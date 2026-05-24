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Juve fuori Champions HDGOAL
Lelio Donato

Juventus fuori dalla Champions League dopo l'ultima giornata: cosa c'è dietro il fallimento bianconero, dal mercato alla panchina

Serie A
Juventus
Torino vs Juventus

La formazione bianconera resta fuori dalle prime quattro sul campo dopo quindici anni. La Juventus paga così una serie di scelte sbagliate: dagli acquisti estivi alla conferma di Tudor.

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Obiettivo minimo fallito per la Juventus che chiude il suo campionato fuori dalle prime quattro e dunque manca la qualificazione in Champions League.

Un traguardo di fatto sfumato già nella penultima giornata, a causa della clamorosa sconfitta casalinga subita dai bianconeri contro la Fiorentina.

Alla Juventus negli ultimi novanta minuti non bastava neppure battere il Torino nel derby, ma serviva che almeno due tra Roma, Milan e Como non vincessero le rispettive partite.

Ma cosa c'è dietro quello che può essere definito un vero fallimento sportivo? E da dove riparte la Juventus?

  • IL PEGGIOR RISULTATO DEGLI ULTIMI 15 ANNI

    La Juventus non restava fuori dalle prime quattro sul campo dalla stagione 2010/11 quando chiuse settima. L'allenatore era Luigi Delneri, che a fine campionato avrebbe lasciato il posto a Conte.

    Nella stagione 2022/23, invece, i bianconeri non si qualificarono in Europa solo a causa della penalizzazione inflitta alla Juventus dalla giustizia sportiva per il caso plusvalenze e la conseguente squalifica dell'UEFA, che non gli permise di partecipare neppure alla Conference League nonostante il settimo posto finale. Ma sul campo avrebbe chiuso tra le prime quattro.

    Si tratta quindi del peggior risultato sportivo da quindici anni a questa parte che costerà alla società parecchi milioni di euro e un minore appeal anche in sede di mercato dove, ad esempio, sembra destinato a sfumare definitivamente il sogno di convincere Bernardo Silva ad accettare il trasferimento in bianconero.

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  • FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-LECCEAFP

    UN MERCATO SBAGLIATO

    Ma cosa c'è dietro questa stagione fallimentare della Juventus?

    Tutto nasce dal mercato estivo, condotto in gran parte da Damien Comolli, scelto da John Elkann per sostituire Cristiano Giuntoli.

    In attacco infatti la scelta di puntare sullo svincolato Jonathan David si è rivelata sbagliata. Ma ancora peggio è stato investire 40 milioni di euro per acquistare Lois Openda, vero e proprio oggetto misterioso in bianconero.

    Non ha fatto meglio Zhegrova, zero goal e zero assist in tutta la stagione. Mentre l'avventura di Joao Mario alla Juventus è durata pochi mesi prima dello scambio col Bologna che ha portato Holm a Torino durante la finestra di gennaio.

    Di fatto nessun nuovo acquisto ha dato un reale apporto alla Juventus, fatta eccezione per Boga che però è arrivato in inverno come soluzione last minute per ovviare all'assenza di Vlahovic.

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  • IL CAMBIO TARDIVO IN PANCHINA

    Non è stata azzeccata dalla Juventus neppure la scelta di iniziare questa stagione con Igor Tudor in panchina.

    La fiducia nell'allenatore croato, nonostante la qualificazione in Champions ottenuta all'ultima giornata dello scorso campionato, non era incrollabile. Anzi.

    Non è un mistero infatti che i bianconeri la scorsa estate abbiano sondato vari profili, da Conte a Gasperini. Poi, anche per mancanza di reali alternative, si è deciso di confermare Tudor rinnovandogli il contratto.

    Salvo tornare indietro già a fine ottobre quando il croato è stato esonerato dopo la sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio.

    Al suo posto è così arrivato Luciano Spalletti, che ha migliorato il rendimento in termini di gioco e punti. Ma non abbastanza per portare la Juventus tra le prime quattro.

  • Di GregorioGetty Images

    I LIMITI DELLA ROSA

    Alla fine però in campo vanno i calciatori. E molti di quelli che oggi vestono la maglia bianconera non si sono dimostrati all'altezza della Juventus.

    A partire dal portiere: gli errori evidenti di Michele Di Gregorio sono costati almeno una decina di punti nella corsa Champions, tanto che alcune settimane fa l'ex Monza era finito in panchina salvo venire rilanciato nel finale di stagione anche a causa dell'infortunio occorso a Perin.

    In difesa Bremer non è ancora tornato ai livelli prima dell'infortunio mentre Cambiaso è stato protagonista di un'altra stagione a dir poco deludente. Ora entrambi potrebbero così finire sul mercato anche per sopperire alle perdite derivanti dalla mancata qualificazione in Champions.

    In partenza pure Teun Koopmeiners. L'operazione rilancio dell'olandese dopo una prima stagione da incubo in bianconero non è andata a buon fine. L'ex Atalanta con Spalletti è diventato di fatto una riserva giocando solo quando Thuram, peraltro anche lui spesso insufficiente, non era a disposizione.

    E cosa dire dell'attacco? Il grave infortunio di Vlahovic ha lasciato un vuoto che David e Openda non sono riusciti a colmare, privando di fatto la Juventus dell'unico vero 9.

    Yildiz, dopo un ottimo avvio, si è lentamente spento nella seconda parte di stagione mentre Conceiçao è stato il più vivace pur segnando appena tre goal in tutto il campionato. Poco, troppo poco per sperare di chiudere tra le prime quattro.

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