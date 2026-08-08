Juventus-Inter 1-2, pagelle e tabellino: Di Gregorio malissimo, David invisibile, Bonny fa impazzire tutti, Dimarco implacabile, segna Conceiçao

Di Gregorio (4) ha gravi colpe su entrambi i goal, Bremer (5) in difficoltà su Bonny, Douglas Luiz (6.5) uno dei pochi a salvarsi, McKennie (5) è ancora in ritardo, David (4.5) è un fantasma, Alajbegovic (6) e Kolo Muani (6) danno vivacità.

Calhanoglu (6.5) solito padrone a centrocampo, Mkhitaryan (6.5) ci prova, Dimarco (7) segna ancora, Bonny (7) è imprendibile, Esposito (5.5) non è al meglio, Diouf (6.5) entra bene, Luis Henrique (6) meglio a sinistra.





JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio 4; Kalulu 5.5 (46' Celik 5.5), Bremer 5 (65' Rugani 5.5), Kelly 5.5 (46' Cabal 5), Cambiaso 5.5 (77' Boga sv); Locatelli 6 (65' Arthur 5.5), Douglas Luiz 6.5 (46' Koopmeiners 5.5); Zhegrova 5.5 (46' Conceiçao 6.5), McKennie 5 (65' Miretti 6.5), Yildiz 5.5 (46' Alajbegovic 6); David 4.5 (46' Kolo Muani 6). All. Spalletti.

INTER (3-5-2): Provedel 6 (64' J.Martinez 6); Pavard 6.5 (64' Bisseck 6), Bovio 6, Bastoni 6 (57' Diouf 6.5); Luis Henrique 6 (86' Marello sv), Barella 6.5 (57' Frattesi), Calhanoglu 6.5 (46' Zielinksi 6), Mkhitaryan 6.5 (57' Stankovic 6), Dimarco 7 (46' Carlos Augusto 6); Bonny 7 (57' Idrissou 6), Esposito 5.5 (64' Lavelli 6). All. Chivu