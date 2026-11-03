Juventus in emergenza contro l'AZ, chi recupera per l'Europa League: le ultime su Cabal, McKennie e Alajbegovic Europa League Juventus Alkmaar vs Juventus Alkmaar

Dopo la vittoria contro il Napoli è stato lo stesso Spalletti a lanciare l'allarme: "Siamo rimasti in tredici", ha detto l'allenatore bianconero. Ma chi recupera per AZ-Juventus di Europa League?

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