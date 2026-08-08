Juventus-Inter 1-2, pagelle e tabellino: Di Gregorio malissimo, David invisibile, Bonny fa impazzire tutti, Dimarco implacabile, segna Conceiçao

A due settimane dall'inizio del campionato la distanza tra Inter e Juventus sembra ancora notevole. Certo le formazioni in campo non erano esattamente quelle tipo, ma i nerazzurri hanno vinto abbastanza facilmente. Anche grazie ai soliti errori del portiere bianconero.
La Juventus cerca di fare la partita nei primissimi minuti ma l'Inter si prende presto la scena e al ventesimo arriva già il vantaggio nerazzurro col solito Dimarco, che beffa Di Gregorio sfruttando al meglio una bella azione di Bonny sulla sinistra.
I bianconeri di fatto non impensieriscono mai Provedel per tutto il primo tempo. L'unico sussulto è un tiro dalla distanza di Kenan Yildiz, fuori di poco. Mentre l'Inter ci prova un paio di volte dalla distanza impegnando Di Gregorio.
Nella ripresa Spalletti lancia gli ultimi arrivati Alajbegovic e Kolo Muani. E la Juventus cresce. Ma un intervento a dir poco goffo di Di Gregorio su un tiro innocuo di Diouf regala il raddoppio all'Inter. Nel finale Conceiçao, su assist di Miretti, rende meno amara la sconfitta.