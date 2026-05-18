Juventus fuori dalla Champions? Sul campo non succede da 15 anni: i bianconeri verso uno storico fallimento e ora rischiano tutti

"A voi vi piace fare dei falliti, gli date questo carico qui ai risultati di vita o di morte, sull’aver buttato via una stagione: è una partita. Era una partita da vincere, ma le partite della vita sono altre. Questo fatto che è tutto perso, tutto finito, tutto buttato all'aria è la cosa sbagliata, dove si mettono tutti in prigione quelli che fanno sport e fanno calcio.

Poi lo sappiamo che non andando in Champions la società perde dei soldi, ma parlare di partita della vita o della morte o della guerra, non va bene: sono partite di calcio e i calciatori ne risentono forzatamente" ha sottolineato ancora Spalletti.

Tutto vero, tutto giusto. Ma se giochi o alleni nella Juventus certe pressioni devi saperle sostenere. Cosa che invece molti calciatori dell'attuale rosa hanno già dimostrato più volte di non riuscire a fare.

Ed ora la società rischia di vedere sfumare gli incassi della prossima Champions League ma anche l'appeal internazionale che la partecipazione regala in sede di mercato.

Senza contare che, come detto, la Juventus potrebbe chiudere questo campionato col peggior risultato degli ultimi quindici anni. Dato che, sul campo, i bianconeri in questo periodo si sono sempre piazzati tra le prime quattro.

L'ultima volta in cui rimasero fuori dalla Champions risale addirittura alla stagione 2010/11 quando in panchina c'era Luigi Delneri, dunque ancora prima del ciclo dei nove Scudetti consecutivi. In quel caso la Juventus si piazzò addirittura settima.