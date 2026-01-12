Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Jonathan David Yildiz JuventusGetty Images
Michael Baldoin

Juventus-Cremonese è l'occasione per rientrare nella corsa Scudetto? I bianconeri possono guadagnare punti sulle prime

I bianconeri chiudono la prima giornata del girone di ritorno di questa Serie A e, in casa contro la Cremonese, hanno l’occasione di recuperare punti sulle prime tre in classifica, tutte fermate sul pareggio nel corso della domenica.

Pubblicità

Le speranze Scudetto della Juventus sembravano essersi spente con largo anticipo in questa stagione. Una serie di risultati negativi aveva infatti permesso alle squadre di vertice di prendere il largo, allontanando i bianconeri dalla vetta.

Il repentino cambio di allenatore tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, però, ha rimescolato le carte. Luciano Spalletti, dopo un brevissimo periodo di adattamento, sembra essere riuscito a trasmettere una nuova identità alla squadra, restituendole solidità e fiducia.

Ora, con l’inizio del girone di ritorno, la Vecchia Signora ha una grande opportunità: in casa contro la Cremonese può accorciare ulteriormente sulle prime della classe. Con una vittoria, infatti, la distanza dalla vetta si ridurrebbe a soli quattro punti, sebbene l’Inter - attuale capolista - abbia ancora una partita da recuperare, al pari di Milan e Napoli.

Ma la Juventus può davvero tornare a sognare in grande? La corsa allo Scudetto è ancora possibile?


  • Sassuolo Juventus SpallettiGetty Images

    UNA JUVENTUS RINATA CON SPALLETTI

    L'eredità raccolta da Spalletti a fine ottobre era quella di una squadra che sembrava aver smarrito la capacità di vincere.

    Dopo il rocambolesco 4-3 contro l’Inter di metà settembre, infatti, la Juventus guidata da Tudor aveva infilato una serie di otto partite consecutive senza successi. Un rendimento negativo che aveva portato alla conclusione della sua avventura, culminata con tre sconfitte di fila contro Como, Real Madrid e Lazio.

    Fin dal suo insediamento, all’ex commissario tecnico della Nazionale era stato chiesto di riportare equilibrio e solidità, centrando almeno l’obiettivo minimo fissato a inizio stagione: la qualificazione alla prossima Champions League.

    • Pubblicità

  • NEL WEEKEND FRENANO TUTTE: CHE OCCASIONE CON LA CREMONESE

    Nuovo anno, nuovi propositi. Il 2026 si apre offrendo subito alla Juventus un’occasione importante per accorciare nelle zone alte della classifica.

    I bianconeri, infatti, chiudono il 20° turno di campionato - il primo del girone di ritorno - ospitando all’Allianz Stadium la Cremonese di Davide Nicola.

    Conquistare i tre punti sarebbe fondamentale, anche alla luce degli stop di Inter e Napoli, fermate sul pareggio nello scontro diretto, e del Milan, che ha trovato il pari solo nel finale al Franchi contro la Fiorentina.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-LECCEAFP

    QUANTO PESANO I DUE PUNTI PERSI CONTRO IL LECCE

    Ed ora, sebbene la Juventus debba ancora scendere in campo contro la Cremonese, è già possibile dare uno sguardo alla classifica.

    Inter, Milan e Napoli, infatti, in settimana recupereranno la gara valevole per la 16ª giornata, rinviata per gli impegni di Supercoppa Italiana, e per il momento dunque disongono dello stesso numero di partite disputate della Vecchia Signora.

    La formazione di Spalletti, distante sette punti dall’Inter, quattro dal Milan e tre dal Napoli, non può non ripensare al passo falso di inizio anno: l’1-1 casalingo contro il Lecce.

    In quella gara si è vista una delle prestazioni bianconere più convincenti degli ultimi anni, ma tra errori individuali e le grandi parate di Falcone, due punti sono sfumati. Un risultato che, inevitabilmente, lascia spazio ai rimpianti.

  • MA LA JUVENTUS È DAVVERO IN CORSA PER LO SCUDETTO?

    Un argomento che sembrava ormai chiuso e dimenticato, dopo un avvio di stagione che non lasciava spazio ai sogni, torna inevitabilmente a risuonare a Torino.

    La Juventus è davvero rientrata nella corsa per lo Scudetto? La verità è che, sebbene i bianconeri siano sempre temuti - come ricordato da Chivu dopo Inter-Napoli, sottolineando che saranno quattro o cinque le squadre a contendersi il campionato - l’impresa resta molto difficile.

    La stagione è lunga e piena di alti e bassi, e l’obiettivo più realistico per la Juve resta la qualificazione alla prossima Champions League. Una tra Inter, Napoli, Milan, Roma e la stessa Juventus dovrà inevitabilmente rinunciare a questo traguardo. In quest’ottica, è fondamentale continuare a mettere pressione sulle squadre davanti, per non permettere loro di consolidare serenamente uno dei preziosi primi quattro posti.

    Ma una cosa è chiara: la Juventus, anche per il suo status e la sua storia, non può smettere di provarci fino in fondo. Perché il calcio insegna che, in ogni stagione, può succedere di tutto.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Cremonese crest
Cremonese
CRE
0