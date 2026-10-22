Juventus-Rennes 2-2, pagelle e tabellino: Woltemade goal e assist, Kolo Muani evanescente, amarezza Lucumí

La Juventus ancora non ingrana. Dopo il tremendo ko contro la Lazio, la squadra di Spalletti viene bloccata sul 2-2 dal Rennes nella terza giornata di Europa League, non riuscendo a dare continuità alle prime due vittorie contro NEC e Celta.

Celik sblocca quasi subito il punteggio, ben servito sulla corsa da Woltemade: l'ex romanista si presenta da solo davanti a Samba e incrocia imparabilmente alle sue spalle. Ma il Rennes reagisce e pareggia rapidamente con Al Tamari, pescato da una torre aerea di Reynolds e bravo ad anticipare Gatti davanti a Vicario.

La rimonta dei francesi è completa agli sgoccioli del primo tempo: l'ex laziale Dia trasforma un calcio di rigore concesso dal danese Krogh per una "parata" in area di Douglas Luiz su tiro di Nagida. La Juve è in bambola, Al Tamari rischia di chiudere la partita, ma a riportare le cose in ordine è un altro rigore: stavolta il mani in area è di Reynolds. Dal dischetto trasforma Woltemade.

Finale ad alta tensione, con Lucumí che va a segno all'88' trovando la rete del teorico 3-2. Solo teorico, appunto: l'arbitro viene richiamato al monitor e annulla per un fuorigioco dell'ex centrale del Bologna, in realtà rimesso forse in gioco (almeno secondo il direttore di gara) da una nuova giocata di Ait Boudlal.



