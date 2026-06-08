Jurrien Timber non recupera dall'infortunio e salta i Mondiali: l'Olanda ha convocato Geertruida al suo posto

L'infortunio di Timber è soltanto l'ultimo in ordine di tempo per l'Olanda che, prima di partire per gli Stati Uniti, aveva dovuto rinunciare anche a Xavi Simons, Stefan de Vrij e Matthijs de Ligt. Al posto del giocatore dell'Arsenal sarà chiamato l'esterno difensivo del Sunderland Lutsharel Geertruida.