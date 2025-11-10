Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Palladino FiorentinaGetty Images
Lelio Donato

Juric esonerato dall'Atalanta? Chi può essere il nuovo allenatore: da Palladino a Thiago Motta e Mancini, tutti i nomi per la panchina

La sconfitta casalinga contro il Sassuolo sta per costare la panchina a Ivan Juric: l'Atalanta si prepara ad accogliere un nuovo allenatore per il resto della stagione.

Pubblicità

L'Atalanta non si è rialzata in campionato: contro il Sassuolo è arrivata un'altra sconfitta. E stavolta, anche sfruttando la sosta, la società ha deciso di riflettere seriamente sulla posizione di Ivan Juric.

Troppo pochi i tredici punti raccolti nelle prime undici giornate per non prendere in considerazione anche l'ipotesi di un cambio in panchina. Il quale, alla fine, sta per arrivare veramente: l'esonero è praticamente cosa fatta, attesa solo l'ufficialità.

Chi diventerà dunque il nuovo allenatore dell'Atalanta dopo l'addio di Juric?

  • PALLADINO AI DETTAGLI

    Appena l'addio di Juric diventerà effettivo, il nuovo allenatore dovrebbe essere Raffaele Palladino: la trattativa con il club orobico è ai dettagli e non sono previste sorprese che ne impediscano la firma.

    L'ex tecnico della Fiorentina era stato in corsa già la scorsa estate, quando alla fine la scelta dell'Atalanta era ricaduta su Juric.

    Palladino pratica un tipo di calcio molto simile a Gasperini e dunque non stravolgerebbe l'assetto tattico della squadra rispetto al recente passato.

    • Pubblicità

  • L'ALTERNATIVA THIAGO MOTTA

    Un altro allenatore che era stato sondato la scorsa estate è un altro "gasperiniano" come Thiago Motta.

    L'italo-brasiliano è ancora sotto contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2027, ma probabilmente avrebbe accettato un'eventuale offerta dell'Atalanta per tornare subito in pista.

    Thiago Motta, però, è stato considerato solo un'alternativa dalla dirigenza nerazzurra.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • MANCINI IN TRIBUNA A MARSIGLIA

    Proprio a Marsiglia molti hanno notato la presenza di Roberto Mancini in tribuna.

    L'ex Ct dell'Arabia Saudita non allena un club dal lontano 2018 ma è stato accostato a moltissime panchine, l'ultima quella dell'Al-Sadd.

    Mancini può vantare un grande rapporto con la famiglia Percassi e sarebbe stato un grande nome in grado di dare la scossa all'intero ambiente. Ma come detto non sarà lui, a meno di sorprese, il nuovo tecnico dell'Atalanta.

  • LE PAROLE DI JURIC SULL'ESONERO

    Così aveva parlato Juric al termine di Atalanta-Sassuolo, mentre le voci sul suo esonero già si stavano diffondendo:

    "Penso che la responsabilità sia sempre dell’allenatore, nel bene e nel male, è colpa dell’allenatore che non ha preparato bene, trasmesso bene, così come col Milan e col Marsiglia è stato grazie anche all’allenatore. Non sono preoccupato, assolutamente, eravamo entusiasti mercoledì sera, finora non ho parlato con nessuno della dirigenza".

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Genoa crest
Genoa
GEN