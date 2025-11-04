Pubblicità
Juric AtalantaGetty Images
Stefano Silvestri

Juric lancia una frecciata a Nebuloni di Sky, poi la battuta: "Sorrido poco? Diventerò come Allegri che è sempre perfetto"

Piccolo momento di tensione in diretta televisiva tra l'allenatore dell'Atalanta e l'inviato di Sky. Poi la risposta simpatica a Bonan e la battuta su Allegri.

Ivan Juric è sotto pressione dopo la brutta prestazione e la sconfitta di sabato contro l'Udinese. Tanto che per l'allenatore dell'Atalanta si sta già parlando di situazione in bilico e di un lavoro sotto osservazione da parte della dirigenza.

Il tecnico bergamasco, intanto, ha parlato a Sky nel tardo pomeriggio alla vigilia di una delle due prossime partite: quella in programma domani sera in casa del Marsiglia, valida per la quarta giornata del girone di Champions League.

Un piccolo momento di nervosismo con l'inviato Massimiliano Nebuloni, poi una battuta su un altro Massimiliano, ovvero Allegri: questo ha regalato Juric nei pochi minuti di dialoghi con l'emittente satellitare.

  • "BENISSIMO FINO A UDINE"

    Juric, intanto, ha parlato delle ultime prestazioni dell'Atalanta:

    "La squadra ha fatto benissimo fino alla partita di Udine, ha fatto grandi prestazioni. Poi a volte nel calcio ci sono tante componenti. Contro l'Udinese è stato un calo di prestazione che a mente fredda ci sta dopo 10-12 partite fatte molto bene.

    Su quali tasti ho battuto? Su tutto quello che abbiamo fatto bene. Sperando che non ripeteremo la prestazione di Udine a livello di intensità mentale e fisica. Giocando così tanto può succedere".

  • "BASTA VEDERE LE PARTITE"

    "De Zerbi ha detto che non cade nella trappola di un'Atalanta non in condizione? Basta vedere le partite - ha proseguito Juric - Qualcuno non le vede e giudica come vuole. Vedi le partite contro Milan, Lazio e altri e vedi una squadra che gioca bene. Poi ogni partita fa storia a sé.

    Il Marsiglia ha grandissimi talenti in attacco e Roberto è bravo, lo sappiamo tutti. Giocano bene, specialmente al Velodrome sono ancora più tosti da affrontare".

  • LA FRECCIATA A NEBULONI

    Quindi Juric si è lasciato andare a un breve momento di stizza nei confronti di Massimiliano Nebuloni, che lo stava intervistando, dopo una domanda sull'incontro con la dirigenza:

    "Non c'è bisogno di rassicurazioni, si cerca di creare una cosa che non esiste. Specialmente da parte tua".

    Al che è nato un piccolo botta e risposta tra i due: "Da parte mia?", "Assolutamente", "Perché?". Ma Juric è andato avanti col proprio discorso sui rapporti con la dirigenza, chiudendo la polemica e affermando che "siamo sempre in contatto, come al solito. Niente di speciale".

    Nebuloni si è spiegato a sua volta, dicendo al tecnico che "non abbiamo nulla di personale".

  • LA BATTUTA SU ALLEGRI

    La palla è quindi passata allo studio di Sky e ad Alessandro Bonan, che ha provato a smorzare la tensione facendo a sua volta una domanda sul momento dell'Atalanta e sul calcio di De Zerbi.

    E poi, ecco un altro siparietto questa volta più simpatico, con Bonan che ha chiesto bonariamente a Juric di tirar fuori qualche sorriso in più per "togliersi di dosso certe etichette". E l'allenatore croato ha risposto con una battuta:

    "Io penso di essere una persona leggera, a volte felice, a volte dura. Io questa situazione la vivo bene, poi le opinioni di altri a volte sono maliziose. Cercherò di prendere il tuo consiglio e di diventare più leggero, magari come Allegri che è sempre perfetto".

