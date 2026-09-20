Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Bremer Juventus AtalantaGetty Images
Stefano Silvestri

Juventus-Atalanta 2-0, pagelle e tabellino: Bremer al top, Kolo Muani decisivo anche senza segnare, Conceiçao si sblocca

Serie A
Juventus vs Atalanta
Juventus
Atalanta

La Juventus riscatta anche in campionato la sconfitta contro il Sassuolo, dando continuità alla goleada col NEC in Europa League: a segno Conceiçao e Bremer.

Pubblicità

La Juventus va. La squadra di Luciano Spalletti riscatta il ko di una settimana fa in casa del Sassuolo, batte 2-0 l'Atalanta e dà continuità anche in campionato alla goleada contro il NEC in Europa League.

Una gara equilibrata e senza troppe occasioni viene sbloccata poco prima della mezz'ora da Conceiçao: il portoghese si fa trovare al posto giusto al momento giusto su un centro basso in area di Celik e con il sinistro non dà scampo all'incolpevole Carnesecchi.

L'Atalanta costruisce calcio, ma dalle parti di Vicario nel primo tempo si fa vedere pochissimo. Anche se poco dopo l'1-0 protesta per un rigore non concesso: la trattenuta in area di Kalulu c'è, ma l'arbitro Zufferli e la Sala VAR fanno proseguire.

Dea molto pericolosa nella prima parte della ripresa, ma il pareggio non arriva anche a causa di un po' di sfortuna: Vicario è decisivo su un sinistro incrociato di Rowe, poi è bravissimo Kolo Muani a respingere sulla linea, a portiere battuto, un colpo di testa a botta sicura di Kristensen.

Il raddoppio è così opera di Bremer: stacco aereo impetuoso e colpo di testa perfetto su corner di Zhegrova e niente da fare per Carnesecchi. La gara, in pratica, si chiude al 77', anche se Carnesecchi mura un ottimo Kolo Muani evitando il tris.

La Juventus si porta dunque alla pausa per gli impegni delle Nazionali con 10 punti, 3 in meno rispetto alle battistrada Inter, Roma e Lazio; terza sconfitta consecutiva, invece, per un'Atalanta che non ha ancora assimilato i dettami di Sarri.


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


  • PAGELLE JUVENTUS-ATALANTA

    Il migliore nella Juventus è Bremer, sempre attento in difesa e autore della rete che chiude definitivamente i conti. Kolo Muani importantissimo anche senza segnare: si batte, evita un goal sulla linea ed esce tra gli applausi. Celik assistman, Conceiçao si sblocca segnando per la prima volta in stagione. Vicario lavora seriamente una sola volta, ma che parata su Rowe. Ottimo l'ingresso dalla panchina di Sarr.

    Rowe chiede un rigore e chiama Vicario al grande intervento, ma ha anche sulla coscienza la mancata marcatura di Conceiçao sull'1-0. De Ketelaere poco produttivo, Krstovic non riesce mai a rendersi pericoloso, il centrocampo giochicchia senza trovare varchi. Non bene Scalvini, che perde il duello con Bremer in occasione del raddoppio.

    JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario 6.5; Kalulu 6, Bremer 7, Lucumi 6.5, Celik 7; McKennie 6.5 (86' Woltemade sv), Douglas Luiz 6.5; Conceiçao 7 (72' Zhegrova 6.5), Nico Gonzalez 6 (72' Koopmeiners 6), Alajbegovic 6 (46' Sarr 6.5); Kolo Muani 7 (89' Kelly sv). All. Spalletti

    ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi 6; Bellanova 5.5, Scalvini 5, Kristensen 5.5, Bernasconi 5.5; Samardzic 5.5 (63' Raspadori 5.5), Kessie 5.5 (73' Gaetano 5.5), Ederson 5.5; De Ketelaere 5, Krstovic 5 (73' Scamacca 5.5), Rowe 5.5 (84' Elmas sv). All. Sarri

    • Pubblicità

  • TABELLINO JUVENTUS-ATALANTA

    JUVENTUS-ATALANTA 2-0

    Marcatori: 28' Conceiçao, 77' Bremer

    JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; McKennie (86' Woltemade), Douglas Luiz; Conceiçao (72' Zhegrova), Nico Gonzalez (72' Koopmeiners), Alajbegovic (46' Sarr); Kolo Muani (89' Kelly). All. Spalletti

    ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Kristensen Bernasconi; Samardzic (63' Raspadori), Kessie (73' Gaetano), Ederson; De Ketelaere, Krstovic (73' Scamacca), Rowe (84' Elmas). All. Sarri

    Arbitro: Zufferli

    Ammoniti: Kristensen, Conceiçao, Kessie

    Espulsi: nessuno

  • Pubblicità
    Pubblicità

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google