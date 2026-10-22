Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Woltemade Juventus RennesGetty Images
Stefano Silvestri

Juventus-Rennes 2-2, pagelle e tabellino: Woltemade goal e assist, Kolo Muani evanescente, amarezza Lucumí

Europa League
Juventus vs Rennes
Juventus
Match report
Rennes

Partita pazza all'Allianz Stadium: segna Celik, rimonta francese con Al Tamari e Dia, quindi Woltemade pareggia dal dischetto. E all'88' Lucumí si vede annullare il 3-2 per fuorigioco.

Pubblicità

La Juventus ancora non ingrana. Dopo il tremendo ko contro la Lazio, la squadra di Spalletti viene bloccata sul 2-2 dal Rennes nella terza giornata di Europa League, non riuscendo a dare continuità alle prime due vittorie contro NEC e Celta.

Celik sblocca quasi subito il punteggio, ben servito sulla corsa da Woltemade: l'ex romanista si presenta da solo davanti a Samba e incrocia imparabilmente alle sue spalle. Ma il Rennes reagisce e pareggia rapidamente con Al Tamari, pescato da una torre aerea di Reynolds e bravo ad anticipare Gatti davanti a Vicario.

La rimonta dei francesi è completa agli sgoccioli del primo tempo: l'ex laziale Dia trasforma un calcio di rigore concesso dal danese Krogh per una "parata" in area di Douglas Luiz su tiro di Nagida. La Juve è in bambola, Al Tamari rischia di chiudere la partita, ma a riportare le cose in ordine è un altro rigore: stavolta il mani in area è di Reynolds. Dal dischetto trasforma Woltemade.

Finale ad alta tensione, con Lucumí che va a segno all'88' trovando la rete del teorico 3-2. Solo teorico, appunto: l'arbitro viene richiamato al monitor e annulla per un fuorigioco dell'ex centrale del Bologna, in realtà rimesso forse in gioco (almeno secondo il direttore di gara) da una nuova giocata di Ait Boudlal.

50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


  • PAGELLE JUVENTUS-RENNES

    Promosso Woltemade alla prima dall'inizio in coppia con Kolo Muani: assist e goal su rigore per il tedesco, oltre a una serie di altri tentativi aerei. Non bene ancora una volta, invece, il francese: troppi errori tecnici, troppe imprecisioni, poca pericolosità sotto porta. Douglas Luiz ingenuo in occasione del rigore, Cambiaso fuori fase, non bene nemmeno Bremer in difesa, mentre Gatti si perde Al Tamari sull'1-1.

    Proprio Al Tamari è una continua spina nel fianco per la retroguardia bianconera, così come l'esterno sinistro Nagida. Dia salva la propria prestazione, per il resto poco entusiasmante, con la rete su rigore. L'ex romanista Reynolds parte bene, sforna l'assist per Al Tamari, poi cala e finisce con regalare a sua volta un ingenuo rigore alla Juve.

    JUVENTUS (3-4-1-2): Vicario 6; Gatti 5.5 (60' Gonzalez 6.5), Bremer 5.5, Kelly 6 (80' Lucumí 6); Celik 6.5 (46' Kalulu 6.5), Douglas Luiz 5, Koopmeiners 6, Cambiaso 5.5 (92' Alajbegovic sv); McKennie 6; Kolo Muani 5 (80' Boga sv), Woltemade 7. All. Spalletti

    RENNES (3-5-2): Samba 6.5; Ait Boudlal 6, Cresswell 5.5, Rouault 6; Reynolds 5.5, Thomasson 6 (82' Szymanski sv), Rongier 6, M. Camara 6, Nagida 7; Dia 6 (82' Soumare sv), Al Tamari 7 (82' Mayenda sv). All. Haise

  • TABELLINO JUVENTUS-RENNES

    JUVENTUS-RENNES 2-2

    Marcatori: 5' Celik (J), 15' Al Tamari (R), 43' rig. Dia (R), 67' rig. Woltemade (J)

    JUVENTUS (3-4-1-2): Vicario; Gatti (60' Gonzalez), Bremer, Kelly (80' Lucumí); Celik (46' Kalulu), Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso (92' Alajbegovic); McKennie; Kolo Muani (80' Boga), Woltemade. All. Spalletti

    RENNES (3-5-2): Samba; Ait Boudlal, Cresswell, Rouault; Reynolds, Thomasson (82' Szymanski), Rongier, M. Camara, Nagida; Dia (82' Soumare), Al Tamari (82' Mayenda). All. Haise

    Arbitro: Krogh

    Ammoniti: Gatti, Ait Boudlal

    Espulsi: nessuno

  • Pubblicità
    Pubblicità

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Prossime partite
REN

REN

Ligue 1

25 ott 2026

STR

STR

LEC

LEC

Serie A

25 ott 2026

JUV

JUV