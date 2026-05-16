Juventus, mai così pochi giocatori ai Mondiali: chi è stato convocato e chi è stato escluso dalla rosa per la Coppa del Mondo

Tra poco meno di un mese scatteranno ufficialmente i Mondiali del 2026 che, per l'occasione, si svolgeranno in Canada, Messico e Stati Uniti.
A differenza delle ultime edizioni, però, la Juventus sembra destinata a non 'recitare' un ruolo da protagonista. Il motivo? Basta setacciare la lista dei convocati delle varie Nazionali per capire come il club bianconero sia poco rappresentato in vista della prossima edizione della Coppa del Mondo.
Di seguito ecco chi saranno i giocatori a prendere parte alla Coppa del Mondo e chi, invece, rimarrà semplice spettatore.