La Juventus cerca ancora il difensore: pronto un nuovo assalto a Tomori, il piano di Giuntoli

I bianconeri non abbandonano la pista che porta a Tomori e pianificano un nuovo assalto per strapparlo al Milan già a gennaio.

Questo mese di gennaio per la Juventus è un momento fondamentale per il proseguo della stagione: sul campo, i bianconeri affrontano diversi big match e sfide chiave tra campionato e Champions League, sul mercato, invece, la Vecchia Signora corre contro il tempo per rinforzare la rosa.

La priorità di Thiago Motta è quella di rinforzare la difesa: dopo l'acquisto di Alberto Costa, e in attesa di capire il destino di Kolo Muani, Cristiano Giuntoli pensa ora ad affondare il colpo su un difensore centrale, priorità assoluta anche a causa dell'imminente cessione di Danilo.

Le strade sembravano inizialmente portare a Ronald Araujo, ma il difensore uruguaiano rimarrà al Barcellona, dunque il nome di Fikayo Tomori torna in cima alla lista: è lui l'obiettivo numero uno per la difesa.