Juric esonerato dall'Atalanta? Chi può essere il nuovo allenatore: da Palladino a Thiago Motta e Mancini, tutti i nomi per la panchina

Così aveva parlato Juric al termine di Atalanta-Sassuolo, mentre le voci sul suo esonero già si stavano diffondendo:

"Penso che la responsabilità sia sempre dell’allenatore, nel bene e nel male, è colpa dell’allenatore che non ha preparato bene, trasmesso bene, così come col Milan e col Marsiglia è stato grazie anche all’allenatore. Non sono preoccupato, assolutamente, eravamo entusiasti mercoledì sera, finora non ho parlato con nessuno della dirigenza".