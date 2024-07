Gazzetta dello Sport - Da Milik a Kostic, i 6 esuberi della Juventus: sono fuori dai piani di Thiago Motta

Thiago Motta ha le idee chiare nella costruzione della nuova Juventus: ha già comunicato a 6 calciatori che non rientrano nel suo progetto.

Idee chiare da sviluppare sul mercato prima e sul campo poi, con l’obiettivo di tornare a competere per il vertice.

La nuova Juventus di Thiago Motta inizia a muovere i primi passi, con l’allenatore che ha iniziato già a lavorare alla Continassa, seppur con una rosa ancora a ranghi ridotti, visti i tanti calciatori impegnati a Euro 2024 e in Copa America.

Per Thiago Motta però questi sono ugualmente giorni importanti per delineare le linee guida della nuova stagione e definire la composizione della rosa a sua disposizione.

E proprio in questo senso, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, Thiago Motta ha già comunicato a sei giocatori che non rientrano nei suoi piani.