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Genoa CFC v Juventus FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Juventus in ritiro in vista del Napoli: duro confronto tra Carnevali, la squadra e Spalletti dopo la sconfitta col Genoa

Serie A
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L. Spalletti

Carnevali si è confrontato con la squadra e Spalletti dopo Genova: si andrà in ritiro per preparare la partita col Napoli.

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Il giorno dopo la sconfitta con il Genoa, alla Continassa è andato in scena un duro confronto fra l’amministratore delegato e direttore generale della Juventus, Giovanni Carnevali, con la squadra e con Luciano Spalletti ad ascoltarne i toni che Gazzetta.it definisce "a dir poco diretti": così non si può andare avanti, il momento è inaccettabile, ma il gruppo di lavoro non si tocca, in sintesi le riflessioni della società trasmesse a chi deve riceverle e deve farlo in fretta, riferisce l'edizione online del quotidiano.

  • LA SCELTA DI ANDARE IN RITIRO

    La Juventus, da domani e in vista del match contro il Napoli di domenica sera, andrà in ritiro al JTC Continassa, quartier generale bianconero. Carnevali ha chiesto a Bremer e compagni un’immediata reazione, nei risultati, ma anche nell’atteggiamento da tenere dentro le partite: ora sono tutti chiamati a dare le risposte che servono, per la proprietà, la società e i tifosi.

    Da domani, quindi, tutti in ritiro in attesa del verdetto del campo: l'esito della sfida con il Napoli sarà decisivo per le sorti della panchina di Spalletti.

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