ritorno nei primi quattro posti dopo il disastro di sei giorni fa contro la Fiorentina, la possibilità di giocarsi il "miracolo" Champions League.
Sarà dunque una squadra in un certo senso sfigurata, quella che Luciano Spalletti manderà in campo domenica sera all'Olimpico Grande Torino. Con la necessità di fare di necessità virtù, ma anche di scegliere i sostituti più adatti per i due assenti.