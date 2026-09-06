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Juventus v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Simone Gambino

Juventus-Milan 1-1, pagelle e tabellino: Cisse illumina nel grigiore, Gatti provvidenziale, Kolo Muani e Ramos impalpabili, Moreira scarabocchia, Alajbegovic si accende solo a tratti

Serie A
Juventus vs Milan
Juventus
Milan

Il goal in pieno recupero di Gatti salva la Juventus dopo una perla di Alpha Cisse, subentrato a un insufficiente Saelemaekers. Kolo Muani e Gonçalo Ramos non incidono, male Moreira al debutto, Alajbegovic cala alla distanza.

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Un lampo di Cisse e il classico, provvidenziale, goal di Gatti di testa nei minuti finali: Juventus-Milan finisce 1-1, al termine di una partita non esaltante dal punto di vista puramente qualitativo, ravvivata nella ripresa da un paio di episodi.

Le mosse di Spalletti, che lancia dal primo minuto il gioiello Alajbegovic e Nico Gonzalez, sembrano premiare i bianconeri, che nel primo tempo si riversano con maggiore incisività nella metà campo rossonera, scaldando i guanti a Maignan con due conclusioni pericolose dello stesso Gonzalez e di Conçeicao. Il Milan non si vede praticamente mai dalle parti di Vicario e i primi palloni giocati da Moreira, preferito da Amorim a Chukwueze, sono pasticciati.

La ripresa inizia sulla falsariga della prima frazione, con la Juve che va subito vicinissima al vantaggio con Conçeicao, che in ripartenza colpisce un palo con una staffilata di sinistro da fuori area. Ma a sorpresa, al 69', è il Milan a sbloccare la partita con una super giocata del neoentrato Cisse: stop dolcissimo, sterzata e palla all'angolino. Proteste bianconere per la chiusura di De Winter su Kolo Muani dalla quale nasce l'azione del goal rossonero.

Spalletti si gioca la carta Woltemade, che si rende subito pericoloso con un sinistro che non centra però lo specchio. Ma a togliere le castagne dal fuoco, al tramonto del match, è il solito Gatti, che di testa, su piazzato di Koopmeiners, sovrasta Loftus-Cheek e firma il definitivo 1-1.

  • PAGELLE JUVENTUS-MILAN

    Gli occhi dello Stadium erano tutti su Alajbegovic (5,5), alla sua prima da titolare: qualche lampo del suo enorme talento, poi il calo. E se Kolo Muani (5) conferma le difficoltà di questo inizio stagione, il più pericoloso tra i bianconeri è senza ombra di dubbio Chico Conçeicao (6,5), che colpisce anche un palo. Il più efficace si rivela ancora una volta Gatti (7), un fattore sulle palle inattive.

    C'era grande attesa anche per l'esordio in rossonero di Diego Moreira (5) ma l'esterno belga ha pagato l'emozione e il peso delle aspettative, scarabocchiando praticamente su ogni pallone giocato. Male anche Gonçalo Ramos(5), mai incisivo, Saelemaekers (5), anche lui troppo frenetico nelle giocate, e Rabiot (5,5), che ha faticato a trovare le distanze in campo e la giusta posizione tra le linee.

    A cambiare il volto della partita è l'ingresso di Alpha Cisse (7), che con grande naturalezza inventa un eurogol da vedere e rivedere.

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  • TABELLINO JUVENTUS-MILAN

    JUVENTUS-MILAN 1-1

    Marcatori: 69' Cisse, 92' Gatti

    JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario 6; Kalulu 6, Bremer 6, Lucumi 6, Celik 5,5 (89' Gatti 7); Locatelli 5,5, Douglas Luiz 6 (76' Woltemade 6); Conceicao 6,5 (89' Zhegrova sv), Gonzalez 6,5 (65' Koopmeiners 6,5), Alajbegovic 5,5 (65' Boga 6); Kolo Muani 5. All. Spalletti

    MILAN (3-4-2-1): Maignan 6,5; Gila 6,5 (88' Terracciano sv), De Winter 6,5, Pavlovic 6; Moreira 5 (61' Chukwueze 6,5), Musah 5,5, Modric 6 (82' Jashari sv), Estupinan 6; Rabiot 5,5 (61' Loftus-Cheek 5), Saelemaekers 5 (61' Cisse 7); Ramos 5. All. Amorim

    Arbitro: Mariani

    Ammoniti: Estupinan, De Winter, Gatti, Cisse


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