Juventus fuori dalla Champions League dopo l'ultima giornata: cosa c'è dietro il fallimento bianconero, dal mercato alla panchina

Ma cosa c'è dietro questa stagione fallimentare della Juventus?

Tutto nasce dal mercato estivo, condotto in gran parte da Damien Comolli, scelto da John Elkann per sostituire Cristiano Giuntoli.

In attacco infatti la scelta di puntare sullo svincolato Jonathan David si è rivelata sbagliata. Ma ancora peggio è stato investire 40 milioni di euro per acquistare Lois Openda, vero e proprio oggetto misterioso in bianconero.

Non ha fatto meglio Zhegrova, zero goal e zero assist in tutta la stagione. Mentre l'avventura di Joao Mario alla Juventus è durata pochi mesi prima dello scambio col Bologna che ha portato Holm a Torino durante la finestra di gennaio.

Di fatto nessun nuovo acquisto ha dato un reale apporto alla Juventus, fatta eccezione per Boga che però è arrivato in inverno come soluzione last minute per ovviare all'assenza di Vlahovic.