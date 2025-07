Juventus e Inter chiudono l'annata 2024/2025 delle italiane. Tra flop e rimpianti

Nessun trofeo per Inter e Juventus, eliminate negli ottavi del Mondiale: la stagione si chiude malamente per le due italiane.

Real Madrid-Juventus 1-0 mette la parola fine alla lunga stagione 2024/2025 per le squadre italiane. Non per gli italiani, vista la presenza di rappresentanti come Donnarumma e Simone Inzaghi, di scena nei prossimi giorni con i quarti di finale del Mondiale.

Nonostante la credenza popolare del torneo come prima competizione della nuova stagione, in realtà questa fa parte del 24/25, in cui Juventus e Inter avrebbero potuto ancora cambiare la propria storia sollevando al cielo del New Jersey un trofeo importante. Niente da fare, invece, causa eliminazioni contro Real Madrid e Fluminense.

Sfuma la possibilità di una finale tutta italiana, di incassare decine di milioni dai quarti alla finale. Sfuma soprattutto il riscatto di un movimento di Serie A sempre più opaco, deludente e mediocre, salvato solamente dalla vittoria dell'Atalanta in Europa League 2024/2025. Per il resto buio totale, quello che avvolge Inter e Juventus dopo l'eliminazione al Mondiale. Concludendo miseramente una stagione che poteva essere gloriosa e vola via, invece, tra flop e rimpianti.