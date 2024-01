Julian Alvarez a GOAL: "Il Manchester City può ripetere il Triplete"

Julian Alvarez tra City, Guardiola, Haaland e Messi: "Possiamo ripetere il Triplete, un orgoglio lavorare con Pep ed Erling. Leo da idolo a compagno".

Titolo della Premier League? Fatto. Coppa d'Inghilterra? Fatto. Champions League? Fatto. Il suo equivalente sudamericano, la Copa Libertadores? Fatto, ovviamente. E che dire dei trofei internazionali? Sì, ha anche quelli: la Copa America, il primo trofeo importante dell'Argentina in 28 anni, e poi il fiore all'occhiello, la Coppa del Mondo del 2022. E non dimentichiamo la Supercoppa UEFA, la Coppa del Mondo per club FIFA, la Finalissima, la Primera Division argentina, la Copa Argentina e la Supercopa.

L'elenco dei riconoscimenti di Julian Alvarez, attualmente pari a 14 trofei tra club e nazionale, è davvero sorprendente e la maggior parte dei giocatori sogna solo di sollevare così tanti trofei entro la fine della propria carriera. La cosa spaventosa è che l'attaccante del Manchester City e dell'Argentina ha appena compiuto 24 anni. Alvarez ha conquistato le onorificenze più importanti nell'arco di 12 vorticosi mesi.

La sua epica caccia al trofeo è iniziata con l’emozionante trionfo della finale della Coppa del Mondo sulla Francia nel dicembre 2022, nel quale è riuscito a segnare quattro goal lungo il percorso.

L'articolo prosegue qui sotto

Ha poi aiutato il City a vincere il terzo titolo consecutivo di Premier League, una FA Cup e infine a conquistare la Champions League per la prima volta, diventando il primo club inglese dai rivali del Manchester United nel 1999 a rivendicare il Treble.

Il viaggio è culminato un anno dopo con la vittoria del City sul Fluminense per 4-0 nella finale della Coppa del Mondo per club in Arabia Saudita, con Alvarez che ha segnato il primo e ultimo goa prima di essere nominato Migliore in Campo. Ma non è ancora finita, dato che Alvarez è tutt'altro che sazio...