Juventus Next Gen-Benevento dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Juventus Next Gen vs Benevento

Lunch match nel girone C: al Pozzo-La Marmora i bianconeri di Brambilla ospitano i giallorossi del neo allenatore Pazienza.

Lunch match a Biella nel girone C di Serie C NOW. La 24^ giornata offrirà il confronto diretto fra Juventus Next Gen e Benevento, che sarà l’anticipo di pranzo della domenica di campionato.

Bianconeri tredicesimi in classifica, ma con una striscia aperta di 10 gare senza sconfitta: sette vittorie e tre pari con Brambilla in panchina.

Benevento, invece, reduce da una settimana complicata: il pari col Monopoli ha fatto perdere la vetta ai sanniti e la panchina ad Auteri, rimpiazzato da Michele Pazienza alla guida dei giallorossi.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.