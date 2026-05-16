Juventus, mai così pochi giocatori ai Mondiali: chi è stato convocato e chi è stato escluso dalla rosa per la Coppa del Mondo

Per vedere una Juve 'dominante' sotto questo aspetto, bisogna riavvolgere il nastro al 2006, anno in cui ben 13 giocatori della Juventus parteciparono al Mondiale in Germania. Di questi, 8 si affrontarono anche nella finale tra Italia e Francia, con quattro rappresentanti per ciascuna nazionale.

L’unica eccezione prima di quest’anno era stata Sudafrica 2010, quando la Juventus portò in Coppa del Mondo meno di 10 calciatori, fermandosi a quota 9. Un dato legato anche al periodo complicato vissuto dal club dopo la retrocessione seguita a Calciopoli e alla difficile annata con Ferrara e Zaccheroni alla guida tecnica. In quell’edizione fu invece l’Inter del Triplete a dominare la classifica delle squadre di Serie A con più convocati, arrivando a 10 giocatori.

Successivamente, il predominio bianconero si è ripetuto nelle ultime tre edizioni del torneo — Brasile 2014, Russia 2018 e Qatar 2022 — con rispettivamente 12, 11 e 11 convocati, nonostante l’assenza dell’Italia.