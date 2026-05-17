Juventus-Fiorentina 0-2, pagelle e tabellino: Ndour e Mandragora firmano l'impresa, bianconeri fuori dalla zona Champions

Una sconfitta patita nel peggiore dei momenti in assoluto. Il tempo dirà quanto pesante per la Juventus è stata la battuta d'arresto interna contro la Fiorentina, quello che è certo è che i bianconeri, nella corsa che conduce ad una qualificazione alla prossima Champions League, non sono più padroni del loro destino.

In quella che poteva essere la domenica della matematica certezza, al verificarsi di combinazioni comunque non semplici, la Vecchia Signora non solo non ha risposto alle dirette rivali, ma ha perso posizioni scivolando al sesto posto in classifica.

Chi all'Allianz Stadium si aspettava una Fiorentina ormai demotivata dopo la matematica conquista della salvezza, è rimasto deluso. La compagine gigliata ha dato l'impressione fin da subito di essere entrata meglio in campo e, anche quando le cose si sono fatte più complicate, ha sempre avuto la forza per controbattere colpo su colpo.

Alla Juventus è servito un quarto d'ora per iniziare a premere realmente sull'acceleratore e far valere il proprio maggiore tasso tecnico, ma la superiorità territoriale conquistata è stata resa vana o dalle parate di un De Gea sempre attento o dalle prestazioni di una linea difensiva, quella gigliata, che ha sfoderato una delle migliori prestazioni della sua stagione.

Il vero momento di svolta del match arriva al 34' quando Solomon prima difende egregiamente un pallone al limite dell'area, poi si inventa un passaggio splendido a favorire l'inserimento di Ndour che, complice anche un intervento non perfetto di Di Gregorio, gela lo Stadium siglando la rete del momentaneo 0-1.

Nella ripresa Spalletti ridisegna la sua Juventus mandando subito in campo Boga per Koopmeiners e proprio l'ex Sassuolo si rende subito pericoloso chiamando De Gea alla risposta.

La Juventus, nella nuova versione totalmente a trazione anteriore, chiude una Fiorentina che però è sempre pronta ad approfittare degli spazi che si vengono a creare in contropiede.

I bianconeri trovano anche la via della rete in due occasioni con McKennie e Vlahovic, ma in entrambi i casi Massa annulla, prima per una spinta ai danni di Gosens, poi per una posizione di fuorigioco dello stesso attaccante serbo.

All'83' il capolavoro con il quale Mandragora chiude definitivamente i giochi: grande conclusione a giro del centrocampista gigliato e pallone che va ad infilarsi sotto il sette, dove Di Gregorio proprio non può arrivare.

È la rete che condanna la Juventus alla sconfitta e a giocarsi le residue speranze di Champions all'ultima giornata nel Derby della Mole contro il Torino. Quella che poteva essere una domenica risolutiva si è trasformata in una domenica da incubo.