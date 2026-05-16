Juve Stabia-Monza 2-2, marcatori e tabellino: i brianzoli rimontano con Carboni e Delli Carri, si deciderà tutto al ritorno

Per sapere quale delle due squadre si assicurerà un posto nella finale che metterà in palio l'ultimo pass per la promozione in Serie A bisognerà attendere la semifinale di ritorno, intanto però il Monza un passo in avanti lo ha fatto.

La compagine brianzola infatti è riuscita nell'impresa di rimontare dal 2-0 al 2-2 contro la Juve Stabia, regalandosi così la possibilità di giocarsi le sue chance potendo sfruttare, oltre che il miglior posizionamento in classifica nella regular season, anche il fattore campo.

Una sfida, quella che si è giocata al Menti di Castellammare di Stabia, che si è accesa soprattutto nella ripresa, quando le due squadre hanno decisamente cambiato marcia.

La prima frazione di gioco infatti non ha regalato grandissime emozioni, con le Vespe che hanno sì cercato di rendersi pericolose, ma senza correre quei rischi che avrebbero potuto compromettere l'intero discorso qualificazione.

Il primo tempo è scivolato dunque via senza vere e proprie occasioni da rete, anche se a farsi preferire è stata comunque la Juve Stabia che ha maggiormente controllato il gioco.

I suoi sforzi sono stati poi premiati nel secondo tempo, quando inizialmente la superiorità territoriale si è fatta decisamente più netta. Il primo momento di svolta si è verificato al 58' quando Cacciamani, servito sulla sinistra da Leone, ha fatto partire un perfetto cross basso verso il cuore dell'area di rigore, dove era appostato l'accorrente Mosti che, da due passi, ha trafitto di sinistro Thiam.

Il duello tra i due si è ripetuto un paio di minuti più tardi, questa volta però ad avere la meglio è stato l'estremo difensore del Monza che ha bloccato un'insidiosa conclusione a giro dal limite.

Avanti di un goal, le Vespe hanno continuato a spingere forte e al 68' è arrivato anche il goal del momentaneo raddoppio: altra grande giocata di Cacciamani che dalla sinistra lascia partire un altro cross sul quale questa volta si avventa Okoro che, di testa, sigla il 2-0.

Sembra il goal destinato a chiudere i giochi ma il Monza, proprio nel momento più difficile della sua serata, trova la forza per reagire e per rimettersi in carreggiata: al 77' Petagna, da poco entrato in campo, difende col fisico un pallone in area di rigore e lo scarica a Carboni che, con un preciso sinistro di prima intenzione, non lascia scampo a Confente per il 2-1.

È la rete che riaccende le speranze di Bianco, che si fanno ancora più forti all'89' quando, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto dalla sinistra, Delli Carri, anche lui entrato nella ripresa, è il più lesto di tutti ad insaccare di sinistro dalla corta distanza.

Finisce dunque 2-2, con i brianzoli che, dopo essere stati ad un passo da una sconfitta che avrebbe potuto complicare moltissimo le cose, possono ora approcciarsi al secondo round con maggiore fiducia e la consapevolezza di poter contare su due risultati su tre.