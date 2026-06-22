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Julian AlvarezGetty Images
Redazione Goal

Julian Alvarez ha chiesto la cessione all'Atletico Madrid: "Voglio realizzare il mio sogno", dove può andare tra Barcellona e Real Madrid

Atletico Madrid
Real Madrid
Barcellona
J. Alvarez
Calciomercato

Bomba di mercato lanciata dal Mondiale da parte di Julian Alvarez che ha chiesto la cessione all'Atletico Madrid. Il suo sogno è chiarissimo.

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Il suo nome è stato a lungo sulla bocca di tutti e di sicuro, dopo le sue parole odierne, in casa Atletico Madrid si sentirà ancora parlare a lungo del futuro di Julian Alvarez. La punta argentina era stata protagonista prima del dissing a mezzo social portato a termine dai Colchoneros contro il Barcellona, poi di quello contro il Real Madrid che aveva fatto un comunicato stampa in cui si confermava l'offerta da 150 milioni presentata da Florentino Perez e respinta.


Oggi però è stato proprio l'Aranaai microfoni di ESPN dopo la vittoria per 2-0 dell'Argentina contro l'Austria ad aver squarciato la pace che l'Atletico a fatica aveva ricreato attorno a lui chiedendo l'addio.


  • ALVAREZ HA CHIESTO LA CESSIONE

    "Futuro? La verità è che non lo so. Credo che non sia questo il momento di parlare, però non posso neanche nascondermi. Credo di essere una persona onesta. Ho parlato con le persone che dirigono il club, con quelle con cui dovevo essere certo di parlare. Credo che il meglio per tutti sia una cessione. E io vorrei realizzare il mio sogno"

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  • VUOLE IL BARCELLONA

    Quale sia il sogno di Alvarez? La risposta secondo Sport e Mundo Deportivo è quella di un trasferimento al Barcellona che ormai da diversi mesi (secondo le accuse dell'Atletico Madrid da circa 3 mesi ndr.) ha messo gli occhi sull'ex-Manchester City e sta provando in ogni modo a metterlo sotto contratto. I Colchoneros hanno accusato in quest'ottica anche la stampa rea di fare pressioni in quella direzione. Il no ai 150 milioni di euro del Real Madrid, invece fissano l'asticella del prezzo ben oltre il limite che il club catalano può ad oggi raggiungere e, di conseguenza, lo stallo attorno all'Argentino rischia di trasformarsi in un boomerang clamoroso.

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