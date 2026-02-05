Juventus eliminata in Coppa Italia, sfuma il primo obiettivo stagionale: vietati contraccolpi, serve "lucidità"

Nel dopo gara, intervistato da Sport Mediaset, Spalletti ha sottolineato il tema chiave della serata:

“Quando dopo l'1-0 e anche prima ti capitano 4-5 palloni non dati nel modo giusto… Non si riesce ad avere lucidità nella scelta nel momento determinante. Quando la partita inizia a diventare 'irriconoscibile', manca questo”.

Il tecnico ha aggiunto:

“Il risultato della partita è falsato, ma poi hai perso 3-0... Si fa un'analisi serena, i ragazzi si sono impegnati facendo anche una buona partita. Non mi è piaciuto quando ci siamo disuniti andando in giro per il campo, perdendo troppo ordine e logica […]. Noi siamo mancati nelle scelte determinanti quando la partita si è fatta vera: in alcuni momenti la gara scorre per le statistiche, in altri bisogna decidere in maniera lucida. Noi abbiamo preso decisioni sbagliate, loro giuste”.