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Barcelona summer spending GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Julian Alvarez e Alessandro Bastoni al Barcellona? Come i blaugrana potrebbero permettersi una campagna acquisti estiva costosa per puntare nuovamente alla Champions League

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J. Alvarez
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Barcellona vs Celta Vigo

Il Barcellona può permettersi i suoi due principali obiettivi sul mercato estivo, ovvero Julián Álvarez dell'Atlético Madrid e il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni?

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L'allenatore del Barcellona, Hansi Flick, preferisce non parlare ora di calciomercato. I blaugrana hanno undici punti di vantaggio sul Real Madrid, ma la Liga resta difficile, come ha ricordato lo stesso Flick.

Vincere la Champions League è ancora più complicato e il sogno europeo del Barça è ancora vivo, perciò l’eliminazione ai quarti di finale di quest’anno è stata dura. I blaugrana credevano di superare la semifinale, ma sono rimasti a bocca asciutta soprattutto per colpa loro, visto che hanno incassato un’espulsione in entrambe le gare della doppia sfida persa 3-2 contro l’Atlético Madrid.

Flick è convinto che il Barça sia vicino a interrompere un digiuno che dura da 11 anni: "La squadra è giovane e ha grande potenziale. Abbiamo una buona struttura, ma dobbiamo fare scelte giuste e intelligenti sul mercato".

Ha ragione: il club avrà fondi per il mercato estivo, ma dovrà spenderli con saggezza. Flick e il direttore sportivo Deco hanno “idee molto chiare” e, secondo diverse fonti spagnole, puntano a Julian Alvarez e Alessandro Bastoni.

Ma ha senso concentrare gran parte del budget su due soli giocatori? E il club ha davvero le risorse per prenderli entrambi?

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    BASTONI CANDIDATO IDEALE

    Nonostante le legittime perplessità sulla linea troppo alta di Flick, è evidente che al Barcellona manca qualità al centro della difesa. Pau Cubarsi è ancora grezzo, ma ciò che fa a 19 anni ai massimi livelli è straordinario, soprattutto senza un centrale esperto accanto, da quando Íñigo Martínez è andato in Arabia Saudita.

    Ronald Araujo è il capitano, ma pesa più che guidare. Il duo Eric Garcia-Gerard Martin è valido, ma non basta per chi punta alla Champions.

    Andreas Christensen dovrebbe partire a fine stagione, e il suo contributo più utile è stato l'infortunio prolungato che, nonostante le casse vuote del club, ha permesso l'ingaggio di Dani Olmo.

    Per questo serve un centrale mancino di livello mondiale, e Bastoni sembra il candidato ideale.

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  • FC Internazionale v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

    VOLTARE PAGINA

    Sarebbe stato più facile sostenerlo prima di quest’anno, stagione rivelatasi un incubo per il difensore dell’Inter.

    Bastoni è diventato il nemico pubblico numero uno in Italia per aver festeggiato la simulazione con cui ha fatto espellere Pierre Kalulu nella vittoria dell'Inter sulla Juventus a San Siro in febbraio.

    Meno di un mese dopo per lui è arrivato il cartellino rosso diretto nello spareggio mondiale contro la Bosnia-Erzegovina, che è costato all’Italia un posto al torneo estivo in Nord America.

    L'opinione comune è che debba cambiare aria, e l'Inter di fronte a una grande offerta non esclude la cessione.

    Nonostante i dubbi sulla sua capacità di giocare in una difesa a quattro – molti ritengono che sia efficace solo in una linea a tre – non gli mancheranno pretendenti, con il Liverpool tra le squadre interessate.


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  • Elche CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    SOLO SOLDI O ANCHE UNA CONTROPARTITA PER L'INTER?

    Bastoni sembra deciso a trasferirsi al Camp Nou: secondo Mundo Deportivo sarebbe vicino a firmare un contratto quinquennale con il Barça, avendo accettato di ridurre il proprio stipendio per rientrare nei limiti di bilancio del club.

    L’Inter però chiede circa 70 milioni di euro, ma accetterebbe anche uno scambio “giocatore più contanti”. Il Barça, pronto a inserire Hector Fort,attende il ritorno del giovane terzino destro dal prestito all’Elche.

