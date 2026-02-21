Juventus-Como 0-2, pagelle e tabellino: Di Gregorio sbaglia ancora, Yildiz predica nel deserto, Da Cunha rifinitore, Caqueret a segno

Quarta sconfitta nelle ultime cinque gare per la Juventus, k.o. per la prima volta all'Allianz Stadium in questa stagione: a esultare è il Como, piombato proprio a -1 da Locatelli e compagni che rischiano di scivolare a -4 dal quarto posto della Roma. Un blitz significativo, senza l'ausilio dello squalificato Nico Paz.

Yildiz suona la carica con un tentativo dalla lunga distanza ma, come già accaduto in altre dodici circostanze in questo campionato, i bianconeri vanno sotto alla prima occasione: il tiro di Vojvoda è tutt'altro che irresistibile, l'intervento di Di Gregorio col braccio sinistro è alquanto rivedibile. Openda ha la chance dell'1-1 ma il suo pallonetto non beffa Butez, Da Cunha va a un passo dallo 0-2: è la traversa a dire 'no' al francese dopo un tocco in orizzontale sanguinoso di Koopmeiners.

Spalletti cambia all'intervallo, inserendo Conceiçao per Miretti: a sfiorare la rete è però il Como con Douvikas, murato prima da Gatti e poi impreciso sulla seconda battuta. La Juventus non si sveglia dal torpore e i lariani ne approfittano nonostante lo stop occorso a Baturina: contropiede perfetto finalizzato da Caqueret su assist al bacio di Da Cunha. Koopmeiners prova a suonare la carica ma la sua punizione si stampa sul palo, poco dopo il giallo pesante all'indirizzo di Locatelli che, essendo diffidato, salterà lo scontro diretto con la Roma. Da valutare le condizioni di Yildiz, uscito dolorante al polpaccio.