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Lelio Donato

Juventus-Juventus Next Gen 2-0: Conceiçao è sempre il più pericoloso, Douglas Luiz tra luci e ombre, Kolo Muani ancora in ritardo

Amichevoli dei club
Juventus

Il test in famiglia contro la Next Gen, vinto dalla Juventus per 2-0 con goal di Conceiçao e McKennie, regala indicazioni importanti a Spalletti in vista della prima giornata di campionato.

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La Juventus è scesa in campo per l'ultimo test in famiglia a pochi giorni dal debutto ufficiale.

Domenica 23 agosto infatti i bianconeri saranno di scena a Frosinone dove servirà partire col piede giusto per cancellare l'ultima stagione che ha visto la squadra di Spalletti mancare la qualificazione in Champions League.

Contro la formazione Next Gen è arrivata una vittoria per 2-0 ma soprattutto alcuni segnali molto importanti in vista della prima giornata di campionato.

Il tutto nonostante, come sempre accaduto anche in passato, il test sia durato solo quarantacinque minuti prima della tradizionale e pacifica invasione di campo.

  • CONCEICAO PUNTO FERMO

    Nonostante l'investimento compiuto su Alajbegovic e alcune voci di mercato, il portoghese si sta confermando un giocatore a cui questa Juventus non può assolutamente rinunciare.

    Dai suoi piedi nascono di fatto tutte le azioni più pericolose. Conceiçao inoltre è uno dei pochi elementi presenti in rosa che salta spesso l'uomo e assicura un minimo di imprevedibilità sulla trequarti.

    Se poi dovesse iniziare a trovare la via della rete con maggiore continuità ecco che diventerebbe quel giocatore completo di cui ha bisogno Spalletti. I goal contro Inter e Next Gen, in tal senso, potrebbero rappresentare un segnale incoraggiante.

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  • DOUGLAS LUIZ TRA LUCI E OMBRE

    Anche il test in famiglia contro la Next Gen ha confermato la crescita esponenziale di Douglas Luiz.

    Dopo due stagioni disastrose sotto tutti i punti di vista, il brasiliano sembra aver davvero imboccato la via giusta per cercare di tornare il centrocampista ammirato in Premier League e che aveva portato la Juventus a investire su di lui una cinquantina di milioni.

    Spalletti gli ha concesso un'occasione schierandolo sempre titolare in mezzo al campo durante il precampionato. Ed è fin qui stato ripagato da Douglas Luiz, che è risultato spesso tra i migliori della Juventus.

    Il dolce tocco a liberare Conceiçao per il goal del vantaggio contro la Next Gen è l'ennesima conferma di come la qualità a Douglas Luiz non manchi.

    Se poi limitasse certe pericolose dormite nella sua metà campo e mettesse maggiore dinamismo forse la Juventus potrebbe davvero ritrovarsi un nuovo acquisto inatteso.

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  • KOLO MUANI ANCORA IN RITARDO

    Uno degli uomini più attesi in vista della prima di campionato era sicuramente Randal Kolo Muani.

    L'attaccante francese è tornato alla Juventus dopo una lunghissima telenovela di mercato e si è preso la maglia numero 9.

    Un segnale chiaro di come sarà lui il centravanti titolare della nuova stagione bianconera. E di come le fortune della squadra di Spalletti passeranno soprattutto dai suoi goal.

    Al momento però la condizione di Kolo Muani non può essere ottimale e, dopo le occasioni fallite contro il Palermo, anche contro la Next Gen il francese è apparso ancora piuttosto arrugginito.

    Serve tempo. Possibilmente non tanto. O almeno questo sperano i tifosi della Juventus.

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  • TABELLINO JUVENTUS-JUVENTUS NEXT GEN

    JUVENTUS-JUVENTUS NEXT GEN 1-0

    Marcatori: 18' Conceiçao, 30' McKennie

    JUVENTUS (4-2-3-1): Pinsoglio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Conceicao, McKennie; Yildiz; Kolo Muani. All. Spalletti.

    JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Radu; Rizzo, Gil Puche, Verde; Oboavwoduo, Vallana Owusu, Grelaud; Amaradio, Licina; Durmisi. All. Brambilla.

    Ammoniti: Nessuno

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