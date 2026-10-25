Juventus a due punte col Lecce, in attesa di Yildiz: il suo futuro può essere da trequartista puro

L'assenza del numero 10 bianconero si sta facendo sentire pesantemente nella manovra offensiva. Yildiz, alla Juventus, ha rappresentato il fulcro del gioco negli ultimi trenta metri: la sua capacità di saltare l'uomo nell'uno contro uno, creare superiorità numerica e rifinire per i compagni era il motore principale dell'attacco. Senza di lui, la manovra risulta più prevedibile e forza la squadra a cercare soluzioni più dirette e fisiche, come quelle offerte appunto da Nick Woltemade e Randal Kolo Muani.