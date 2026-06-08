Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Jurriën TimberIMAGO
Redazione Goal

Jurrien Timber non recupera dall'infortunio e salta i Mondiali: l'Olanda ha convocato Geertruida al suo posto

Coppa del Mondo
Olanda
J. Timber

Dopo Xavi Simons, De Vrij e De Ligt, il ct Ronald Koeman deve rinunciare ad un altro titolare come Timber: al suo posto convocato Geertruida.

Pubblicità

La nazionale olandese guidata da Ronald Koeman non potrà contare su Jurrien Timber in occasione dei Mondiali di calcio che prendono il via giovedì 11 giugno. E' questa la notizia che giunge dal ritiro degli Oranje dopo gli ultimi esami medici svolti dal difensore dell'Arsenal, che aveva recuperato in extremis per disputare la finale di Champions League dello scorso 30 maggio pur senza essere al meglio della propria condizione.

  • IL COMUNICATO

    Come fa sapere la Federcalcio olandese, “Jurrien Timber non si è pienamente ristabilito dal problema accusato all'inguine e non sarà in grado di garantire la sua presenza alla Coppa del Mondo. Di comune accordo con lo staff medico della nazionale, Timber lascerà il ritiro di New York al termine del match odierno contro l'Uzbekistan”.

    • Pubblicità

  • IL SOSTITUTO

    L'infortunio di Timber è soltanto l'ultimo in ordine di tempo per l'Olanda che, prima di partire per gli Stati Uniti, aveva dovuto rinunciare anche a Xavi Simons, Stefan de Vrij e Matthijs de Ligt. Al posto del giocatore dell'Arsenal sarà chiamato l'esterno difensivo del Sunderland Lutsharel Geertruida.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL GIRONE DELL'OLANDA

    La nazionale olandese è stata inserita nel girone F dei Mondiali, dove affronterà il Giappone a Dallas il 14 giugno, la Svezia a Houston il 20 giugno ed infine la Tunisia a Kansas City il 26 giugno.

Coppa del Mondo
Olanda crest
Olanda
OLA
Giappone crest
Giappone
GIP