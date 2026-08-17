Juventus-Juventus Next Gen 2-0: Conceiçao è sempre il più pericoloso, Douglas Luiz tra luci e ombre, Kolo Muani ancora in ritardo

Anche il test in famiglia contro la Next Gen ha confermato la crescita esponenziale di Douglas Luiz.

Dopo due stagioni disastrose sotto tutti i punti di vista, il brasiliano sembra aver davvero imboccato la via giusta per cercare di tornare il centrocampista ammirato in Premier League e che aveva portato la Juventus a investire su di lui una cinquantina di milioni.

Spalletti gli ha concesso un'occasione schierandolo sempre titolare in mezzo al campo durante il precampionato. Ed è fin qui stato ripagato da Douglas Luiz, che è risultato spesso tra i migliori della Juventus.

Il dolce tocco a liberare Conceiçao per il goal del vantaggio contro la Next Gen è l'ennesima conferma di come la qualità a Douglas Luiz non manchi.

Se poi limitasse certe pericolose dormite nella sua metà campo e mettesse maggiore dinamismo forse la Juventus potrebbe davvero ritrovarsi un nuovo acquisto inatteso.