    Come contropartite potrebbero essere inseriti anche l’ala svedese Roony Bardghji e il portiere ungherese Aron Yaakobishvili. L’affare appare possibile, mentre la trattativa per Alvarez è tutta un’altra storia.

  • Julian Alvarez(C)Getty images

    Aperto a questa possibilità

    Come per Bastoni, la stampa catalana dà per scontato che Alvarez preferisca il Barcellona rispetto ad altre destinazioni, e potrebbe essere vero. L’attaccante dell’Atlético non ha smentito le voci su un passaggio alla rivale.

    A novembre, ai microfoni de L'Équipe, ha dichiarato: "Leggo i commenti sui social e in Spagna si parla molto di me e del Barcellona. Ora sono concentrato sull'Atletico e a fine stagione valuteremo".

    Da allora i Rojiblancos hanno eliminato il Barça dalla Champions e ora sono a tre partite dal primo trionfo europeo: non è dunque scontato che Alvarez voglia lasciare il Metropolitano. E anche se decidesse di andare via, l’Atleti lo lascerebbe partire? Proprio verso il Barcellona? Per una cifra che i catalani possono permettersi?

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  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    IL SOSTITUTO IDEALE DI LEWANDOWSKI

    L'Atlético ha pagato 95 milioni di euro (82 milioni di sterline, 111 milioni di dollari) per ingaggiare Alvarez dal Manchester City nel 2024. Con sei anni di contratto, il club non lo cederà per meno di 100 milioni di euro. I numeri 9 di élite sono rari, perciò il suo valore è cresciuto negli ultimi due anni, attirando l’interesse di Paris Saint-Germain, Arsenal e Chelsea.

    Centravanti veloce, forte, mobile, versatile e instancabile, dotato di un tiro potentissimo che lo rende pericoloso sui piazzati e decisivo nelle grandi occasioni. Per il Barça è l’unico vero erede di Robert Lewandowski.

    La domanda non è se Alvarez sia un buon acquisto per i blaugrana, ma quanto siano disposti a offrire in caso di asta per il 26enne.

  • FBL-ESP-LIGA-CORRUPTIONAFP

    "SULLA STRADA GIUSTA"

    Il Barcellona sta per sistemare i propri conti. Il presidente della Liga, Javier Tebas, conferma che il club è «sulla strada giusta» per rispettare il regolamento finanziario 1:1, che permette ai club di investire in nuovi giocatori quanto incassato da cessioni o risparmi sugli stipendi.

    Il tesoriere blaugrana Ferran Olive ha confermato che mancano solo 10-12 milioni per centrare l'obiettivo e che il club è pronto a ingaggiare un attaccante di alto livello.

    Alvarez è la prima scelta, ma circola anche il nome di Alexander Sorloth, valutato molto meno.

    Il club dispone di circa 130 milioni di euro per il mercato estivo, cifra che ha portato a rinunciare all’opzione di acquisto di Marcus Rashford dal Manchester United, valutata 30 milioni. Il club sta valutando alternative più giovani ed economiche come Victor Muñoz, Ez Abde, Jan Virgili e Andreas Schjelderup.

    L’uscita di Lewandowski, Christensen e forse ter Stegen alleggerirebbe il monte ingaggi, ma per Bastoni e Alvarez serviranno ulteriori cessioni. Per fortuna il club dispone di pedine sacrificabili come Ferran Torres, Marc Casado e, forse, Alejandro Balde, mentre circola la voce di un arrivo a basso costo di Alejandro Grimaldo dal Bayer Leverkusen.

    Torres non ha mai convinto come punta e interessa club inglesi e italiani; Casado è in esubero in un centrocampo già ricco; Balde, altalenante quest’anno, potrebbe partire per far cassa.

    In Liga, come sempre, nulla è certo: tesserare nuovi giocatori resta complicato e l’unica certezza è l’incertezza.

    Flick resta cauto: il margine è stretto e non si può sbagliare. Per ora ingaggiare Bastoni e Alvarez è difficile ma non impossibile, e sarebbe la chiusura ideale di un mercato complicato.

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