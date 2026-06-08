La nazionale olandese guidata da Ronald Koeman non potrà contare su Jurrien Timber in occasione dei Mondiali di calcio che prendono il via giovedì 11 giugno. E' questa la notizia che giunge dal ritiro degli Oranje dopo gli ultimi esami medici svolti dal difensore dell'Arsenal, che aveva recuperato in extremis per disputare la finale di Champions League dello scorso 30 maggio pur senza essere al meglio della propria condizione.
Jurrien Timber non recupera dall'infortunio e salta i Mondiali: l'Olanda ha convocato Geertruida al suo posto
IL COMUNICATO
Come fa sapere la Federcalcio olandese, “Jurrien Timber non si è pienamente ristabilito dal problema accusato all'inguine e non sarà in grado di garantire la sua presenza alla Coppa del Mondo. Di comune accordo con lo staff medico della nazionale, Timber lascerà il ritiro di New York al termine del match odierno contro l'Uzbekistan”.
IL SOSTITUTO
L'infortunio di Timber è soltanto l'ultimo in ordine di tempo per l'Olanda che, prima di partire per gli Stati Uniti, aveva dovuto rinunciare anche a Xavi Simons, Stefan de Vrij e Matthijs de Ligt. Al posto del giocatore dell'Arsenal sarà chiamato l'esterno difensivo del Sunderland Lutsharel Geertruida.
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IL GIRONE DELL'OLANDA
La nazionale olandese è stata inserita nel girone F dei Mondiali, dove affronterà il Giappone a Dallas il 14 giugno, la Svezia a Houston il 20 giugno ed infine la Tunisia a Kansas City il 26 giugno.