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Lelio Donato

Juventus in emergenza contro l'AZ, chi recupera per l'Europa League: le ultime su Cabal, McKennie e Alajbegovic

Europa League
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Dopo la vittoria contro il Napoli è stato lo stesso Spalletti a lanciare l'allarme: "Siamo rimasti in tredici", ha detto l'allenatore bianconero. Ma chi recupera per AZ-Juventus di Europa League?

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La vittoria contro il Napoli ha restituito serenità alla Juventus, ma ha anche dato nuove preoccupazioni.

Durante l'ultima partita di campionato infatti si erano fermati tre giocatori rischiando di allungare così la già lunghissima lista di indisponibili.

A lanciare l'allarme è stato lo stesso Luciano Spalletti che aveva parlato di soli tredici calciatori rimasti a sua disposizione in vista delle prossime gare prima della sosta.

Ma come stanno davvero le cose? Chi recupera tra gli infortunati per AZ-Juventus di Europa League?

  • ALAJBEGOVIC E CABAL A DISPOSIZIONE

    L'allarme lanciato da Spalletti subito dopo Juventus-Napoli è parzialmente rientrato nelle ore successive.

    Due dei tre giocatori costretti al cambio durante la partita infatti non hanno accusato particolari problemi e dovrebbero essere regolarmente a disposizione già per AZ-Juventus di Europa League.

    Il primo è peraltro l'autore del fantastico goal che ha sbloccato la gara contro il Napoli, ovvero Kerim Alajbegovic. Il bosniaco ha rimediato solo una forte contusione al ginocchio ma le sue condizioni non preoccupano.

    Nulla di preoccupante anche per Cabal, tornato titolare e autore di un'ottima prestazione domenica sera. Il colombiano ha accusato solo crampi dovuti alla stanchezza.

  • IL DUBBIO MCKENNIE

    Al momento l'unico che rischia di aggiungersi alla lunga lista di indisponibili per AZ-Juventus è Weston McKennie.

    L'americano era stato sostituito durante l'intervallo contro il Napoli per un problema muscolare. Gli esami anche nel suo caso hanno escluso lesioni.

    Ma l'affaticamento agli adduttori richiede comunque massima cautela, specie considerata l'attuale emergenza in cui versa la Juventus che non può rischiare di perdere a lungo anche McKennie.

    Ecco perché la presenza dell'americano in Europa League ad oggi è in dubbio.

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  • CHI SALTA AZ-JUVENTUS

    Come detto sopra la lista degli infortunati alla Juventus resta lunghissima.

    Per la sfida di giovedì sera contro l'AZ infatti Spalletti non recupera nessuno. Restano dunque out i vari Grabara, Celik, Locatelli, Thuram, Conceiçao, Nico Gonzalez e Yildiz.

    Tra questi i primi rientri dovrebbero avvenire solo dopo la pausa e sono quelli di Celik, Nico Gonzalez e Conceiçao.

    Mentre tutti gli altri torneranno tra dicembre (Yildiz) e l'anno nuovo.

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  • I GIOCATORI FUORI LISTA UEFA

    C'è poi la questione della lista UEFA che ha tenuto banco nelle ultime ore prima di AZ-Juventus.

    L'amministratore delegato Giovanni Carnevali ha infatti annunciato l'inserimento di Jeff Ekhator al posto di Manuel Locatelli, attualmente infortunato e il cui rientro avverrà non prima di gennaio/febbraio.

    Resta invece fuori lista Edon Zhegrova dato che Locatelli poteva essere sostituito solo da un altro giocatore che si è formato calcisticamente in Italia, come Ekhator appunto.

    Oltre al kosovaro Spalletti in Europa League non avrà neppure Daniele Rugani e Arek Milik, anche loro esclusi dalla lista UEFA a inizio stagione.

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