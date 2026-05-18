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Matteo Occhiuto,Lelio Donato e Alessandro De Felice

Juventus ancora con Spalletti senza Champions? Nkunku al Milan merita una conferma? La Roma con Gasperini può aprire un ciclo? Il 3x3 di GOAL

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Tre domande a tre giornalisti di GOAL dopo l'ultima giornata di Serie A: Spalletti e il futuro alla Juventus, Nkunku e le chance da giocarsi al Milan, Gasperini e la crescita della Roma.

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  • Juventus ancora con Spalletti senza Champions?
  • Nkunku al Milan merita una conferma?
  • La Roma con Gasperini può aprire un ciclo?

Tre domande a tre giornalisti di GOAL: il punto di vista di Alessandro De Felice, Matteo Occhiuto e Lelio Donato dopo l'ultima giornata di Serie A.

  • Luciano Spalletti Juventus Verona 03052026Getty Images

    Juventus ancora con Spalletti senza Champions?

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  • "Il gruppo ha bisogno di una scossa, il ritorno di Conte la via più facile ma forse non quella giusta"

    Lelio Donato - Partiamo da un presupposto: il problema della Juventus non è l'allenatore. Anzi, probabilmente non lo è mai stato. Se nel giro delle ultime stagioni si sono avvicendati Allegri, Thiago Motta, Tudor e ora Spalletti ottenendo di fatto gli stessi risultati la questione è molto più profonda di un semplice cambio in panchina. Inoltre sconfessare una scelta fatta appena qualche settimana fa, quando il tecnico ha firmato il rinnovo fino al 2028, non sarebbe da grande squadra. E certificherebbe per l'ennesima volta che in società non esiste un vero progetto.

    Questo è il punto: che società è diventata oggi la Juventus? Un tempo i cicli si costruivano con pazienza, dando tempo e fiducia a gruppi dirigenti o allenatori senza stravolgere tutto ad ogni folata di vento. Certo le parole pronunciate da Spalletti dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina non sono da Juventus. Parlare di "stagione positiva" per una squadra che sembra ormai con un piede e mezzo fuori dalla prossima Champions League appare senza senso. E se il tecnico sente il bisogno di un confronto con John Elkann, in fondo, lo sa bene anche lui.

    Proprio da questo confronto, probabilmente, avremo le idee più chiare su quale strada voglia percorrere la Juventus. Anche se qualche profondo cambiamento in dirigenza sembra certo, con Comolli sempre più a rischio dopo un mercato estivo bocciato sonoramente dal campo. Poi bisognerà capire se Spalletti se la sentirà di guidare il nuovo corso e soprattutto se otterrà le garanzie tecniche necessarie in vista della prossima stagione.

    La crescita della squadra sotto il profilo del gioco dal giorno del suo arrivo è evidente. Così come il fatto che la media punti della Juventus nella gestione Spalletti non è molto più alta di quelle precedenti. Il gruppo, sempre difeso pubblicamente dal suo allenatore, forse ha bisogno di una scossa emotiva più che di tattica e schemi. Di un motivatore. Un condottiero. Uno alla Conte, insomma.

    E visto che come ammesso da Spalletti i giocatori non si possono sostituire tutti forse un nuovo, clamoroso, cambio in panchina potrebbe essere la via più facile per provare a invertire la rotta. Ma non è detto che sia quella giusta.

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  • Genoa CFC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    Nkunku al Milan merita una conferma?

  • "Nkunku nel suo ruolo naturale, altrimenti addio"

    Matteo Occhiuto - Nkunku sì, Nkunku no. È diventato, nelle ultime settimane, questo il grande dubbio sul mercato per il Milan. Chiaro, la stagione deve ancora finire, prima di concentrarsi su quel che sarà va conquistato un posto in Champions, ma il rendimento recente del francese sta facendo riflettere.

    Con quello di Genova è salito a 7 goal in campionato, solamente uno in meno di Pulisic e due da Leao. Nella scorsa estate è stato pagato tanto, indubbiamente troppo, l’idea di una cessione è viva. Ma forse Nkunku un’altra chance, specie se magari segnasse un goal decisivo per la Champions, la potrebbe anche meritare.

    Di certo c’è una sola cosa: se Nkunku restasse, lo dovrebbe fare per giocare nel suo ruolo naturale, che non è certo quello di punta nel 3-5-2: una sua permanenza dovrebbe essere conseguente a un nuovo piano tattico (il 4-3-3?) in cui si possano esaltare gli esterni e i giocatori brevilinei, veloci, scattanti. Altrimenti l’addio sarebbe una cosa buona e giusta, per tutti.

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  • Gasperini Roma Lazio Serie AGetty Images

    La Roma con Gasperini può aprire un ciclo?

  • "Tutto in mano a Gasperini, l'uomo giusto per una Roma vincente"

    Michael Di Chiaro - "Ho scelto Roma perché era la sfida più difficile e io amo le sfide difficili". A novanta minuti dalla conclusione del campionato, Gian Piero Gasperini, questa sfida, è sul punto di vincerla per davvero. Nel giro di una settimana, infatti, la Roma ha cambiato letteralmente i connotati di una stagione che sembrava poter prendere un esito differente. E invece no. La forza delle idee e del lavoro hanno pagato, ancora una volta, e ora la Champions League è davvero ad un passo. Un sogno. A novanta minuti dal trasformarsi nella più solida delle realtà. La Roma non partecipa alla massima competizione europea da sette anni ma con Gasperini al timone, l'approdo tra le migliori 36 d'Europa, al primo tentativo buono, può rappresentare soltanto il primo passo di un percorso davvero ambizioso.

    Sì, perché per la Roma l'accesso alla Coppa dei Campioni può rappresentare il trampolino ideale per alzare ulteriormente l'asticella. Il prossimo coinciderà con quello del centenario giallorosso a la famiglia Friedkin nutre grandi aspettative e ambizioni per il futuro. L'obiettivo, a medio-lungo termine, è quello di costruire una Roma in grado di battagliare per lo Scudetto rendendo sempre più salda la posizione di Gasperini al timone capitolino.

    Perché sì, la Roma può davvero aprire un ciclo con il tecnici di Grugliasco sul ponte di comando. Lo pensa lui, lo pensa soprattutto la proprietà americana che, non a caso, dalla torre ha buttato giù persino un simbolo come Ranieri pur di consolidare e legittimare la posizione del suo allenatore. Del resto nei nove anni all'Atalanta, il miracolo Gasperini si era materializzato proprio nella capacità di cambiare la percezione stessa della Dea. Da squadra di provincia che non poteva andare all'orticello della salvezza, a big del nostro campionato, in grado di diventare cliente abituale della Champions League e di mettere addirittura le mani su un trofeo Europeo come l'Europa League del 2024.

    Ripetersi su queste frequenze anche in quel di Roma significherebbe una cosa soltanto, ovvero costruire e plasmare una squadra vincente che possa partire ogni anno con l'obiettivo di alzare trofei. Per la Roma e per la famiglia Friedkin l'uomo giusto per compiere tutto ciò è già seduto sulla panchina giallorossa.

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