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Matteo Occhiuto

Juventus a due punte col Lecce, in attesa di Yildiz: il suo futuro può essere da trequartista puro

Serie A
Juventus
Lecce vs Juventus

Bianconeri in Salento con le due punte per ritrovare gol e continuità, mentre prosegue la riabilitazione di Kenan Yildiz dopo l'intervento chirurgico al piede: ecco quando e come potrebbe tornare.

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Spalletti ha ormai deciso: a Lecce la Juventus giocherà con le due punte. Il momento dei bianconeri resta delicato, ma le certezze maggiori degli ultimi 10 giorni sono emerse dal rendimento congiunto di Woltemade e Kolo Muani.

Il tedesco, in coppia col francese, dà ai bianconeri quel peso offensivo vitale in partite giocate sul filo dell’equilibrio e, al momento, l’assetto che dà più garanzie.

La formula a due punte garantisce una maggiore presenza all'interno dell'area di rigore avversaria e permette di sfruttare meglio i traversoni dalle corsie esterne, bilanciando la squadra in attesa del rientro dei suoi interpreti di maggior qualità tecnica.


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  • IL VUOTO DI YILDIZ SI SENTE

    L'assenza del numero 10 bianconero si sta facendo sentire pesantemente nella manovra offensiva. Yildiz, alla Juventus, ha rappresentato il fulcro del gioco negli ultimi trenta metri: la sua capacità di saltare l'uomo nell'uno contro uno, creare superiorità numerica e rifinire per i compagni era il motore principale dell'attacco. Senza di lui, la manovra risulta più prevedibile e forza la squadra a cercare soluzioni più dirette e fisiche, come quelle offerte appunto da Nick Woltemade e Randal Kolo Muani. 

  • QUANDO TORNA YILDIZ

    Il talento turco è fermo da diverse settimane, dopo l’operazione al piede sostenuta a fine agosto per la frattura alla base del quinto metatarso del piede sinistro. Con una prognosi iniziale di circa tre mesi, la tabella di marcia della riabilitazione sta proseguendo senza intoppi a Torino. Il rientro in gruppo è previsto indicativamente tra la seconda metà e la fine di novembre. La Juventus e lo staff medico predicano la massima prudenza per evitare qualsiasi tipo di ricaduta e restituire il giocatore al 100% della condizione. Di base, comunque, Kenan dovrebbe essere a pieno regime fra la metà a la fine di dicembre.

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  • JUVE OGGI A DUE PUNTE, YILDIZ SARÀ TREQUARTISTA?

    Con Spalletti che ha scelto di dare alla Juve il volto con le due punte, si apre un interrogativo: dove giocherà Yildiz al rientro? Tutti gli indizi portano al ruolo di trequartista, facendo traslocare il numero 10 dal binario di sinistra, dove ha sempre agito come ala, al centro. Un trequartista puro, in quello che potrebbe essere un 4-3-1-2 o 3-4-1-2, che forse potrebbe esaltare ancor di più l’immenso talento di Kenan. Che lavora, aspetta e spera di recuperare il più in fretta possibile: la Juve, con qualsiasi numero di punte in campo, ha bisogno di lui.

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  • A BREVE ANCHE EKHATOR SARÀ A DISPOSIZIONE

    Nell’ottica della due punte, potrebbe esserci tanto spazio anche per Ekhator. Anche lui è pronto a rivedersi in gruppo: il suo rientro darà la possibilità a Spalletti sia di ruotare e dar fiato a Woltemade e Kolo Muani che avere una soluzione offensiva a gara in corso. L’ex Genoa è stato un investimento importante e, con un passaggio definitivo al doppio centravanti, il suo impiego rischia di divenire davvero fondamentale. 

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