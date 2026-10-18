Juventus-Lazio 0-3, pagelle e tabellino: Isaksen imprendibile, Alajbegovic è un fantasma, Woltemade entra male, Celik disastroso, Dele-Bashiru la chiude

Estasi biancoceleste, sprofondo bianconero. La Lazio vince 0-3 contro la Juventus e riaggancia l'Inter in vetta alla classifica, seconda sconfitta in sette giornate invece per la squadra di Spalletti che ora è addirittura ottava a -8 dalla vetta.

La prima mezz'ora è di fatto priva di grandi emozioni con la Juventus che non riesce mai a rendersi pericolosa, mentre la Lazio pressa alto e mette sempre in apprensione la costruzione dei bianconeri che rischiano grosso su un colpo di testa di Isaksen, perso da Celik e Alajbegovic in piena area.

Il vantaggio degli ospiti arriva poco dopo sugli sviluppi di un corner quando Provstgaard stacca tra Bremer e Lucumi e batte Vicario, sfruttando al meglio il cross tagliato di Zaccagni. Nel finale di tempo la Lazio potrebbe addirittura raddoppiare ma il tiro di Nuno Tavares, deviato fortuitamente, finisce sulla parte alta della traversa. La Juventus torna negli spogliatoi tra i fischi dello 'Stadium'.

In avvio di ripresa Spalletti inserisce subito Woltemade per Alajbegovic e il tedesco ha l'occasione per pareggiarla, ma di piattone la manda a lato. La Lazio riprende fiducia e trova il raddoppio con Isaksen che piazza il sinistro sul secondo palo. Nel finale c'è gloria anche per Dele-Bashiru che brucia Bremer in contropiede.