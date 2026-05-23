Juventus "sfigurata" senza Bremer e Yildiz: chi gioca il derby di Torino al loro posto e la probabile formazione

E al posto di Yildiz? L'indiziato numero uno si chiama Jeremie Boga. E anche in questo caso si tratterebbe di un gran ritorno nell'undici di partenza.

Strana storia, quella dell'ivoriano arrivato a gennaio dal Nizza. Per un periodo sembrava la panacea a tutti i mali della Juventus, giocava e segnava goal decisivi, faceva coppia con Yildiz oppure faceva l'Yildiz. Poi, semplicemente, è tornato nei ranghi.

Spalletti lo ha schierato dall'inizio per l'ultima volta contro il Milan a fine aprile, poi tre panchine di fila: l'ultima contro la Fiorentina, nella quale a dire il vero Boga qualcosina ha combinato, chiamando pure De Gea alla parata.

Dove giocherà Boga? Largo a sinistra nel 4-2-3-1 di Spalletti, a formare una linea di trequarti completata da Conceiçao e McKennie. Proprio dove si sarebbe sistemato Yildiz, se l'infortunio al polpaccio non lo avesse tolto improvvisamente di mezzo.