Juventus-Atalanta 2-0, pagelle e tabellino: Bremer al top, Kolo Muani decisivo anche senza segnare, Conceiçao si sblocca

La Juventus va. La squadra di Luciano Spalletti riscatta il ko di una settimana fa in casa del Sassuolo, batte 2-0 l'Atalanta e dà continuità anche in campionato alla goleada contro il NEC in Europa League.

Una gara equilibrata e senza troppe occasioni viene sbloccata poco prima della mezz'ora da Conceiçao: il portoghese si fa trovare al posto giusto al momento giusto su un centro basso in area di Celik e con il sinistro non dà scampo all'incolpevole Carnesecchi.

L'Atalanta costruisce calcio, ma dalle parti di Vicario nel primo tempo si fa vedere pochissimo. Anche se poco dopo l'1-0 protesta per un rigore non concesso: la trattenuta in area di Kalulu c'è, ma l'arbitro Zufferli e la Sala VAR fanno proseguire.

Dea molto pericolosa nella prima parte della ripresa, ma il pareggio non arriva anche a causa di un po' di sfortuna: Vicario è decisivo su un sinistro incrociato di Rowe, poi è bravissimo Kolo Muani a respingere sulla linea, a portiere battuto, un colpo di testa a botta sicura di Kristensen.

Il raddoppio è così opera di Bremer: stacco aereo impetuoso e colpo di testa perfetto su corner di Zhegrova e niente da fare per Carnesecchi. La gara, in pratica, si chiude al 77', anche se Carnesecchi mura un ottimo Kolo Muani evitando il tris.

La Juventus si porta dunque alla pausa per gli impegni delle Nazionali con 10 punti, 3 in meno rispetto alle battistrada Inter, Roma e Lazio; terza sconfitta consecutiva, invece, per un'Atalanta che non ha ancora assimilato i dettami di Sarri.







