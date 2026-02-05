Goal.com
Atalanta BC v Juventus FC - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Juventus eliminata in Coppa Italia, sfuma il primo obiettivo stagionale: vietati contraccolpi, serve "lucidità"

Eliminazione pesante in Coppa Italia: contro un’Atalanta cinica finisce 3-0. Spalletti chiede “lucidità” per evitare contraccolpi in campionato.

La Juventus saluta la Coppa Italia ai quarti di finale per il secondo anno consecutivo, evento che non accadeva dal biennio 2009/10-2010/11

L’eliminazione sul campo dell’Atalanta, uscita vincitrice dalla sfida in gara secca con un netto 3-0, rappresenta il primo obiettivo stagionale sfumato per la squadra di Luciano Spalletti

Una prestazione dai due volti, con un primo tempo convincente e una ripresa segnata dagli errori e dai goal subiti in contropiede, ha condannato i bianconeri nonostante le tante occasioni create. 

L’imprecisione sotto porta e le scelte determinanti mancate ha contribuito a un passivo pesante, mentre il tecnico ha invocato “lucidità” per non compromettere i prossimi appuntamenti in campionato, a cominciare dalla sfida contro la Lazio in programma domenica sera all’Allianz Stadium.

  • SCELTE E PRESTAZIONI: TURNOVER MINIMO E TANTI ERRORI

    La scelta di Spalletti di limitare al minimo il turnover non ha portato i risultati sperati. 

    Con Perin tra i pali, Gatti al rientro e il solo Yildiz lasciato ai box per precauzione, la Juventus si era presentata con una formazione quasi identica a quella vista nelle ultime uscite, a fronte di un approccio completamente diverso visto invece nell’Inter impegnata contro il Torino, con Cristian Chivu che ha lanciato i giovani dell'Under 23 Kamate e Cocchi, oltre a tante seconde linee, a cui ha dato la possibilità di giocarsi le proprie chance in un periodo molto fitto.

    Il rendimento dei singoli pesa nell’economia di una sconfitta immeritata, ma che ha assunto proporzioni ampie. McKennie ha sciupato due nitide occasioni; David è apparso poco reattivo; Bremer e Kalulu meno solidi del solito; Thuram meno pungente. 

    Una somma di imprecisioni che ha contribuito al crollo finale, con la squadra completamente fuori giri negli ultimi minuti.

  • “MANCA LUCIDITÀ QUANDO LA PARTITA DIVENTA VERA”

    Nel dopo gara, intervistato da Sport Mediaset, Spalletti ha sottolineato il tema chiave della serata: 

    “Quando dopo l'1-0 e anche prima ti capitano 4-5 palloni non dati nel modo giusto… Non si riesce ad avere lucidità nella scelta nel momento determinante. Quando la partita inizia a diventare 'irriconoscibile', manca questo”. 

    Il tecnico ha aggiunto: 

    “Il risultato della partita è falsato, ma poi hai perso 3-0... Si fa un'analisi serena, i ragazzi si sono impegnati facendo anche una buona partita. Non mi è piaciuto quando ci siamo disuniti andando in giro per il campo, perdendo troppo ordine e logica […]. Noi siamo mancati nelle scelte determinanti quando la partita si è fatta vera: in alcuni momenti la gara scorre per le statistiche, in altri bisogna decidere in maniera lucida. Noi abbiamo preso decisioni sbagliate, loro giuste”.

  • VIETATI CONTRACCOLPI PSICOLOGICI

    L’eliminazione non deve lasciare strascichi immediati, nonostante il rammarico per il primo obiettivo sfumato resti forte. 

    La Juventus dovrà ora concentrare le energie sulle due competizioni rimanenti, con la necessità di ritrovare ordine, precisione e soprattutto quella lucidità invocata da Spalletti in vista della prossima sfida di campionato contro la Lazio.

    Il match contro i biancocelesti del grande ex Maurizio Sarri rappresenta già una tappa fondamentale per cancellare la notte di Bergamo e l’eliminazione dalla Coppa Italia e rimettersi subito in carreggiata per restare in corsa per gli altri obiettivi.

