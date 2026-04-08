Juventus e Parma si sfidano per l'accesso alla finale della Coppa Italia Primavera: solo una tra la formazione torinese e quella ducale avanzerà al prossimo turno, quello decisivo, quello con il trofeo in palio.
La partita si gioca in gara secca, dunque senza ritorno: chi vince passa il turno e approda in finale, mentre la formazione perdente verrà eliminata.
In caso di parità di punteggio, Juventus-Parma non proseguirà con i tempi supplementari: il match e la qualificazione verranno decisi direttamente ai calci di rigore.
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