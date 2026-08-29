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Nico Gonzalez JuventusGetty Images
Lelio Donato

Juventus-Parma 2-0, pagelle e tabellino: Nico Gonzalez spacca la partita, Vicario si prende la scena, risveglio Koopmeiners, David corpo estraneo

Serie A
Juventus vs Parma Calcio 1913
Juventus
Parma Calcio 1913

Una Juve di 'horto muso' vince con il secondo 1-0 consecutivoe fa due su due in campionato: la decide Nico Gonzalez, che può cambiare la sua stagione e quella dei bianconeri.

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Il protagonista meno atteso, Nico Gonzalez, diventa l'uomo in più della Juventus contro il Parma. E chissà che non possa diventarlo per il resto della stagione.

Spaletti sceglie David per sostituire McKennie e Boga per sostituire Yildiz, ma la Juve fatica ad essere concreta. Conceicao è quello che fa di più nel primo tempo, con strappi e tentativi, ma il Parma tiene bene.

Poco prima dell'ora di gioco, Spalletti decide che è arrivato il momento di Nico Gonzalez. L'argentino prende il posto di David, fischiatissimo al momento del cambio, e cambia, lui, la partita. Prima chiama Corvi al miracolo, poi prende un pallo pazzesco e si fionda sulla ribattuta con tutta la cattiveria del mondo, trovando con la deviazione di Kolo Muani il goal che sblocca la partita.

Chi la chiude, poi, è un altro protagonista decisamente poco atteso, Teun Koopmeiners (entrato al posto di Cambiaso infortunato), che approfitta dell'errore di impostazione del Parma e piazza un sinistro all'angolino che ricorda i vecchi tempi di Bergamo. Un risveglio che fa ben sperare. Intanto la Juve fa due su due e continua a non subire goal. Non esalta, ma è concreta, in attesa di altri protagonisti.

  • PAGELLE JUVENTUS-PARMA

    Vicario 7; Kalulu 6, Bremer 6, Lucumí 6 (75' Kelly 6), Celik 6; Locatell 6,5, Douglas Luiz 5,5; Conceiçao 6,5 (75' Cambiaso 6, 86' Koopmeiners 7), David 5 (57' Gonzalez 7.5), Boga 5,5 (57' Alajbegovic 6); Kolo Muani 5,5.

    Corvi 6,5; Delprato 6, Troilo 5,5, Drobnic 5,5; Britschgi 6 (84' Almqvist sv), Bernabé 6 (80' Konate 5), Ordonez 6 (62' Cremaschi 6), Keita 5,5, Valeri 6; Touré 5,5 (80' Elphege sv), Lontani 6 (62' Romero 6,5).

    Che impatto di Nico Gonzalez, entra con una convinzione incredibile e cambia totalmente la partita. Chissà che non possa essere la risorsa inattesa per Spalletti in questa stagione. Conceicao ci prova continuamente, bene anche Locatelli in mezzo al campo. Vicario si prende la scena con due grandi parate, specie quella su Romero che nel Parma è entrato abbastanza bene.

    Koopmeiners dà segnali di risveglio col goal che chiude la partita. David ancora una volta un corpo estraneo, spreca totalmente l'occasione dal primo minuto ed esce tra i fischi. Kolo Muani deve ancora carburare, poco incisivo e cattivo negli ultimi 20 metri.

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  • TABELLINO JUVENTUS-PARMA

    Marcatori: 63' Gonzalez, 88' Koopmeiners

    JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí (75' Kelly), Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao (75' Cambiaso, 86' Koopmeiners), David (57' Gonzalez), Boga (57' Alajbegovic); Kolo Muani. All. Spalletti.

    PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Drobnic; Britschgi (84' Almqvist), Bernabé (80' Konate), Ordonez (62' Cremaschi), Keita, Valeri; Touré (80' Elphege), Lontani (62' Romero). All. Cuesta.

    Arbitro: Fourneau

    Ammoniti: Lucumì, Delprato, Locatelli, Troilo, Konaté

    Espulsi: nessuno

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