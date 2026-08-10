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Jhon Lucumí ColombiaGetty
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Tra Juventus e Lucumì accordo totale: cosa manca e cosa chiede il Bologna

Juventus
Calciomercato
Bologna
J. Lucumi

Manca solo qualche dettaglio per la conclusione dell'operazione di mercato per il difensore colombiano.

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La Juventus accelera per Jhon Lucumì, difensore colombiano del Bologna: il giocatore ha già raggiunto un’intesa quinquennale con i bianconeri da circa 2,5 milioni di euro a stagione.


La trattativa con il Bologna prosegue, ma il club rossoblù vuole soprattutto cash. La Juve ha provato a inserire Miretti e soprattutto Cabal, senza successo, mentre l'ipotesi Koopmeiners ha soprattutto i contorni della suggestione, considerato l'ingaggio dell'olandese. Per Lucumì, la società bianconera sarebbe pronta a offrire 20 milioni di euro di parte fissa più bonus facilmente raggiungibili, avvicinandosi così alle richieste del Bologna.


  • L’affare sembra destinato a concludersi senza contropartite nelle prossime ore. Spalletti considera Lucumì il rinforzo ideale per la difesa: mancino, rapido nelle chiusure, aggressivo in marcatura e capace di impostare e accompagnare l’azione. A convincere il tecnico anche la personalità mostrata dal colombiano in campo.


    Juve e Lucumì si vogliono: ora resta da trovare la quadra definitiva con il Bologna, ma ora è solo questione di dettagli.





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