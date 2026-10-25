Juventus a due punte col Lecce, in attesa di Yildiz: il suo futuro può essere da trequartista puro

Spalletti ha ormai deciso: a Lecce la Juventus giocherà con le due punte. Il momento dei bianconeri resta delicato, ma le certezze maggiori degli ultimi 10 giorni sono emerse dal rendimento congiunto di Woltemade e Kolo Muani.
Il tedesco, in coppia col francese, dà ai bianconeri quel peso offensivo vitale in partite giocate sul filo dell’equilibrio e, al momento, l’assetto che dà più garanzie.
La formula a due punte garantisce una maggiore presenza all'interno dell'area di rigore avversaria e permette di sfruttare meglio i traversoni dalle corsie esterne, bilanciando la squadra in attesa del rientro dei suoi interpreti di maggior qualità tecnica.
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