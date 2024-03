Juventus-Fiorentina Coppa Italia femminile, dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni

Semifinale di ritorno della Coppa Italia femminile tra Juventus e Fiorentina: tutto su formazioni e diretta tv e streaming.

In campionato sono divise da quattro lunghezze, entrambe a caccia della Roma che continua a macinare punti e vittorie: Juventus e Fiorentina si giocano l'accesso alla finale della Coppa Italia femminile.

Viola in vantaggio grazie al successo per 1-0 ottenuto in casa nel match d'andata della semifinale: decisiva la rete di Catena al minuto 65.

Le bianconere dovranno dunque vincere con almeno due goal di scarto per accedere all'ultimo atto, a poche ore dall'addio di Joe Montemurro che ha lasciato la panchina al vice Giuseppe Zappella.

Chi avrà la meglio incontrerà una tra Milan e Roma in finale: giallorosse vittoriose con un secco 0-2 nella prima semifinale.

In questa pagina troverete tutte le informazioni su Juventus-Fiorentina femminile: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere alla partita in diretta tv e streaming.