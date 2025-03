Juventus-Genoa 1-0, pagelle e tabellino: Tudor, esordio da 3 punti. Ma non parlate di cura

Una perla di Yildiz poco prima della mezz'ora rilancia le ambizioni bianconere: subito tre punti alla prima del nuovo allenatore.

di Marco Amato

La cura Tudor funziona. Il primo titolo che verrebbe in mente dopo la vittoria al debutto dell’allenatore croato sulla panchina della Juventus. No, non è così semplice. Tudor esordisce con una vittoria, è vero, ma la Juventus sembra tutt’altro che completamente guarita. I segnali positivi però ci sono: la vittoria, siglata da Yildiz, per 1-0. Che poi è l’unica cosa che conta.

In un gesto di Igor Tudor c’è tutto quello che è cambiato alla Juventus. Lo si nota ai primi possessi palla della squadra bianconera: l’allenatore croato fa subito cenno con la mano di guardare in avanti, di passare il pallone alla punta. Verticalità è la parola d’ordine, il primo diktat dei primi allenamenti; la squadra, in questo, lo asseconda immediatamente.

Ma ciò non vuol dire che la Juventus sia molto più efficace rispetto a quanto fatto vedere fin qua, più spumeggiante, più convinta o convincente. Della Vecchia Signora è il primo squillo al 3’: cross di Koopmeiners per Vlahovic che viene anticipato di un soffio. Al 6’ Nico Gonzalez in slalom gigante semina il panico, serve Vlahovic che mette in mezzo per Yildiz che si divora un goal, ma il gioco viene fermato poco prima per fallo di mano. Il giovane turco ha modo di rifarsi al 25’: semina il panico nella difesa del Grifone, salta De Winter e beffa Leali per l’1 a 0. Per il resto, poco da segnalare nei primi 45’ se non l’entusiasmo dell’ambiente intorno a Igor Tudor (E dici poco…) e l’infortunio alla caviglia di Federico Gatti che lo costringe ad alzare bandiera bianca, al suo posto Kalulu.

Nella ripresa lo spartito non cambia e, se vogliamo, anche questa è una notizia. La Juventus continua a guardare in avanti, a cercare in Vlahovic un punto di riferimento, a cercare di trovare spazi nella difesa rossoblù. Dall’altra parte, il Genoa è tutt’altro che rinunciatario e al 54’ ammutolisce lo Stadium con Pinamonti che sfiora la rete del pari. Per il resto tanti ribaltamenti di fronte, poche vere occasioni e emozioni legate più al risultato in bilico che a quanto succede nelle due aree. Per la Juventus una buon vittoria per ripartire a caccia del quarto posto. Ma non parlate di cura, almeno per il momento.