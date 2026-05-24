Juventus fuori dalla Champions League dopo l'ultima giornata: cosa c'è dietro il fallimento bianconero, dal mercato alla panchina

Alla fine però in campo vanno i calciatori. E molti di quelli che oggi vestono la maglia bianconera non si sono dimostrati all'altezza della Juventus.
A partire dal portiere: gli errori evidenti di Michele Di Gregorio sono costati almeno una decina di punti nella corsa Champions, tanto che alcune settimane fa l'ex Monza era finito in panchina salvo venire rilanciato nel finale di stagione anche a causa dell'infortunio occorso a Perin.
In difesa Bremer non è ancora tornato ai livelli prima dell'infortunio mentre Cambiaso è stato protagonista di un'altra stagione a dir poco deludente. Ora entrambi potrebbero così finire sul mercato anche per sopperire alle perdite derivanti dalla mancata qualificazione in Champions.
In partenza pure Teun Koopmeiners. L'operazione rilancio dell'olandese dopo una prima stagione da incubo in bianconero non è andata a buon fine. L'ex Atalanta con Spalletti è diventato di fatto una riserva giocando solo quando Thuram, peraltro anche lui spesso insufficiente, non era a disposizione.
E cosa dire dell'attacco? Il grave infortunio di Vlahovic ha lasciato un vuoto che David e Openda non sono riusciti a colmare, privando di fatto la Juventus dell'unico vero 9.
Yildiz, dopo un ottimo avvio, si è lentamente spento nella seconda parte di stagione mentre Conceiçao è stato il più vivace pur segnando appena tre goal in tutto il campionato. Poco, troppo poco per sperare di chiudere tra le prime quattro.