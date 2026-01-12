Juventus-Cremonese è l'occasione per rientrare nella corsa Scudetto? I bianconeri possono guadagnare punti sulle prime

Le speranze Scudetto della Juventus sembravano essersi spente con largo anticipo in questa stagione. Una serie di risultati negativi aveva infatti permesso alle squadre di vertice di prendere il largo, allontanando i bianconeri dalla vetta.
Il repentino cambio di allenatore tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, però, ha rimescolato le carte. Luciano Spalletti, dopo un brevissimo periodo di adattamento, sembra essere riuscito a trasmettere una nuova identità alla squadra, restituendole solidità e fiducia.
Ora, con l’inizio del girone di ritorno, la Vecchia Signora ha una grande opportunità: in casa contro la Cremonese può accorciare ulteriormente sulle prime della classe. Con una vittoria, infatti, la distanza dalla vetta si ridurrebbe a soli quattro punti, sebbene l’Inter - attuale capolista - abbia ancora una partita da recuperare, al pari di Milan e Napoli.
Ma la Juventus può davvero tornare a sognare in grande? La corsa allo Scudetto è ancora possibile?