Julian Alvarez ha chiesto la cessione all'Atletico Madrid: "Voglio realizzare il mio sogno", dove può andare tra Barcellona e Real Madrid

Quale sia il sogno di Alvarez? La risposta secondo Sport e Mundo Deportivo è quella di un trasferimento al Barcellona che ormai da diversi mesi (secondo le accuse dell'Atletico Madrid da circa 3 mesi ndr.) ha messo gli occhi sull'ex-Manchester City e sta provando in ogni modo a metterlo sotto contratto. I Colchoneros hanno accusato in quest'ottica anche la stampa rea di fare pressioni in quella direzione. Il no ai 150 milioni di euro del Real Madrid, invece fissano l'asticella del prezzo ben oltre il limite che il club catalano può ad oggi raggiungere e, di conseguenza, lo stallo attorno all'Argentino rischia di trasformarsi in un boomerang clamoroso.