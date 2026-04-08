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Juventus PrimaveraGetty Images
Stefano Silvestri

Juventus-Parma di Coppa Italia Primavera dove vederla: Sportitalia, Solocalcio o Primavera Tv? Canale tv, diretta streaming, formazioni ufficiali

Campionato Primavera
Juventus U20
Parma U20

Juventus e Parma si giocano l'accesso alla finale della Coppa Italia Primavera: si gioca in gara secca, chi vince approda all'atto decisivo mentre chi perde viene eliminato.

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Juventus e Parma si sfidano per l'accesso alla finale della Coppa Italia Primavera: solo una tra la formazione torinese e quella ducale avanzerà al prossimo turno, quello decisivo, quello con il trofeo in palio.

La partita si gioca in gara secca, dunque senza ritorno: chi vince passa il turno e approda in finale, mentre la formazione perdente verrà eliminata.

In caso di parità di punteggio, Juventus-Parma non proseguirà con i tempi supplementari: il match e la qualificazione verranno decisi direttamente ai calci di rigore.

Dove si potrà vedere in diretta tv e streaming Juventus-Parma di Coppa Italia Primavera? Tutte le informazioni.

  • JUVENTUS-PARMA PRIMAVERA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Juventus-Parma Primavera
    • Data: 8 aprile 2026
    • Orario: 18.30
    • Canale TV: Sportitalia
    • Streaming: Sportitalia
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  • FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-PARMA PRIMAVERA

    JUVENTUS PRIMAVERA (3-4-2-1): Radu; Verde, Montero, Rizzo; Leone, Makiobo, Vallana, Grelaud; Tiozzo, Bellino; Durmisi. All. Padoin.

    PARMA PRIMAVERA (4-2-3-1): Astaldi; Mena Martinez, Conde, Drobnic, D’Intino; Tigani, Diop; Nwajei, Plicco, Cardinali; Mikolajewski. All. Corrent

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  • ORARIO JUVENTUS-PARMA PRIMAVERA

    Juventus-Parma Primavera si gioca oggi, mercoledì 8 aprile, al campo "Ale & Ricky" di Vinovo, casa della formazione bianconera. Il calcio d'inizio della sfida è previsto per le 18.30.

  • DOVE VEDERE JUVENTUS-PARMA PRIMAVERA IN TV

    La semifinale di Coppa Italia Primavera tra Juventus e Parma si può vedere in diretta tv e streaming su Sportitalia: basterà accedere al canale numero 60 del Digitale Terrestre, in maniera gratuita e in chiaro.

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  • JUVENTUS-PARMA PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING

    In diretta streaming, invece, Juventus-Parma Primavera si potrà vedere - sempre gratuitamente e senza bisogno di un abbonamento - sul sito o sull'app di Sportitalia.

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