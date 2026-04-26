L'allenatore del Barcellona, Hansi Flick, preferisce non parlare ora di calciomercato. I blaugrana hanno undici punti di vantaggio sul Real Madrid, ma la Liga resta difficile, come ha ricordato lo stesso Flick.

Vincere la Champions League è ancora più complicato e il sogno europeo del Barça è ancora vivo, perciò l’eliminazione ai quarti di finale di quest’anno è stata dura. I blaugrana credevano di superare la semifinale, ma sono rimasti a bocca asciutta soprattutto per colpa loro, visto che hanno incassato un’espulsione in entrambe le gare della doppia sfida persa 3-2 contro l’Atlético Madrid.

Flick è convinto che il Barça sia vicino a interrompere un digiuno che dura da 11 anni: "La squadra è giovane e ha grande potenziale. Abbiamo una buona struttura, ma dobbiamo fare scelte giuste e intelligenti sul mercato".

Ha ragione: il club avrà fondi per il mercato estivo, ma dovrà spenderli con saggezza. Flick e il direttore sportivo Deco hanno “idee molto chiare” e, secondo diverse fonti spagnole, puntano a Julian Alvarez e Alessandro Bastoni.

Ma ha senso concentrare gran parte del budget su due soli giocatori? E il club ha davvero le risorse per prenderli entrambi?