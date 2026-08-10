Tra Juventus e Lucumì accordo totale: cosa manca e cosa chiede il Bologna

La Juventus accelera per Jhon Lucumì, difensore colombiano del Bologna: il giocatore ha già raggiunto un’intesa quinquennale con i bianconeri da circa 2,5 milioni di euro a stagione.





La trattativa con il Bologna prosegue, ma il club rossoblù vuole soprattutto cash. La Juve ha provato a inserire Miretti e soprattutto Cabal, senza successo, mentre l'ipotesi Koopmeiners ha soprattutto i contorni della suggestione, considerato l'ingaggio dell'olandese. Per Lucumì, la società bianconera sarebbe pronta a offrire 20 milioni di euro di parte fissa più bonus facilmente raggiungibili, avvicinandosi così alle richieste del Bologna.



