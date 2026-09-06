Juventus-Milan 1-1, pagelle e tabellino: Cisse illumina nel grigiore, Gatti provvidenziale, Kolo Muani e Ramos impalpabili, Moreira scarabocchia, Alajbegovic si accende solo a tratti

Gli occhi dello Stadium erano tutti su Alajbegovic (5,5), alla sua prima da titolare: qualche lampo del suo enorme talento, poi il calo. E se Kolo Muani (5) conferma le difficoltà di questo inizio stagione, il più pericoloso tra i bianconeri è senza ombra di dubbio Chico Conçeicao (6,5), che colpisce anche un palo. Il più efficace si rivela ancora una volta Gatti (7), un fattore sulle palle inattive.

C'era grande attesa anche per l'esordio in rossonero di Diego Moreira (5) ma l'esterno belga ha pagato l'emozione e il peso delle aspettative, scarabocchiando praticamente su ogni pallone giocato. Male anche Gonçalo Ramos(5), mai incisivo, Saelemaekers (5), anche lui troppo frenetico nelle giocate, e Rabiot (5,5), che ha faticato a trovare le distanze in campo e la giusta posizione tra le linee.

A cambiare il volto della partita è l'ingresso di Alpha Cisse (7), che con grande naturalezza inventa un eurogol da vedere e rivedere.