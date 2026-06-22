Julian Alvarez ha chiesto la cessione all'Atletico Madrid: "Voglio realizzare il mio sogno", dove può andare tra Barcellona e Real Madrid

Il suo nome è stato a lungo sulla bocca di tutti e di sicuro, dopo le sue parole odierne, in casa Atletico Madrid si sentirà ancora parlare a lungo del futuro di Julian Alvarez. La punta argentina era stata protagonista prima del dissing a mezzo social portato a termine dai Colchoneros contro il Barcellona, poi di quello contro il Real Madrid che aveva fatto un comunicato stampa in cui si confermava l'offerta da 150 milioni presentata da Florentino Perez e respinta.
Oggi però è stato proprio l'Aranaai microfoni di ESPN dopo la vittoria per 2-0 dell'Argentina contro l'Austria ad aver squarciato la pace che l'Atletico a fatica aveva ricreato attorno a lui chiedendo l'addio.