Juventus in ritiro in vista del Napoli: duro confronto tra Carnevali, la squadra e Spalletti dopo la sconfitta col Genoa

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Il giorno dopo la sconfitta con il Genoa, alla Continassa è andato in scena un duro confronto fra l’amministratore delegato e direttore generale della Juventus, Giovanni Carnevali, con la squadra e con Luciano Spalletti ad ascoltarne i toni che Gazzetta.it definisce "a dir poco diretti": così non si può andare avanti, il momento è inaccettabile, ma il gruppo di lavoro non si tocca, in sintesi le riflessioni della società trasmesse a chi deve riceverle e deve farlo in fretta, riferisce l'edizione online del quotidiano.