Juric esonerato dall'Atalanta? Chi può essere il nuovo allenatore: da Palladino a Thiago Motta e Mancini, tutti i nomi per la panchina

L'Atalanta non si è rialzata in campionato: contro il Sassuolo è arrivata un'altra sconfitta. E stavolta, anche sfruttando la sosta, la società ha deciso di riflettere seriamente sulla posizione di Ivan Juric.
Troppo pochi i tredici punti raccolti nelle prime undici giornate per non prendere in considerazione anche l'ipotesi di un cambio in panchina. Il quale, alla fine, sta per arrivare veramente: l'esonero è praticamente cosa fatta, attesa solo l'ufficialità.
Chi diventerà dunque il nuovo allenatore dell'Atalanta dopo l'addio di Juric?