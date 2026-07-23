La Coppa del Mondo è finita e, con le amichevoli di precampionato che iniziano la prossima settimana, la nuova stagione sembra ormai alle porte. Dirigenti e allenatori europei sono impazienti: vogliono sapere al più presto quali giocatori potranno schierare nei prossimi mesi.
Alcune trattative sono più complesse e si trascinano fino alla fine del mercato. Quest’anno, complici i Mondiali, ci sono più big con un futuro incerto.
Ecco i 10 giocatori ancora in attesa di una sistemazione, secondo GOAL.