Juventus-Cremonese è l'occasione per rientrare nella corsa Scudetto? I bianconeri possono guadagnare punti sulle prime

Un argomento che sembrava ormai chiuso e dimenticato, dopo un avvio di stagione che non lasciava spazio ai sogni, torna inevitabilmente a risuonare a Torino.

La Juventus è davvero rientrata nella corsa per lo Scudetto? La verità è che, sebbene i bianconeri siano sempre temuti - come ricordato da Chivu dopo Inter-Napoli, sottolineando che saranno quattro o cinque le squadre a contendersi il campionato - l’impresa resta molto difficile.

La stagione è lunga e piena di alti e bassi, e l’obiettivo più realistico per la Juve resta la qualificazione alla prossima Champions League. Una tra Inter, Napoli, Milan, Roma e la stessa Juventus dovrà inevitabilmente rinunciare a questo traguardo. In quest’ottica, è fondamentale continuare a mettere pressione sulle squadre davanti, per non permettere loro di consolidare serenamente uno dei preziosi primi quattro posti.

Ma una cosa è chiara: la Juventus, anche per il suo status e la sua storia, non può smettere di provarci fino in fondo. Perché il calcio insegna che, in ogni stagione, può succedere di tutto.