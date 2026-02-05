Juventus eliminata in Coppa Italia, sfuma il primo obiettivo stagionale: vietati contraccolpi, serve "lucidità"

La Juventus saluta la Coppa Italia ai quarti di finale per il secondo anno consecutivo, evento che non accadeva dal biennio 2009/10-2010/11.
L’eliminazione sul campo dell’Atalanta, uscita vincitrice dalla sfida in gara secca con un netto 3-0, rappresenta il primo obiettivo stagionale sfumato per la squadra di Luciano Spalletti.
Una prestazione dai due volti, con un primo tempo convincente e una ripresa segnata dagli errori e dai goal subiti in contropiede, ha condannato i bianconeri nonostante le tante occasioni create.
L’imprecisione sotto porta e le scelte determinanti mancate ha contribuito a un passivo pesante, mentre il tecnico ha invocato “lucidità” per non compromettere i prossimi appuntamenti in campionato, a cominciare dalla sfida contro la Lazio in programma domenica sera all’Allianz Stadium.