Juric lancia una frecciata a Nebuloni di Sky, poi la battuta: "Sorrido poco? Diventerò come Allegri che è sempre perfetto"

Ivan Juric è sotto pressione dopo la brutta prestazione e la sconfitta di sabato contro l'Udinese. Tanto che per l'allenatore dell'Atalanta si sta già parlando di situazione in bilico e di un lavoro sotto osservazione da parte della dirigenza.
Il tecnico bergamasco, intanto, ha parlato a Sky nel tardo pomeriggio alla vigilia di una delle due prossime partite: quella in programma domani sera in casa del Marsiglia, valida per la quarta giornata del girone di Champions League.
Un piccolo momento di nervosismo con l'inviato Massimiliano Nebuloni, poi una battuta su un altro Massimiliano, ovvero Allegri: questo ha regalato Juric nei pochi minuti di dialoghi con l'emittente satellitare.