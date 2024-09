Juventus vs SSC Napoli

Il TAR del Piemonte, a poche ore dal fischio d'inizio, ha accolto il ricorso presentato da un tifoso del Napoli.

Allianz Stadium aperto per tutti in occasione di Juventus-Napoli. Lo riporta 'La Stampa'.

La decisione è stata assunta dal TAR del Piemonte solo a poche ore dal fischio d'inizio dell'anticipo di Serie A.

Venerdì era arrivato lo stop da parte delle autorità per i soli residenti tra Napoli e provincia, che non avrebbero potuto assistere alla gara anche se regolarmente in possesso del biglietto.