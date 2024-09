Juric non prende bene la domanda del giornalista, risposta secca dopo Roma-Venezia: "Lo trovo offensivo"

Il tecnico della Roma, Ivan Juric, commenta la vittoria contro il Venezia: “Nel primo tempo alcuni sottotono, poi ho visto uno spirito incredibile”.

Serviva una vittoria alla Roma per dare continuità ai suoi risultati e per compiere un un balzo importante in classifica e la vittoria, seppur a fatica, è arrivata nel sesto turno di Serie A contro il Venezia.

All’Olimpico i giallorossi, dopo essere andati sotto nel finale di primo tempo e aver rischiato anche di subire la rete dello 0-2, nella ripresa hanno trovato la forza per cambiare l’inerzia della partita e ribaltare il risultato.

Ivan Juric ha commentato la prova della sua squadra in conferenza stampa, non nascondendo un certo fastidio quando gli è stato chiesto perché, nonostante un finale di prima frazione in evidente affanno, abbia deciso di non fare cambi nel corso dell’intervallo.