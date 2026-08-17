Juventus-Juventus Next Gen 2-0: Conceiçao è sempre il più pericoloso, Douglas Luiz tra luci e ombre, Kolo Muani ancora in ritardo

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La Juventus è scesa in campo per l'ultimo test in famiglia a pochi giorni dal debutto ufficiale.
Domenica 23 agosto infatti i bianconeri saranno di scena a Frosinone dove servirà partire col piede giusto per cancellare l'ultima stagione che ha visto la squadra di Spalletti mancare la qualificazione in Champions League.
Contro la formazione Next Gen è arrivata una vittoria per 2-0 ma soprattutto alcuni segnali molto importanti in vista della prima giornata di campionato.
Il tutto nonostante, come sempre accaduto anche in passato, il test sia durato solo quarantacinque minuti prima della tradizionale e pacifica invasione di campo.