Juventus-Nizza 2-0: Douglas Luiz manda messaggi, Zhegrova e Milik no, marcatori e tabellino dell'amichevole

Il cognome è impronunciabile e sarà la croce di ogni telecronista e cronista, d'accordo. Ma è meglio abituarcisi in fretta. Perché Justin Oboavwuoduo sta dimostrando di essere pronto a scalare le gerarchie.

L'esterno inglese della Next Gen si era già messo in mostra a Basilea, sfiorando il primo goal con la prima squadra. E contro il Nizza è riuscito a trovarlo, sfruttando le praterie lasciate nel finale dalla difesa francese per involarsi verso il portiere Boulhendi e batterlo con un destro pregevole.

Oboavwuoduo ha appena 19 anni, nel 2025/26 ha un po' patito il passaggio dall'Inghilterra all'Italia (appena 24 minuti nelle due partite dei playoff di Serie C). Ma la Juve crede in lui, così come crede nei tanti giovani della Next Gen. E Justin sta facendo parecchio per mettersi in mostra.