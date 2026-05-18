Juventus ancora con Spalletti senza Champions? Nkunku al Milan merita una conferma? La Roma con Gasperini può aprire un ciclo? Il 3x3 di GOAL

Michael Di Chiaro - "Ho scelto Roma perché era la sfida più difficile e io amo le sfide difficili". A novanta minuti dalla conclusione del campionato, Gian Piero Gasperini, questa sfida, è sul punto di vincerla per davvero. Nel giro di una settimana, infatti, la Roma ha cambiato letteralmente i connotati di una stagione che sembrava poter prendere un esito differente. E invece no. La forza delle idee e del lavoro hanno pagato, ancora una volta, e ora la Champions League è davvero ad un passo. Un sogno. A novanta minuti dal trasformarsi nella più solida delle realtà. La Roma non partecipa alla massima competizione europea da sette anni ma con Gasperini al timone, l'approdo tra le migliori 36 d'Europa, al primo tentativo buono, può rappresentare soltanto il primo passo di un percorso davvero ambizioso.
Sì, perché per la Roma l'accesso alla Coppa dei Campioni può rappresentare il trampolino ideale per alzare ulteriormente l'asticella. Il prossimo coinciderà con quello del centenario giallorosso a la famiglia Friedkin nutre grandi aspettative e ambizioni per il futuro. L'obiettivo, a medio-lungo termine, è quello di costruire una Roma in grado di battagliare per lo Scudetto rendendo sempre più salda la posizione di Gasperini al timone capitolino.
Perché sì, la Roma può davvero aprire un ciclo con il tecnici di Grugliasco sul ponte di comando. Lo pensa lui, lo pensa soprattutto la proprietà americana che, non a caso, dalla torre ha buttato giù persino un simbolo come Ranieri pur di consolidare e legittimare la posizione del suo allenatore. Del resto nei nove anni all'Atalanta, il miracolo Gasperini si era materializzato proprio nella capacità di cambiare la percezione stessa della Dea. Da squadra di provincia che non poteva andare all'orticello della salvezza, a big del nostro campionato, in grado di diventare cliente abituale della Champions League e di mettere addirittura le mani su un trofeo Europeo come l'Europa League del 2024.
Ripetersi su queste frequenze anche in quel di Roma significherebbe una cosa soltanto, ovvero costruire e plasmare una squadra vincente che possa partire ogni anno con l'obiettivo di alzare trofei. Per la Roma e per la famiglia Friedkin l'uomo giusto per compiere tutto ciò è già seduto sulla panchina giallorossa.