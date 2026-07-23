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Transfer sagas GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Tradotto da

Julian Alvarez, Bruno Guimaraes e le 10 trattative di mercato più complesse ancora da definire prima della chiusura della finestra estiva

Analysis
Premier League
J. Alvarez
B. Guimaraes
M. Olise
E. Fernandez
M. Salah
M. Rashford
Rodri
Y. Diomande
A. Bouaddi
A. Scott
Manchester United
Manchester City
Real Madrid
Arsenal
Chelsea
Bayern Monaco
Paris Saint-Germain
Liverpool
Atletico Madrid
Newcastle United
LaLiga
Bundesliga
Ligue 1

Il futuro di diversi giocatori di spicco è ancora incerto, a sei settimane dalla chiusura del mercato estivo.

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La Coppa del Mondo è finita e, con le amichevoli di precampionato che iniziano la prossima settimana, la nuova stagione sembra ormai alle porte. Dirigenti e allenatori europei sono impazienti: vogliono sapere al più presto quali giocatori potranno schierare nei prossimi mesi.

Alcune trattative sono più complesse e si trascinano fino alla fine del mercato. Quest’anno, complici i Mondiali, ci sono più big con un futuro incerto.

Ecco i 10 giocatori ancora in attesa di una sistemazione, secondo GOAL.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP

    Julian Alvarez

    Il termine “saga” calza a pennello per la vicenda di Julián Álvarez. Da tempo si prevedeva che l’attaccante argentino avrebbe lasciato l’Atlético Madrid dopo una stagione senza trofei, ma nessuno immaginava il dramma che ne sarebbe seguito.

    Il Barcellona, che cerca un numero 9 per sostituire Robert Lewandowski, sembra la destinazione più probabile per Alvarez. Tuttavia, i rapporti tra i due club si sono incrinati quando l’Atleti ha replicato alle voci di mercato definendo sui social le offerte del Barça per Lamine Yamal e Pedri “irrisorie”. Da allora è scoppiata una guerra di parole, con le offerte del Barça ancora lontane dalle richieste dell’Atlético.

    A inizio giugno il Real Madrid ha rivelato che l’Atlético aveva respinto la sua offerta da 150 milioni di euro (129 milioni di sterline/173 milioni di dollari) per Álvarez; in Spagna molti ritengono che i Blancos volessero solo irritare i rivali catalani.

    Intanto l’Arsenal resta alla finestra per sostituire Viktor Gyokeres, mentre Alvarez vuole andare via. Diego Simeone si prepara a farne a meno, pur se l’Atlético ribadisce che non verrà venduto. La telenovela è destinata a continuare.

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  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ayyoub Bouaddi

    Nonostante i Mondiali siano stati dominati da superstar affermate, c’era comunque spazio per nomi meno noti che hanno potuto godersi un torneo di grande rilievo, e Ayyoub Bouaddi si è sicuramente fatto notare grazie alle sue prestazioni con il Marocco. Il suo futuro è quindi diventato ancora più al centro dell’attenzione, anche se i più grandi club europei facevano già la fila per ingaggiarlo ben prima della sua rivelazione in Nord America.

    Il PSG sembrava in pole position, con Arsenal, Chelsea e Real Madrid in agguato, ma ora il Manchester City avrebbe superato la concorrenza. Secondo i rumors, Bouaddi ha già l’accordo con i Citizens, però la richiesta del Lille, 100 milioni di euro (85,5 milioni di sterline/114 milioni di dollari), blocca la trattativa.

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  • RB Leipzig v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

    Yan Diomande

    Yan Diomande, giovane rivelazione dei Mondiali, è al centro del calciomercato da sei mesi. Dopo un esordio brillante all’RB Leipzig, la sua partenza sembra certa.

    Eletto “Miglior esordiente dell’anno” in Bundesliga, il suo gioco sulla fascia ha attirato l’interesse di molti top club europei; in pole position sembrano ora Liverpool e PSG. I Reds hanno visto respingere un'offerta da 80 milioni di euro (68 milioni di sterline/91 milioni di dollari) per il diciannovenne, e ciò sembrava aprire la strada al PSG per aggiungere Diomande al proprio ricco arsenale offensivo.

    Il corteggiamento del campione d’Europa si è però arenato: il club fatica a trovare l’accordo con il Lipsia, che chiede almeno 100 milioni di euro (85,5 milioni di sterline/114 milioni di dollari) per Diomande, nonostante un anno fa abbia pagato al Leganés solo un quinto di quella cifra.

    Il giocatore è convinto di partire, ma oggi il suo futuro appare più incerto rispetto a qualche settimana fa.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Enzo Fernández

    I giocatori che hanno lasciato il segno ai Mondiali sono un filo conduttore di questa classifica. Nonostante i suoi gol decisivi contro Egitto e Inghilterra, Enzo Fernández resterà legato al torneo 2026 per il cartellino rosso in finale, che ha contribuito alla sconfitta dell’Argentina.

    L’espulsione nel New Jersey ha chiuso una stagione turbolenta: Fernández ha brillato a tratti con il Chelsea, ma è stato squalificato per due settimane per aver corteggiato apertamente il Real Madrid. L’arrivo di Xabi Alonso in panchina potrebbe aver fatto cambiare idea al giocatore, ma per gran parte dell’ultimo anno l’impressione è stata che volesse lasciare Stamford Bridge.

    Le mosse di mercato estivo del Chelsea, con l’arrivo di Morgan Rogers e l’interesse per altri centrocampisti, indicano che il club sta pianificando senza di lui. L’unico ostacolo è che il Real Madrid, sotto José Mourinho, non sembra più convinto di prenderlo.

