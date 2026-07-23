Nonostante i Mondiali siano stati dominati da superstar affermate, c’era comunque spazio per nomi meno noti che hanno potuto godersi un torneo di grande rilievo, e Ayyoub Bouaddi si è sicuramente fatto notare grazie alle sue prestazioni con il Marocco. Il suo futuro è quindi diventato ancora più al centro dell’attenzione, anche se i più grandi club europei facevano già la fila per ingaggiarlo ben prima della sua rivelazione in Nord America.

Il PSG sembrava in pole position, con Arsenal, Chelsea e Real Madrid in agguato, ma ora il Manchester City avrebbe superato la concorrenza. Secondo i rumors, Bouaddi ha già l’accordo con i Citizens, però la richiesta del Lille, 100 milioni di euro (85,5 milioni di sterline/114 milioni di dollari), blocca la trattativa.