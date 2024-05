Juventus Next Gen-Arezzo dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L’Arezzo sogna l’impresa, la Juventus Next Gen inseguire la Serie B: partono i playoff di Serie C NOW.

Sfida playoff al Moccagatta. Cominciano da qui i playoff di Serie C NOW per Juventus Next Gen e Arezzo.

I bianconeri di Brambilla ospitano l’Arezzo di Indiani, arrivato alla post-season da neopromosso.

La Juventus Next Gen, in virtù della miglior posizione in classifica, ha a disposizione due risultati su tre per il passaggio del turno.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.