Juventus in emergenza contro l'AZ, chi recupera per l'Europa League: le ultime su Cabal, McKennie e Alajbegovic

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La vittoria contro il Napoli ha restituito serenità alla Juventus, ma ha anche dato nuove preoccupazioni.
Durante l'ultima partita di campionato infatti si erano fermati tre giocatori rischiando di allungare così la già lunghissima lista di indisponibili.
A lanciare l'allarme è stato lo stesso Luciano Spalletti che aveva parlato di soli tredici calciatori rimasti a sua disposizione in vista delle prossime gare prima della sosta.
Ma come stanno davvero le cose? Chi recupera tra gli infortunati per AZ-Juventus di Europa League?