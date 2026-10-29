Il giorno dopo la sconfitta con il Genoa, alla Continassa è andato in scena un duro confronto fra l’amministratore delegato e direttore generale della Juventus, Giovanni Carnevali, con la squadra e con Luciano Spalletti ad ascoltarne i toni che Gazzetta.it definisce "a dir poco diretti": così non si può andare avanti, il momento è inaccettabile, ma il gruppo di lavoro non si tocca, in sintesi le riflessioni della società trasmesse a chi deve riceverle e deve farlo in fretta, riferisce l'edizione online del quotidiano.
Juventus in ritiro in vista del Napoli: duro confronto tra Carnevali, la squadra e Spalletti dopo la sconfitta col Genoa
LA SCELTA DI ANDARE IN RITIRO
La Juventus, da domani e in vista del match contro il Napoli di domenica sera, andrà in ritiro al JTC Continassa, quartier generale bianconero. Carnevali ha chiesto a Bremer e compagni un’immediata reazione, nei risultati, ma anche nell’atteggiamento da tenere dentro le partite: ora sono tutti chiamati a dare le risposte che servono, per la proprietà, la società e i tifosi.
Da domani, quindi, tutti in ritiro in attesa del verdetto del campo: l'esito della sfida con il Napoli sarà decisivo per le sorti della panchina di Spalletti.
TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?
Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.