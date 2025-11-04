Juric lancia una frecciata a Nebuloni di Sky, poi la battuta: "Sorrido poco? Diventerò come Allegri che è sempre perfetto"

La palla è quindi passata allo studio di Sky e ad Alessandro Bonan, che ha provato a smorzare la tensione facendo a sua volta una domanda sul momento dell'Atalanta e sul calcio di De Zerbi.

E poi, ecco un altro siparietto questa volta più simpatico, con Bonan che ha chiesto bonariamente a Juric di tirar fuori qualche sorriso in più per "togliersi di dosso certe etichette". E l'allenatore croato ha risposto con una battuta:

"Io penso di essere una persona leggera, a volte felice, a volte dura. Io questa situazione la vivo bene, poi le opinioni di altri a volte sono maliziose. Cercherò di prendere il tuo consiglio e di diventare più leggero, magari come Allegri che è sempre perfetto".