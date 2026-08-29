Juventus-Parma 2-0, pagelle e tabellino: Nico Gonzalez spacca la partita, Vicario si prende la scena, risveglio Koopmeiners, David corpo estraneo

Il protagonista meno atteso, Nico Gonzalez, diventa l'uomo in più della Juventus contro il Parma. E chissà che non possa diventarlo per il resto della stagione.

Spaletti sceglie David per sostituire McKennie e Boga per sostituire Yildiz, ma la Juve fatica ad essere concreta. Conceicao è quello che fa di più nel primo tempo, con strappi e tentativi, ma il Parma tiene bene.

Poco prima dell'ora di gioco, Spalletti decide che è arrivato il momento di Nico Gonzalez. L'argentino prende il posto di David, fischiatissimo al momento del cambio, e cambia, lui, la partita. Prima chiama Corvi al miracolo, poi prende un pallo pazzesco e si fionda sulla ribattuta con tutta la cattiveria del mondo, trovando con la deviazione di Kolo Muani il goal che sblocca la partita.

Chi la chiude, poi, è un altro protagonista decisamente poco atteso, Teun Koopmeiners (entrato al posto di Cambiaso infortunato), che approfitta dell'errore di impostazione del Parma e piazza un sinistro all'angolino che ricorda i vecchi tempi di Bergamo. Un risveglio che fa ben sperare. Intanto la Juve fa due su due e continua a non subire goal. Non esalta, ma è concreta, in attesa di altri protagonisti.