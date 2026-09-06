Juventus-Milan 1-1, pagelle e tabellino: Cisse illumina nel grigiore, Gatti provvidenziale, Kolo Muani e Ramos impalpabili, Moreira scarabocchia, Alajbegovic si accende solo a tratti

Un lampo di Cisse e il classico, provvidenziale, goal di Gatti di testa nei minuti finali: Juventus-Milan finisce 1-1, al termine di una partita non esaltante dal punto di vista puramente qualitativo, ravvivata nella ripresa da un paio di episodi.
Le mosse di Spalletti, che lancia dal primo minuto il gioiello Alajbegovic e Nico Gonzalez, sembrano premiare i bianconeri, che nel primo tempo si riversano con maggiore incisività nella metà campo rossonera, scaldando i guanti a Maignan con due conclusioni pericolose dello stesso Gonzalez e di Conçeicao. Il Milan non si vede praticamente mai dalle parti di Vicario e i primi palloni giocati da Moreira, preferito da Amorim a Chukwueze, sono pasticciati.
La ripresa inizia sulla falsariga della prima frazione, con la Juve che va subito vicinissima al vantaggio con Conçeicao, che in ripartenza colpisce un palo con una staffilata di sinistro da fuori area. Ma a sorpresa, al 69', è il Milan a sbloccare la partita con una super giocata del neoentrato Cisse: stop dolcissimo, sterzata e palla all'angolino. Proteste bianconere per la chiusura di De Winter su Kolo Muani dalla quale nasce l'azione del goal rossonero.
Spalletti si gioca la carta Woltemade, che si rende subito pericoloso con un sinistro che non centra però lo specchio. Ma a togliere le castagne dal fuoco, al tramonto del match, è il solito Gatti, che di testa, su piazzato di Koopmeiners, sovrasta Loftus-Cheek e firma il definitivo 1-1.