    Il futuro di Fernandez resta incerto, proprio come quello di Pau Cubarsi, travolto dall’ex giocatore del Benfica nella finale di domenica.

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  • Newcastle United v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Bruno Guimaraes

    Il Newcastle ha vissuto un'altra finestra di mercato deludente: alle partenze di Anthony Gordon e Sandro Tonali si sono aggiunte quelle di Johan Manzambi, finito all’Aston Villa, e Victor Munoz, andato al Liverpool. Ora la possibile cessione di un altro giocatore chiave, Bruno Guimaraes, aumenta la preoccupazione a Tyneside.

    Il carismatico capitano dei Magpies ha espresso il desiderio di lasciare St. James’ Park per trasferirsi all’Arsenal, la cui offerta iniziale di 55 milioni di sterline (73,6 milioni di dollari) è stata respinta a fine giugno. I Gunners trattano ancora, ma il Newcastle, ormai con fondi sufficienti, valuta il brasiliano circa 100 milioni di sterline (134 milioni di dollari).

    Eddie Howe vuole evitare un nuovo caso Isak, con il giocatore che boicottò gli allenamenti per trasferirsi al Liverpool solo all’ultimo giorno di mercato. Per questo la vicenda dovrebbe chiudersi prima dell’inizio della stagione.

  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Michael Olise

    Se l'affare andrà in porto, sarà il trasferimento più clamoroso dell'estate, forse del decennio.

    La sua stagione con il Bayern Monaco ha attirato l’attenzione di Florentino Pérez e del Real Madrid, che secondo i media sarebbero pronti a pagare 223 milioni di euro (190 milioni di sterline/255 milioni di dollari) per portarlo al Bernabéu, facendolo diventare il calciatore più costoso di sempre.

    L’operazione supererebbe il record del PSG per Neymar nel 2017 e proietterebbe Olise, che due anni fa giocava nel Crystal Palace, in una nuova dimensione di fama mondiale. Nonostante la cifra, convincere il Bayern a cederlo non sarà facile: in Baviera il ventiquattrenne è visto come il leader di una nuova era all’Allianz Arena.

    Kylian Mbappé, suo compagno in nazionale, lo spinge a raggiungerlo a Madrid e sembra che il giocatore sia pronto al trasferimento. Un momento storico per il calciomercato potrebbe essere vicino.

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  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Marcus Rashford

    A maggio il futuro di Marcus Rashford sembrava certo: dopo una stagione in prestito al Barcellona che lo aveva riportato al meglio della forma, si dava per scontato che i catalani esercitassero la clausola di acquisto da 30 milioni di euro (25,6 milioni di sterline/34,3 milioni di dollari) concordata con il Manchester United.

    A meno di due settimane dalla fine del campionato, però, il club ha speso molto per il compagno di nazionale Anthony Gordon, rendendo evidente che non avrebbe tenuto il 28enne. Da allora Rashford ha partecipato ai Mondiali, ma lo United deve presto decidere il suo futuro.

    Cederlo sarebbe conveniente per le casse dei Red Devils, ma non è chiaro cosa ne pensi Michael Carrick, né se voglia reintegrare l’ex talento cresciuto in casa. Lo stesso Rashford non si è ancora espresso.

    In caso di trasferimento, il Tottenham è la squadra più interessata, ma altre potrebbero farsi avanti se fosse chiaro che il suo futuro a Old Trafford è chiuso.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Rodri

    Vincitore del Pallone d’Oro della Coppa del Mondo, Rodri è tornato ai suoi livelli migliori, guidando la Spagna al trionfo estivo e smentendo le voci sul suo declino dopo l’infortunio al legamento crociato anteriore del 2024. La sua forma ritrovata alimenta però le voci di mercato sul futuro del centrocampista del Manchester City.

    Da un anno il Real Madrid cerca Rodri per colmare il vuoto lasciato da Kroos e Modric. Pérez è un suo grande ammiratore e il contratto del centrocampista con il City scade tra dodici mesi.

    Visto l’interesse del Real per i parametri zero, l’assalto era atteso nel 2027. Ma due stagioni senza trofei e l’arrivo di Mourinho potrebbero spingere il club a muoversi prima, svuotando le casse del Bernabéu pur di avere l’ex stella dell’Atlético.

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  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mohamed Salah

    Nonostante la fase avanzata del calciomercato, sono ancora disponibili giocatori di alto profilo senza contratto, come John Stones, Leon Goretzka e Dusan Vlahovic. Tra loro, Mohamed Salah attira maggiormente l’attenzione: l’ex Liverpool sta valutando la prossima mossa.

    Al Mondiale l’Egitto ha raggiunto gli ottavi, eliminato dall’Argentina, ma ora che il torneo è chiuso, Salah può guardarsi intorno. Si è parlato di un suo passaggio alla Saudi Pro League, ma a 34 anni potrebbe ancora puntare a restare in Europa, se arrivasse l’offerta giusta.

  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Alex Scott

    Il Bournemouth ha dimostrato di saper reagire alle cessioni dei suoi migliori giocatori, ma dopo la prima qualificazione europea vuole tenere i propri talenti. Quest’estate, però, diversi club inseguono Alex Scott.

    Il centrocampista, già nel giro dell’Under 21 inglese, nella scorsa stagione ha dimostrato di saper dettare il ritmo in Premier League, guadagnandosi la chiamata nella nazionale maggiore. Ora Chelsea, Manchester United e Arsenal lo corteggiano per rinforzare il proprio centrocampo.

    Il club sta provando a blindarlo con un nuovo contratto, ma l’enorme interesse potrebbe essere troppo difficile da respingere, soprattutto in un mercato dove i centrocampisti cambiano squadra per cifre astronomiche.

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