La Juventus non era così in basso dalla famosa stagione di Delneri. I tifosi temono un altro settimo posto

Solamente 33 punti per la Juventus, due in più rispetto all'annata del settimo posto ricordata con terrore dai fans bianconeri.

Inter e Napoli in fuga, l'Atalanta rallenta ma rimane in scia. Le altre, che sembravano poter lottare per lo Scudetto, hanno faticato nell'ultimo periodo allontanandosi dalla vetta. Lazio, Fiorentina e soprattutto Juventus: la questione titolo si è allontana sensibilmente. Dalla possibilità di recuperare punti, Madama - soprattutto - è finita in una situazione in cui i tifosi tremano, consapevoli di come una partenza del genere sia lontana, fortunatamente per loro, ben quindici anni.

Con la striscia dei nove Scudetti di fila, ma anche con le annate in cui è 'semplicemente' arrivata la qualificazione in Champions League, la Juventus non ha mai faticato come nell'attuale annata, con dodici pareggi che sanno di sconfitta e appena 33 punti conquistati nelle prime 19 partite.

Un dato difficile da digerire per i fans che speravano di vedere una Madama al top dopo l'ingaggio di Thiago Motta. Motta, però, ha bisogno di tempo. Il progetto bianconero non è di immediata realizzazione, ma di attesa e programmazione. Un discorso che fila, ma a cui i tifosi della Juventus non sembrano volersi legare. Anche perchè il 2024/2025 è a livello statistico il peggiore degli ultimi quindici anni, con un dato peggiore negli ultimi decenni arrivato solamente nella famosa annata di mister Delneri.