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Yildiz DavidGetty Images
Michael Di Chiaro

Juventus, mai così pochi giocatori ai Mondiali: chi è stato convocato e chi è stato escluso dalla rosa per la Coppa del Mondo

Coppa del Mondo
Juventus

Il club bianconero verrà rappresentato alla prossima Coppa del Mondo solamente da una manciata di giocatori: è un primato negativo.

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Tra poco meno di un mese scatteranno ufficialmente i Mondiali del 2026 che, per l'occasione, si svolgeranno in Canada, Messico e Stati Uniti.

A differenza delle ultime edizioni, però, la Juventus sembra destinata a non 'recitare' un ruolo da protagonista. Il motivo? Basta setacciare la lista dei convocati delle varie Nazionali per capire come il club bianconero sia poco rappresentato in vista della prossima edizione della Coppa del Mondo.

Di seguito ecco chi saranno i giocatori a prendere parte alla Coppa del Mondo e chi, invece, rimarrà semplice spettatore.

  • I CONVOCATI DELLA JUVE AI MONDIALI

    Tra ufficialità e certezze consolidate, al momento sarebbero solamente 7 i calciatori della Juventus certi di avere in mano il pass per prendere parte ai Mondiali con le rispettive nazionali

    - Bremer (Brasile)

    - Cabal (Colombia)

    - Conceiçao (Portogallo)

    - David (Canada)

    - Holm (Svezia)

    - Yildiz (Turchia)

    - McKennie (USA)

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  • GLI ESCLUSI ECCELLENTI

    Non sono mancate, inoltre, le esclusioni eccellenti.

    Se la mancata qualificazione dell'Italia ha azzerato le speranze dei vari Cambiaso, Gatti e Locatelli, anche i francesi Kalulu e Thuram hanno dovuto ingoiare un boccone amaro: per loro due, infatti, non c'è stato spazio all'interno del roster composto da Didier Deschamps.

    Niente Coppa del Mondo anche per Boga: l'esterno offensivo ivoriano, arrivato a gennaio dal Nizza in prestito con diritto di riscatto, non è stato convocato.

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  • DUBBIO KOOPMEINERS

    Tra coloro che rimangono invece in attesa di capire se potranno far parte della spedizione c'è sicuramente Teun Koopmeiners.

    Il centrocampista olandese, reduce da due anni complicatissimi alla Juve, è infatti ancora in bilico, essendo rientrato nel giro della nazionale orange solamente nel mese di marzo.

  • I PRECEDENTI

    Per vedere una Juve 'dominante' sotto questo aspetto, bisogna riavvolgere il nastro al 2006, anno in cui ben 13 giocatori della Juventus parteciparono al Mondiale in Germania. Di questi, 8 si affrontarono anche nella finale tra Italia e Francia, con quattro rappresentanti per ciascuna nazionale.

    L’unica eccezione prima di quest’anno era stata Sudafrica 2010, quando la Juventus portò in Coppa del Mondo meno di 10 calciatori, fermandosi a quota 9. Un dato legato anche al periodo complicato vissuto dal club dopo la retrocessione seguita a Calciopoli e alla difficile annata con Ferrara e Zaccheroni alla guida tecnica. In quell’edizione fu invece l’Inter del Triplete a dominare la classifica delle squadre di Serie A con più convocati, arrivando a 10 giocatori.

    Successivamente, il predominio bianconero si è ripetuto nelle ultime tre edizioni del torneo — Brasile 2014, Russia 2018 e Qatar 2022 — con rispettivamente 12, 11 e 11 convocati, nonostante l’assenza dell’Italia.

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