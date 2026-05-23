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Bremer YildizGetty Images
Stefano Silvestri

Juventus "sfigurata" senza Bremer e Yildiz: chi gioca il derby di Torino al loro posto e la probabile formazione

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Spalletti dovrà fare a meno sia del brasiliano che del turco nella partita decisiva della stagione: i due elementi più forti della rosa. Un guaio nel guaio di dover vincere a tutti i costi e sperare.

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A guaio si è aggiunto guaio. Ed è diventato il doppio guaio di dover fare a meno dei due giocatori migliori della rosa, almeno sulla carta, nella partita decisiva della stagione.

Gleison BremerKenan Yildiz giocheranno il derby contro il Torino. Gara che per la Juventus vale tantissimo: il ritorno nei primi quattro posti dopo il disastro di sei giorni fa contro la Fiorentina, la possibilità di giocarsi il "miracolo" Champions League.

Sarà dunque una squadra in un certo senso sfigurata, quella che Luciano Spalletti manderà in campo domenica sera all'Olimpico Grande Torino. Con la necessità di fare di necessità virtù, ma anche di scegliere i sostituti più adatti per i due assenti.

  • PERCHÉ BREMER E YILDIZ SALTANO IL DERBY

    L'assenza di Bremer era già certa da domenica scorsa. Ovvero dal primo tempo della gara malamente persa dalla Juventus in casa contro la Fiorentina.

    L'ex granata, un ex, ha stoppato irregolarmente una ripartenza del viola Piccoli poco prima dell'intervallo di quella gara: era diffidato, si è preso un'inevitabile ammonizione e ha dunque concluso in anticipo la propria stagione per squalifica.

    È invece storia delle ultime ore l'assenza di Yildiz: il talento turco, già costretto a convivere con un problema a un ginocchio nelle ultime settimane, è stato fermato da un infortunio muscolare proprio alla vigilia del derby.

    Un guaio a un polpaccio, in particolare, impedirà a Yildiz di essere in campo contro il Torino: l'ex Bayern lo ha rimediato durante l'ultimo allenamento, cambiando completamente le carte in tavola e i piani di Spalletti.

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  • GATTI PRONTO IN DIFESA

    Chi giocherà dunque al posto di Bremer nella difesa della Juventus? L'indiziato numero uno è Federico Gatti, pronto a prendersi una maglia accanto a Kelly.

    L'ex centrale del Frosinone non gioca titolare da una vita: da Juve-Pisa 4-0 del 7 marzo. In quell'occasione è stato schierato dall'inizio da Spalletti e poi lasciato negli spogliatoi all'intervallo, proprio per far spazio a Kelly.

    Da lì in poi, Gatti ha alternato qualche ingresso nei finali delle partite ad altrettante panchine. Contro la Fiorentina è stato mandato in campo a una decina di minuti dalla fine, senza riuscire a cambiare un esito disastroso.

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  • RIECCO BOGA

    E al posto di Yildiz? L'indiziato numero uno si chiama Jeremie Boga. E anche in questo caso si tratterebbe di un gran ritorno nell'undici di partenza.

    Strana storia, quella dell'ivoriano arrivato a gennaio dal Nizza. Per un periodo sembrava la panacea a tutti i mali della Juventus, giocava e segnava goal decisivi, faceva coppia con Yildiz oppure faceva l'Yildiz. Poi, semplicemente, è tornato nei ranghi.

    Spalletti lo ha schierato dall'inizio per l'ultima volta contro il Milan a fine aprile, poi tre panchine di fila: l'ultima contro la Fiorentina, nella quale a dire il vero Boga qualcosina ha combinato, chiamando pure De Gea alla parata.

    Dove giocherà Boga? Largo a sinistra nel 4-2-3-1 di Spalletti, a formare una linea di trequarti completata da Conceiçao e McKennie. Proprio dove si sarebbe sistemato Yildiz, se l'infortunio al polpaccio non lo avesse tolto improvvisamente di mezzo.

  • IL PROBABILE 11 DELLA JUVENTUS

    Al netto delle condizioni di Thuram, che alla fine dovrebbe dare nuovamente forfait, ecco come dovrebbe schierarsi la Juventus nel derby contro il Torino, sfida decisiva per provare a riacciuffare una miracolosa qualificazione alla Champions League:

    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Boga; Vlahovic. All. Spalletti

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