Negli Stati Uniti Tudor avrà a disposizione sia Conceicao che Kolo Muani: Renato Veiga invece giocherà il Mondiale con il Chelsea.

La Juventus prende forma, almeno per quanto riguarda il Mondiale per Club, che inizierà tra pochi giorni e vedrà i bianconeri sfidare nel girone l'Al-Ain, il Wydad Casablanca e il Manchester City.

Damien Comolli nella conferenza stampa di presentazione aveva già annunciato l'accordo con il PSG per la permanenza di Randal Kolo Muani al Mondiale mentre il nuovo direttore generale del club non aveva rilasciato dichiarazioni su Francisco Conceicao.



La Juventus ha annunciato in giornata che oltre al francese anche Conceicao rimarrà nel club per la competizione negli Stati Uniti. Entrambi sono in prestito secco (il portoghese dal Porto) ma è stato trovata l'intesa con i rispettivi club per continuare a farli vestire la maglia bianconera ancora per un po'. Situazione opposta per Renato Veiga che invece sarà negli Stati Uniti ma non con la Juventus.

E dopo? Conceicao e Kolo Muani hanno chance di rimanere anche per la prossima stagione?