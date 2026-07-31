Juventus-Nizza 2-0: Douglas Luiz manda messaggi, Zhegrova e Milik no, marcatori e tabellino dell'amichevole

Douglas Luiz all'inizio, Oboavwuoduo alla fine. Un goal del centrocampista brasiliano e un altro del talento inglese regalano alla Juventus il 2-0contro il Nizza nella terza amichevole del precampionato bianconero, dopo quelle contro il Basilea e lo Standard Liegi.
Gara giocata spesso a bassi ritmi, il caldo influisce e la condizione ancora approssimativa dei calciatori pure. Poche le occasioni da rete da entrambe le parti, anche se nella ripresa Joao Mario e Durmisi sprecano il raddoppio e Clauss va vicino al pareggio con un destro dal limite di poco a lato.
Il dato più interessante per la formazione di Luciano Spalletti riguarda il rendimento difensivo: zero i goal subiti nelle tre amichevoli fin qui disputate. Tre invece quelli segnati, in attesa di Kolo Muani e di un altro attaccante.
In attesa che la Juventus parta per la tournée in Oriente e Australia, dove sfiderà Inter e Chelsea, ecco cosa ci ha detto l'amichevole vinta contro il Nizza.
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