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Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Juventus-Lazio 0-3, pagelle e tabellino: Isaksen imprendibile, Alajbegovic è un fantasma, Woltemade entra male, Celik disastroso, Dele-Bashiru la chiude

Serie A
Juventus vs Lazio
Match report
Juventus
Lazio

La Lazio vince anche sul campo della Juventus per 0-3 e torna in vetta alla classifica insieme all'Inter, mentre i bianconeri sono già a -8. Isaksen è imprendibile, malissimo Alajbegovic, Dele-Bashiru la chiude nel finale.

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Estasi biancoceleste, sprofondo bianconero. La Lazio vince 0-3 contro la Juventus e riaggancia l'Inter in vetta alla classifica, seconda sconfitta in sette giornate invece per la squadra di Spalletti che ora è addirittura ottava a -8 dalla vetta.

La prima mezz'ora è di fatto priva di grandi emozioni con la Juventus che non riesce mai a rendersi pericolosa, mentre la Lazio pressa alto e mette sempre in apprensione la costruzione dei bianconeri che rischiano grosso su un colpo di testa di Isaksen, perso da Celik e Alajbegovic in piena area.

Il vantaggio degli ospiti arriva poco dopo sugli sviluppi di un corner quando Provstgaard stacca tra Bremer e Lucumi e batte Vicario, sfruttando al meglio il cross tagliato di Zaccagni. Nel finale di tempo la Lazio potrebbe addirittura raddoppiare ma il tiro di Nuno Tavares, deviato fortuitamente, finisce sulla parte alta della traversa. La Juventus torna negli spogliatoi tra i fischi dello 'Stadium'.

In avvio di ripresa Spalletti inserisce subito Woltemade per Alajbegovic e il tedesco ha l'occasione per pareggiarla, ma di piattone la manda a lato. La Lazio riprende fiducia e trova il raddoppio con Isaksen che piazza il sinistro sul secondo palo. Nel finale c'è gloria anche per Dele-Bashiru che brucia Bremer in contropiede.

  • PAGELLE JUVENTUS-LAZIO

    Bremer (4.5) ha gravi colpe su due dei tre goal, Sarr (5) perde troppi palloni, Douglas Luiz (5) non trova mai l'imbucata, Celik (4.5) travolto da Isaksen, Alajbegovic (5) nullo, Woltemade (5) sbaglia una grande occasione, male anche Kolo Muani (5).

    Provstgaard (7) pericoloso davanti e insuperabile dietro, Tavares (6.5) la solita freccia a sinistra, Belhayane (7) e Tayolr (7) dominano a centrocampo, Isaksen (7.5) è il migliore in campo, Zaccagni assist (6.5), Noslin (5.5) sottotono.

    JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario 5.5; Kalulu 5, Bremer 4.5, Lucumi 5; McKennie 5.5, Sarr 5 (87' Boga sv), Douglas Luiz 5 (68' Conceiçao 5.5), Celik 4.5 (74' Cambiaso 5.5); Nico Gonzalez 5.5 (68' Zhegrova 5.5), Alajbegovic 5 (46' Woltemade 5); Kolo Muani 5. All. Spalletti

    LAZIO (4-3-3): Mandas 6; Floriani 6, Sutalo 6.5, Provstgaard 7, Tavares 6.5; Frattesi 6.5, Belahyane 7, Taylor 7 (69' Dele-Bashiru 7); Isaksen 7.5 (79' Lazzari 6), Noslin 5.5 (69' Pinamonti 6), Zaccagni 6.5 (86' Pedraza sv). All. Gattuso

  • TABELLINO JUVENTUS-LAZIO

    JUVENTUS-LAZIO 0-3

    Marcatori: 37' Provstgaard, 66' Isaksen, 89' Dele-Bashiru

    JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario 5.5; Kalulu 5, Bremer 4.5, Lucumi 5; McKennie 5.5, Sarr 5 (87' Boga sv), Douglas Luiz 5 (68' Conceiçao 5.5), Celik 4.5 (74' Cambiaso 5.5); Nico Gonzalez 5.5 (68' Zhegrova 5.5), Alajbegovic 5 (46' Woltemade 5); Kolo Muani 5. All. Spalletti

    LAZIO (4-3-3): Mandas 6; Floriani 6, Sutalo 6, Provstgaard 7, Tavares 6.5; Frattesi 6, Belahyane 6.5, Taylor 6.5 (69' Dele-Bashiru 7); Isaksen 7.5 (79' Lazzari 6), Noslin 5.5 (69' Pinamonti 6), Zaccagni 6.5 (86' Pedraza sv). All. Gattuso

    Arbitro: Massa

    Ammoniti: Taylor, Zaccagni

    Espulsi: Nessuno

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