Juventus sempre più corta in difesa dopo l'infortunio di Renato Veiga: chi gioca contro il Cagliari

Lo stop di Renato Veiga mette in difficoltà Thiago Motta: scelte pressoché obbligate in difesa per la trasferta di Cagliari.

L'eliminazione dalla Champions League è ancora una ferita aperta per la Juventus, dove però l'imperativo è ripartire in vista del campionato che vedrà i ragazzi di Thiago Motta di scena sul campo del Cagliari.

Una trasferta in cui il tecnico dovrà fare a meno di Renato Veiga, costretto al cambio pochi minuti dopo l'inizio dell'ultimo match perso a Eindhoven: il forfait del portoghese non ha fatto che ridurre ai minimi termini le scelte per quanto riguarda la difesa.

Reparto in netta sofferenza, che già da diverse settimane non può contare su Gleison Bremer: per lui arrivederci alla prossima stagione, con una possibilità di recupero per il Mondiale per Club che si terrà in estate negli USA.