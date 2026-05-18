Juventus ancora con Spalletti senza Champions? Nkunku al Milan merita una conferma? La Roma con Gasperini può aprire un ciclo? Il 3x3 di GOAL

Lelio Donato - Partiamo da un presupposto: il problema della Juventus non è l'allenatore. Anzi, probabilmente non lo è mai stato. Se nel giro delle ultime stagioni si sono avvicendati Allegri, Thiago Motta, Tudor e ora Spalletti ottenendo di fatto gli stessi risultati la questione è molto più profonda di un semplice cambio in panchina. Inoltre sconfessare una scelta fatta appena qualche settimana fa, quando il tecnico ha firmato il rinnovo fino al 2028, non sarebbe da grande squadra. E certificherebbe per l'ennesima volta che in società non esiste un vero progetto.

Questo è il punto: che società è diventata oggi la Juventus? Un tempo i cicli si costruivano con pazienza, dando tempo e fiducia a gruppi dirigenti o allenatori senza stravolgere tutto ad ogni folata di vento. Certo le parole pronunciate da Spalletti dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina non sono da Juventus. Parlare di "stagione positiva" per una squadra che sembra ormai con un piede e mezzo fuori dalla prossima Champions League appare senza senso. E se il tecnico sente il bisogno di un confronto con John Elkann, in fondo, lo sa bene anche lui.

Proprio da questo confronto, probabilmente, avremo le idee più chiare su quale strada voglia percorrere la Juventus. Anche se qualche profondo cambiamento in dirigenza sembra certo, con Comolli sempre più a rischio dopo un mercato estivo bocciato sonoramente dal campo. Poi bisognerà capire se Spalletti se la sentirà di guidare il nuovo corso e soprattutto se otterrà le garanzie tecniche necessarie in vista della prossima stagione.

La crescita della squadra sotto il profilo del gioco dal giorno del suo arrivo è evidente. Così come il fatto che la media punti della Juventus nella gestione Spalletti non è molto più alta di quelle precedenti. Il gruppo, sempre difeso pubblicamente dal suo allenatore, forse ha bisogno di una scossa emotiva più che di tattica e schemi. Di un motivatore. Un condottiero. Uno alla Conte, insomma.

E visto che come ammesso da Spalletti i giocatori non si possono sostituire tutti forse un nuovo, clamoroso, cambio in panchina potrebbe essere la via più facile per provare a invertire la rotta. Ma non è detto che sia quella giusta.